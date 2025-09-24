Президент Ботсваны объявил о планах приобрести контроль над De Beers

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Боко, для страны это вопрос экономического суверенитета, и власти готовы к сделке, которая может быть закрыта к концу октября, сообщает Bloomberg, передает «Говорит Москва».

Сейчас Ботсване принадлежит 50% акций компании Debswana, обеспечивающей основную добычу необработанных алмазов для De Beers, а оставшаяся половина контролируется самой корпорацией.

Около 80% экспорта Ботсваны и почти треть государственных доходов формируется за счет алмазной отрасли. В связи с этим эксперты называют правительство одним из главных претендентов на покупку акций De Beers.

Ранее Центрально-Африканская Республика официально подтвердила намерение предоставить российским компаниям доступ к добыче алмазов на своей территории.