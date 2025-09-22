Германия поддержала разработку вооружений для атаки заводов на территории России

Tекст: Денис Тельманов

Германия намерена оказать поддержку Украине в разработке вооружений, необходимых для поражения промышленных объектов на территории России, передает украинский телеканал ТСН. Такое заявление сделал глава комитета по обороне бундестага Томас Ревекамп, уточнив, что речь идет о средствах для атаки на заводы по производству беспилотников и на пусковые установки беспилотников на российской земле.

Ревекамп подчеркнул: «Мы сконцентрируемся на поддержке Украины в разработке средств, необходимых для атаки на заводы по производству беспилотников и на пусковые установки беспилотников на российской земле».

По словам депутата, Германия также заинтересована в обеспечении создания на Украине дальнобойных систем вооружений. В то же время он исключил отправку военных НАТО на Украину во время конфликта, однако допустил размещение немецких войск в будущем для гарантий безопасности, когда закончится вооруженное противостояние.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал финансировать производство дальнобойных беспилотников на Украине на сумму 300 млн евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии во главе с Фридрихом Мерцем установило антирекорд по популярности, и по опросам им удовлетворены не больше четверти немцев. «Альтернатива для Германии» стала самой популярной партией в стране. Канцлер Фридрих Мерц может смениться досрочно.

Европейские кураторы Украины, в том числе глава Минобороны ФРГ Борис Писториус и руководство бундесвера, заявили, что за атакой БПЛА стоит Москва, а не Киев, и рассмотрели инцидент в Польше как подтверждение угрозы со стороны России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения об обнаружении у семьи секретаря СНБО Украины Рустема Умерова восьми объектов недвижимости в США.