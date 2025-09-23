Военкор: Зеленский хотел привезти Трампу картинку Москвы в черном дыму

Военкор Коц: Зеленский хотел привезти Трампу картинку Москвы в черном дыму

Tекст: Вера Басилая

Военкор Александр Коц сообщил в своем Telegram-канале, что атака беспилотников ВСУ на Москву произошла накануне визита Владимира Зеленского в Нью-Йорк.

По словам Коца, Зеленский хотел произвести впечатление на Дональда Трампа, продемонстрировав ему фото Москвы, затянутой черным дымом после атаки.

«Дескать, глядите, рано нас еще списывать. Мы им там устроим мир через силу», – заявил Коц.

Военкор отметил, что «украинские дроны пока так и не смогли пробить систему ПВО столицы».

Коц отметил, что массовая атака дронами была также разведкой боем для выявления брешей в обороне столицы. Он обратил внимание на то, что несмотря на то, что около 30 дронов смогли преодолеть сотни километров к Москве, защитные системы города оказались эффективными. По словам военкора, Киев безуспешно продолжает искать уязвимости в противовоздушной обороне российской столицы.

Коц также подчеркнул, что система ПВО Москвы включает множество средств поражения, а не только комплексы «Панцирь», чьи фотографии часто распространяются в сети.

«С помощью массированного налета они пытаются вскрыть всю систему противодействия, а не то, что можно найти в общем доступе», – заявил Коц.

Ранее сообщалось, что в небе над Московским регионом с вечера 22 сентября сбито уже 36 БПЛА.

