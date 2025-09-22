Миронов предложил ограничить зарплаты главврачей и директоров школ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ограничить зарплаты руководителей медицинских и образовательных организаций, передает РИА «Новости».

В письме указывается, что заработная плата руководителя не должна превышать среднюю зарплату по учреждению более чем на 100%.

Миронов пояснил, что предел в 100% – это управленческая надбавка, отражающая повышенную ответственность, и ее следует юридически и экономически привязать к зарплате персонала. Он подчеркнул важность того, чтобы дальнейший рост заработка руководителя зависел от увеличения средней зарплаты коллектива, а не от собственных премий.

Миронов заявил: «Сейчас получается все ровным счетом наоборот: руководитель получает много, ему разрешено выписывать себе разные премии, а у сотрудников зарплаты небольшие даже с учетом надбавок. Из-за этого мы наблюдаем чрезмерный разрыв между зарплатами руководства и рядового персонала». По его мнению, подобная система негативно сказывается на мотивации обычных врачей, учителей и медсестер, способствует профессиональному выгоранию и уходу из профессии.

Политик добавил, что во многом из-за этих причин в школах, больницах и поликлиниках ощущается острая нехватка кадров.

