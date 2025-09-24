Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.5 комментариев
Глава НОМ предложил усилить правовое обучение участников выборов
Незначительные нарушения, зафиксированные на прошедших выборах, связаны с недостаточным знанием избирательных прав, заявил глава ассоциации Независимый общественный мониторинг (НОМ) Александр Брод.
По словам Брода, острые вопросы и незначительные нарушения не повлияли на ход и итоги избирательного процесса и коснулись скорее информированности, а не организации выборов, сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).
В ходе брифинга «Независимое наблюдение за выборами: состояние системы и перспективы развития по итогам ЕДГ - 2025» Брод отметил, что независимые наблюдатели зафиксировали случаи, когда кандидаты проводили видеосъемку на избирательных участках, что не допускается законом. Также были ситуации, когда наблюдатели от некоторых кандидатов пытались повесить собственные пломбы на стационарные ящики для голосования, мешали работе избирательных комиссий, а также пытались заполучить персональные данные избирателей.
«С подобными неправовыми действиями никто не собирается мириться. Они требуют дополнительных мер институтов гражданского общества в сфере правового просвещения и усиления общественного контроля за всеми участниками избирательного процесса», – подчеркнул Брод.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о снижении числа нарушений на выборах.