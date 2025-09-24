Большинство и в культуре, и в других интеллектуальных сферах по-прежнему занимает нейтральную позицию: моя хата с краю, я занимаюсь чистым искусством (наукой), отстаньте от меня со своей СВО. Для таких людей «кшатрий» равносилен фельдфебелю, которого дали ему в Вольтеры.3 комментария
Захарова раскрыла график работы Лаврова на ГА ООН
Захарова: Лавров проведет более десяти встреч в первый день работы на ГА ООН
В первый день участия в Генассамблее ООН в графике министра иностранных дел России Сергея Лаврова запланированы не менее десяти полноформатных переговоров, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По словам Захаровой, Лавров проведет более десяти встреч на полях Генеральной Ассамблеи ООН в первый день работы, передает радио Sputnik. Захарова подчеркнула, что речь идет о полноформатных переговорах, а не о кратких беседах на ходу.
По словам Захаровой, каждый день работы Лаврова в рамках ГА ООН будет отличаться высокой интенсивностью и насыщенной повесткой. Она отметила, что основные события будут связаны с выступлением министра на Генеральной Ассамблее, оно запланировано на 27-е число.
Дипломат добавила, что итоговая пресс-конференция по результатам работы делегации России в Нью-Йорке также находится в повестке визита.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Лавров проведет переговоры с Рубио на полях Генассамблеи ООН в среду.
27 сентября Лавров выступит на Генассамблее ООН.