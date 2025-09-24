Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.3 комментария
Савельев сообщил о запуске электронной очереди на КПП «Верхний Ларс»
Вице-премьер Савельев сообщил о запуске электронной очереди на КПП «Верхний Ларс»
Система электронной очереди начнет работать на автомобильном пункте пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе с 1 октября 2025 года, заявил заместитель председателя правительства Виталий Савельев.
С 1 октября 2025 года на автомобильном пункте пропуска Верхний Ларс на российско-грузинской границе будет запущена система электронной очереди, сообщается на сайте правительства России.
Решение принято в рамках совещания по развитию пунктов пропуска, которое провел заместитель председателя правительства Виталий Савельев.
Виталий Савельев отметил, что новая система позволит более эффективно организовать движение и сократить время прохождения границы. В настоящее время завершаются работы по установке и настройке необходимого оборудования, а также получены все межведомственные согласования для запуска электронной очереди.
Минтранс России и ФГКУ «Росгранстрой» продолжают информировать перевозчиков о начале работы процедуры резервирования времени на пункте пропуска. Ожидается, что внедрение электронной очереди заметно повысит пропускную способность и качество обслуживания на Верхнем Ларсе.