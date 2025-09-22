В Самарской области задержали партию из 34 дронов из Казахстана

Самарские таможенники задержали 34 дрона DJI Mavic без документов из Казахстана

Tекст: Вера Басилая

Партия из 34 беспилотников, включая квадрокоптеры DJI Mavic и FPV-дроны, была задержана на таможне в Самарской области, передает RT. Груз следовал транзитом из Казахстана в Башкирию и был выявлен при досмотре автомобиля «Газель» возле МАПП Сагарчин мобильной группой инспекторов.

Таможенники сообщили, что дроны перевозились в разобранном виде, часть из них представляла собой FPV-устройства, а также два FPV-крыла «Ключ-Фортуна». В сопроводительных документах информация о беспилотниках отсутствовала.

Сопровождавший груз мужчина сообщал, что техника предназначена для личной видеосъемки. Однако в ФТС заявили: «Дроны в таком количестве не могут предназначаться для личных целей и несут потенциальную угрозу безопасности жизни и здоровью граждан».

В настоящее время вся партия дронов задержана. Вопрос о проведении экспертизы поставлен на рассмотрение компетентных органов.

