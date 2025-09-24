Захарова раскрыла график работы Лаврова на ГА ООН

Захарова: Лавров проведет более десяти встреч в первый день работы на ГА ООН

Tекст: Вера Басилая

По словам Захаровой, Лавров проведет более десяти встреч на полях Генеральной Ассамблеи ООН в первый день работы, передает радио Sputnik. Захарова подчеркнула, что речь идет о полноформатных переговорах, а не о кратких беседах на ходу.

По словам Захаровой, каждый день работы Лаврова в рамках ГА ООН будет отличаться высокой интенсивностью и насыщенной повесткой. Она отметила, что основные события будут связаны с выступлением министра на Генеральной Ассамблее, оно запланировано на 27-е число.

Дипломат добавила, что итоговая пресс-конференция по результатам работы делегации России в Нью-Йорке также находится в повестке визита.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Лавров проведет переговоры с Рубио на полях Генассамблеи ООН в среду.

27 сентября Лавров выступит на Генассамблее ООН.