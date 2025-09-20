  • Новость часаПашинян заявил о намерении укрепить отношения Армении с Россией
    «Зарница 2.0» и ветераны СВО готовят патриотов нового поколения
    Сибирячка рассказала о жизни в мигрантском гетто в Новосибирске
    Эстония возмутилась рекламой обучения в российских вузах
    Кулеба вернулся в Киев после побега
    Министр обороны Литвы намекнула на возможность сбить российский самолет
    Подполье сообщило об ударах по складу ВСУ в Николаевской области
    Минобороны сообщило о сбитии 149 украинских БПЛА за ночь
    Импорт китайских грузовиков в Россию резко снизился
    Трамп ввел американские визы стоимостью в один и пять миллионов долларов
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов В ЕС лучше не вступать, чем вступать

    Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать водопроводчиком в Марсели или сиделкой в Милан.

    18 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    11 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Нужно вернуться к русской жизни

    Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    7 комментариев
    20 сентября 2025, 11:07 • Новости дня

    Мурашко заявил о необходимости увеличить зарплаты врачей вдвое

    Глава Минздрава сообщил о необходимости увеличения зарплаты врачей в регионах

    Tекст: Евгения Караваева

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко выступил за повышение региональных зарплат врачей до уровня почти в два раза выше средней по экономике субъектов.

    Михаил Мурашко заявил, что зарплата врача должна быть почти в два раза выше средней по экономике региона, передает ТАСС. Он подчеркнул, что такие меры позволят повысить привлекательность профессии и улучшить качество медицинской помощи.

    По словам Мурашко, в стране уже действуют определенные инициативы поддержки для медицинских работников. Он напомнил, что существуют дополнительные выплаты за выявление онкологических заболеваний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мурашко заявил, что в России не хватает 23,2 тыс. врачей. А в санаторно-курортных организациях страны отмечается кадровый дефицит, который составляет треть от необходимого количества, фиксируется острая нехватка врачей и среднего медицинского персонала.

    19 сентября 2025, 13:12 • Новости дня
    Пять представителей программы «Время героев» победили на выборах по итогам ЕДГ–2025

    Пять представителей программы «Время героев» были избраны по итогам ЕДГ–2025

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Победителями прошедших выборов по итогам Единого дня голосования стали четыре выпускника и руководитель программы «Время героев», получившие различные должности.

    В результате Единого дня голосования по всей стране победу одержали пятеро представителей президентской программы «Время героев», говорится на сайте программы.

    Евгений Первышов стал главой Тамбовской области, а Мария Костюк возглавила Еврейскую автономную область после получения поддержки избирателей. Станислав Кочев избран депутатом Государственного совета Республики Коми, Евгений Вылцан – депутатом Брянской областной думы, а Константин Кутейников – депутатом Тамбовской городской думы.

    Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров сообщил, что победители представляют новый управленческий резерв: «Пятеро представителей программы приобрели новый статус по итогам голосования – четверо участников обучения и руководитель программы».

    Евгений Первышов отметил: «Программа «Время героев» стала для меня отправной точкой, которая позволила продолжить служение Отечеству уже на гражданском направлении. Я благодарен нашему Верховному главнокомандующему за оказанное доверие и гражданам Тамбовской области за поддержку».

    Мария Костюк заявила, что поддержка жителей автономии свидетельствует о доверии курсу, выбранному командой региона. Она отметила, что выпускники программы будут сотрудничать для улучшения жизни граждан.

    Станислав Кочев пообещал эффективную работу на благо Республики Коми и России, сделав упор на социальную защиту, здравоохранение и образование. Евгений Вылцан подчеркнул ответственность за поддержку избирателей и отметил, что обновление управленческих команд открывает новые возможности для участников СВО.

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз добавил, что программа «Время героев» стала национальным проектом, а участники СВО активно вовлекаются в развитие регионов на административных позициях.

    Константин Кутейников рассказал о планах продолжать работу на благо Тамбовской области и ее жителей в новом статусе депутата городской думы.

    Свыше 50 выпускников программы уже заняли значимые должности, среди них – Артем Жога, Артур Орлов и Алексей Кондратьев. Владимир Сайбель получил пост заместителя председателя комиссии при президенте России по делам ветеранов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший заместитель директора Федерального центра подготовки спортивного резерва Роман Гришин занял пост директора Центра спортивной подготовки сборных команд России.

    Президент Владимир Путин заявлял, что участники спецоперации на Украине должны стать новой политической элитой страны.

    Мария Костюк и другие участники спецоперации на Украине показали, что процесс формирования новой элиты уже начался.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 20:06 • Новости дня
    Сибирячка рассказала о жизни в «Хилокском гетто» с мигрантами

    Жительница «Хилокского гетто» рассказала о жизни в мигрантском районе Новосибирска

    Сибирячка рассказала о жизни в «Хилокском гетто» с мигрантами
    @ кадр из видео

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Жители на Хилокской улице уже привыкли видеть в мусорных баках окровавленные головы баранов. Зрелище жуткое. Но это еще и сопутствующий запах, и насекомые», – рассказала газете ВЗГЛЯД жительница Хилокского жилмассива в Новосибирске Жанна Олейникова, который местные жители окрестили «Хилокским гетто» из-за социальной необустроенности и большого количества мигрантов

    Во время встречи президента России Владимира Путина с лидерами парламентских фракций глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал, что посетил микрорайон на окраине Новосибирска, который сами жители называют «Хилокское гетто», посколько его стремительно заселяют мигранты, усугубляя социальные проблемы района.

    «Мы в шоке и одновременно рады, что на проблемы нашего района обратили внимание. Огромная благодарность Леониду Эдуардовичу [Слуцкому], что в свой визит в Новосибирск не только услышал о проблемах «Хилокского гетто», но и открыто рассказал о нас президенту. Сейчас у нас возникли большие надежды на положительные изменения. Надеемся, что все структуры власти и правоохранительных органов, начнут работать с нашим микрорайоном в усиленном режиме», – говорит Олейникова.

    Она рассказывает, что расположенные в этом окраинном районе Новосибирска дачные общества практически полностью уничтожены и непригодны более для ведения садоводческой деятельности. Там сейчас гражданами Средней Азии ведется коммерческая деятельность: созданы хостелы, сауны, стоянки фур, общежития, склады. А бездомные мигранты, промышляющие сбором мусора и отходов, превращают территорию в свалку. Вместе с ними в этих антисанитарных условиях живут и их дети.

    «С мигрантами обстановка двоякая. С одной стороны, есть наши добрые соседи, которые получили гражданство, живут с нами в мире и согласии, поддерживают наше стремление навести порядок. К ним нет и не было претензий», – делится собеседница. –

    «Но есть и другая категория – так называемые сезонные мигранты. Каждый год их едет все больше и больше, и вот с ними уже устали воевать».

    Эти мигранты, по словам Олейниковой, ведут нелегальную торговлю. А в частном секторе микрорайона они разводят баранов, коз и других животных, за исключением свиней. В результате живущие по соседству люди задыхаются как от вони самих животных, за которыми нет должного ухода, так и от гнилостного запаха останков.

    «Жители на Хилокской улице уже привыкли видеть в своих мусорных баках окровавленные головы коров, баранов, их останки, шкуры, копыта. Зрелище жуткое. Но это еще и сопутствующий запах, и падальные мухи. Они кишмя кишат по этим останкам, а потом разлетаются квартирам жилмасива. В итоге людям приходится прятать все вещи дома, жить с закрытыми окнами, чтобы насекомые не залетали в квартиру», – делится жительница района.

    Ухудшает ситуацию и находящаяся поблизости свалка, которую должны закрыть только к концу 2026 года. Неподалеку расположено еще и предприятие по уничтожению медицинских отходов, где регулярно сжигаются отходы, а черный едкий дым застилает улицы района.

    «У нас нет никакой социальной инфраструктуры, нет как таковых сетевых магазинов. На все гетто одна аптека, где не всегда есть нужные лекарства. Нет почтового отделения, нет даже ни одного банкомата.

    И самое главное: у нас в 2020 году снесли детский сад, обещали начать строительство нового в 2022, но по сей день там огромный помойный пустырь. Наши дети продолжают каждое утро испытывать стресс, передвигаясь в переполненном мигрантами автобусе по одному из самых опасных участков дороги в Новосибирске, стоя в часовой пробке», – подчеркивает собеседница.

    При этом она признает, что обстановка в районе в результате действия общественников все-таки начала меняться в лучшую сторону, но все равно остается недостаточно благоприятной. При этом жители не намерены никуда переезжать. «Бесконечно бегать с места на место, по принципу «перееду туда где лучше», тоже не получится, потому что нет гарантий, что лучшее место рано или поздно не превратится в худшее. Добиваться своего права на комфортную жизнь нужно всегда. Это право нам дано Конституцией РФ и никто не смеет его у нас отнять. Мне бы очень хотелось, чтобы люди глядя на сплоченную работу коллектива общественников и жителей «Хилокского гетто», брали с нас пример. Чтобы видя результаты нашей работы, поняли, что нет ничего невозможного, нужно лишь запастись терпением и желанием менять свою жизнь к лучшему», – заключила собеседница.

    Комментарии (22)
    19 сентября 2025, 19:19 • Видео
    США отказали Британии по русскому вопросу

    Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти – плохо, а с точки зрения самого Трампа – невыносимо. Переговоры получились душные.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 21:14 • Новости дня
    Россия осудила резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС

    МИД осудил антироссийскую резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС

    Россия осудила резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия категорически не принимает содержащиеся в антироссийской резолюции МАГАТЭ обвинения и политические передергивания, заявил российский МИД.

    В частности, российская сторона отметила некорректность постановки под сомнение российской принадлежности Запорожской АЭС, а также осудила призывы к отказу от территорий, которые вошли в состав России по итогам волеизъявления их населения и на основании международного права.

    «Решительно отвергаем содержащиеся в резолюции измышления и политические передергивания – в частности, постановку под сомнение российской принадлежности Запорожской АЭС (ЗАЭС), а также призывы к нашей стране отказаться от территорий, вошедших в состав России согласно волеизъявлению их населения и международному праву», – говорится в заявлении на сайте МИД России.

    Ведомство подчеркнуло, что рассматривает резолюцию как попытку ряда стран использовать МАГАТЭ для продвижения своих политических интересов. В тексте заявления подчеркивается, что документ не имеет отношения к вопросам ядерной безопасности или гарантиям.

    В начале сентября на ЗАЭС заявили о почти ежедневных обстрелах ВСУ.

    В августе директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в августе сообщала о критической ситуации на станции из-за обстрелов со стороны ВСУ.

    Комментарии (23)
    19 сентября 2025, 15:23 • Новости дня
    На Украине раскрыли смысл «тяжелых решений» Зеленского

    Украинские СМИ раскрыли смысл «тяжелых решений» Зеленского

    На Украине раскрыли смысл «тяжелых решений» Зеленского
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает ужесточение мобилизации, включая снижение призывного возраста до 18 лет и отмену отсрочек для сотен тысяч мужчин, как возможную меру при ухудшении ситуации на фронте, сообщило украинское издание «Страна».

    Возможные «тяжелые решения» президента Украины Владимира Зеленского могут подразумевать не уступки России, а ужесточение мобилизации, передает РБК. По информации издания, обсуждается снижение возраста призыва до восемнадцати лет и сокращение отсрочек для сотен тысяч украинских мужчин.

    В середине сентября Зеленский провел закрытую встречу с депутатами фракции «Слуга народа», что вызвало широкий общественный резонанс, пишет «Страна». Пресс-секретарь партии Юлия Палийчук тогда подчеркнула, что президент говорил о необходимости принятия «трудных решений», если ситуация на фронте будет ухудшаться.

    По словам источников «Украинской правды» и некоторых депутатов, Зеленский пояснил, что не рассматривает уступки России ни в вопросах территорий, ни языка. Один из собеседников «Страны» передал прямую речь: «Президент четко дал понять, что на уступки России ни по территориям, ни по языку он не пойдет».

    Некоторые наблюдатели ошибочно связали возможные «тяжелые решения» с готовностью к уступкам России, однако источники среди украинских депутатов это опровергли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предупредил депутатов партии «Слуга народа» о необходимости «трудных решений» при ухудшении ситуации на фронте.

    Украинские власти приняли решение о выделении значительных средств на экстренную мобилизацию армии.

    Насильственная мобилизация с избиениями и смертями на Украине стала позорным явлением для Европы XXI века, отметил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Комментарии (9)
    19 сентября 2025, 20:40 • Новости дня
    Экс-глава МИД Украины Кулеба вернулся в Киев после побега
    Экс-глава МИД Украины Кулеба вернулся в Киев после побега
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вновь оказался в Киеве, спустя несколько дней после громкой истории с его бегством из страны.

    Издание Times of Ukraine сообщило о возвращении экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы на родину, передает ТАСС. По информации издания, Кулеба уже находится в Киеве, однако официальные органы и сам дипломат пока ситуацию не прокомментировали.

    Ранее, 8 сентября, Кулеба в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил: «Я был вынужден бежать, как вор в ночи».

    Он уточнил, что спешно покинул Киев и пересек границу с Польшей накануне введения запрета на выезд бывших дипломатов с Украины.

    По утверждению пресс-службы Кулебы, экс-министр выехал за границу для участия в международной конференции в Сеуле, а после – для посещения мероприятия в Польше, и планировал вернуться к 21 сентября.

    После публикаций в СМИ пресс-служба опровергала сообщения о побеге.

    Кулеба был отправлен в отставку в сентябре прошлого года, занимал пост министра иностранных дел Украины с марта 2020 года. После ухода из политики он выступает экспертом по международным вопросам и стал научным сотрудником Белферовского центра Гарвардского университета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кабмин Украины одобрил запрет на выезд бывших послов, что затронуло около двадцати человек. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию на Украине «заговором в дурдоме». Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о своем вынужденном отъезде из страны.

    Комментарии (8)
    19 сентября 2025, 20:32 • Новости дня
    Эстония возмутилась рекламой обучения в российских вузах

    МИД Эстонии направил России ноту из-за рекламы обучения в российских вузах

    Эстония возмутилась рекламой обучения в российских вузах
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Эстонии выразило недовольство российскому посольству за публикацию информации о возможности бесплатного обучения в вузах России.

    Российское посольство ранее сообщило, что с 15 сентября 2025 года по 15 января 2026 года открыта регистрация заявок на обучение в российских вузах в 2026/2027 учебном году, передает РИА «Новости».

    «В ноте посольству России мы напомнили, что в Эстонии действует ограничение, запрещающее организовывать участие молодежи из Эстонии в мероприятиях, проводимых в России или Белоруссии и связанных с властями этих государств... Также запрещено сознательно содействовать участию в таких мероприятиях», – заявил глава МИД Эстонии Маркус Цахкна.

    В заявлении подчеркивается, что согласно постановлению эстонских властей, запрет на участие в подобных мероприятиях действует с декабря 2024 года и распространяется на граждан Эстонии и обладателей эстонского вида на жительство младше 21 года.

    Цахкна отметил, что публикации российского посольства «могут подталкивать жителей Эстонии к нарушению санкций и подвергать их риску наказания».

    Ранее Эстония запретила гражданам с паспортами России участвовать в выборах.

    Комментарии (9)
    19 сентября 2025, 19:59 • Новости дня
    Песков прокомментировал слова Трампа о Путине

    Песков: Эмоциональное отношение Трампа к ситуации на Украине вполне понятно

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп продолжает предпринимать усилия по урегулированию украинского кризиса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Комментируя высказывание Трампа о том, что президент России Владимир Путин его якобы подвел в вопросе украинского урегулирования, Песков отметил, что эмоциональность Трампа в отношении этой темы объяснима и понятна, передает ТАСС.

    По его словам, власти России исходят из того, что и Соединенные Штаты, и лично президент Трамп сохраняют политическую волю, а также намерение продолжать работать ради достижения урегулирования на Украине. Таким образом, Москва воспринимает эмоциональные заявления Трампа по данному вопросу как проявление его вовлеченности в процесс.

    Ранее Трамп заявил, что США намерены оказывать «воздушную поддержку» для обеспечения мира на Украине после завершения конфликта. При этом он заявил, что сейчас не время обращаться к президенту России Владимиру Путину по вопросу прекращения огня на Украине.

    Комментарии (10)
    19 сентября 2025, 21:57 • Новости дня
    В Польше заявили о пролете истребителей России над нефтяной платформой на Балтике
    В Польше заявили о пролете истребителей России над нефтяной платформой на Балтике
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Польские пограничники заявили о пролете двух российских истребителей на малой высоте над нефтяной платформой «Петробалтик» в Балтийском море за пределами территориальных вод страны.

    Пограничная стража Польши заявила о пролете двух российских истребителей на малой высоте над нефтяной платформой «Петробалтик» в Балтийском море, передает РИА «Новости». По сообщениям польских властей, инцидент произошел вне территориальных вод страны, однако платформа располагается в исключительной экономической зоне Польши.

    При этом никаких фото- или видеоматериалов, подтверждающих это сообщение, пограничная стража не представила.

    Польские пограничники заявили, что сразу уведомили вооруженные силы страны и другие соответствующие службы. Представитель морского отдела Погранстражи Катаржина Пшибыш уточнила, что платформа находится вне территориальных вод Польши, но считается ее исключительной экономической зоной.

    В Министерстве обороны России ранее неоднократно подчеркивали, что российские военные самолеты совершают полеты строго по международным правилам использования воздушного пространства, не нарушая границ, не пересекают воздушные трассы других государств и избегают опасного сближения с иностранными воздушными судами.

    Ранее в ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши нарушили 21 беспилотник, часть которых военные физически уничтожили.

    Президент Финляндии Александр Стубб сообщил о начале операции НАТО «Восточный часовой» в Румынии и Польше.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что дроны, замеченные в Польше, прилетели с Украины и не были заряжены.

    Комментарии (21)
    19 сентября 2025, 12:20 • Новости дня
    Медведев пригрозил жестким ответом на попытки взыскать «компенсации» по Украине
    Медведев пригрозил жестким ответом на попытки взыскать «компенсации» по Украине
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Москва жестко ответит на формирование в Совете Европы новой международной комиссии, задачей которой станет взыскание «компенсаций» с России за события на Украине, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в Max заявил, что Совет Европы уходит «в свой собственный космос», и назвал проект конвенции по созданию международной претензионной комиссии для Украины «абсолютно психоделическим».

    По его словам, предлагается создать очередной «антироссийский квазисудебный орган», нацеленный на взыскание компенсаций за якобы имевшие место «последствия агрессии против Киева».

    «Ну что ж, одной бессмысленной русофобской структурой в Старом Свете станет больше. И наша жесткая реакция на это не заставит себя ждать. Запредельная глупость авторов этого проекта не освободит их от ответственности и возмездия», – подчеркнул Медведев.

    Ранее еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис предположил, что страны G7 могут применить замороженные российские активы для новых кредитов Украине.

    Минфин США приветствовал намерение стран G7 использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала жесткий ответ со стороны России в случае хищения ее активов ЕС.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (12)
    20 сентября 2025, 01:27 • Новости дня
    Трамп прокомментировал нежелание украинцев продолжать войну

    Трамп: Не осуждаю нежелание украинцев продолжать конфликт

    Трамп прокомментировал нежелание украинцев продолжать войну
    @ Will Oliver/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп прокомментировал данные опроса, свидетельствующие о том, что большинство украинцев не настроены на продолжение вооруженного конфликта на Украине.

    В ответ на комментарий журналиста о том, что многие украинцы устали от конфликта и не желают его продолжения, Трамп сказал: «Я их не осуждаю», – передает ТАСС.

    По данным опроса Gallup, менее четверти украинцев выступают за продолжение военных действий, передает РИА «Новости».

    Трамп подчеркнул, что, по его мнению, конфликт «не должен был начинаться». Он добавил: «Этой войны не было бы, если бы президентом был я».

    Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты не тратят собственные средства на поддержку Украины, а основное финансирование поступает от НАТО, которое покупает американское вооружение.

    «Я не хочу зарабатывать за счет этой войны, но, по сути, мы зарабатываем на этой войне, потому что покупается наше оружие», – указал он.

    Трамп пояснил, что страны НАТО оплачивают танки и ракеты, которые впоследствии поступают в распоряжение альянса, а дальше распределяются по его усмотрению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предупредил представителей партии «Слуга народа» о необходимости «трудных решений» при ухудшении ситуации для ВСУ на поле боя.

    Украинские власти разрешили выезд молодых мужчин с Украины во время военного положения в конце августа. После вступления решения в силу, в социальных сетях появились ролики с очередями на пунктах пропуска.

    Комментарии (8)
    19 сентября 2025, 16:04 • Новости дня
    Узбеки попали в рабство на Украине

    В Киевской области освободили удерживаемых в рабстве узбеков

    Tекст: Денис Тельманов

    В Киевской области раскрыли преступную группу, удерживавшую граждан Узбекистана под угрозами и жесткими ограничениями.

    О преступлении сообщает Киевская областная прокуратура, передает ТАСС. В поселении под Киевом обнаружены помещения, где тринадцать граждан Узбекистана содержались в нечеловеческих условиях без документов, денег и транспорта.

    По данным следствия, преступная группировка состояла из граждан Украины, Китая и Узбекистана. Участники банды ввели жертв в заблуждение, эксплуатировали и удерживали их, пользуясь уязвимостью мигрантов. В прокуратуре уточнили: «Обнаружены помещения, где в бесчеловечных условиях содержались 13 граждан Узбекистана, [их] документы, деньги и транспортные средства».

    Людям разрешали посещать туалет только по расписанию, а за малейшие нарушения предусматривались штрафы. На данный момент задержаны четыре предполагаемых участника группировки, им предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские рабочие на клубничных фермах Финляндии столкнулись с низкими зарплатами, отсутствием выходных и ежедневными сменами по 13-15 часов. Черниговский апелляционный суд квалифицировал насильственное удержание мужчины в терцентре комплектования как рабство.

    Комментарии (4)
    19 сентября 2025, 17:53 • Новости дня
    ЕК решила запретить россиянам операции с криптовалютами

    Еврокомиссия включила криптовалютные платформы в новый пакет санкций

    ЕК решила запретить россиянам операции с криптовалютами
    @ Siegra Asmoel/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В рамках нового пакета ограничительных мер Еврокомиссия предлагает впервые запретить операции на криптовалютных платформах для пользователей из России, сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    В рамках девятнадцатого пакета санкций Еврокомиссия предложила включить в список ограничительных мер криптовалютные платформы, передает ТАСС. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что впервые санкции Евросоюза коснутся этой сферы, запретив проведение сделок в криптовалютах.

    Выступая с обращением в социальной сети X (бывший Twitter заблокирован в России), фон дер Ляйен подчеркнула: «Впервые наши ограничительные меры затронут криптовалютные платформы и запретят транзакции в криптовалютах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия согласовала новый пакет ограничений против России, который затрагивает перевозку нефти, финорганизации и китайские компании.

    Глава МИД России отметил, что новые западные ограничения не создают серьезных проблем для страны.

    Президент США Дональд Трамп выступил за введение пошлин вместо антироссийских санкций.

    Комментарии (14)
    19 сентября 2025, 16:59 • Новости дня
    Еврокомиссия предложила ограничить доступ России к ИИ и геоданным

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз рассматривает возможность введения новых ограничений против России, которые коснутся доступа к технологиям искусственного интеллекта и геопространственным данным, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Она подчеркнула, что эти меры войдут в 19-й пакет санкций. В своем заявлении Каллас отметила: «Эти новые санкции также ограничат доступ России к технологиям, включая искусственный интеллект и геопространственные данные», передает ТАСС.

    Ранее Европейская комиссия согласовала новый пакет ограничений в отношении России, который затронет перевозку нефти и финорганизации, а также китайские компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России заявил, что новые ограничения со стороны западных стран не представляют сложности для страны.

    Комментарии (16)
    19 сентября 2025, 15:30 • Новости дня
    Небензя напомнил о нелепых заявлениях Бербок на посту главы МИД Германии

    Tекст: Денис Тельманов

    Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что Анналена Бербок известна своими неуклюжими и резкими высказываниями, вспомнив ее фразу про «разворот на 360 градусов».

    Анналена Бербок, назначенная главой Генассамблеи ООН, уже известна своими оскорбительными и неуклюжими заявлениями, отметил постпред России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что не знаком с Бербок лично, но в ближайшее время ему предстоит это сделать. По словам Небензи, на посту министра иностранных дел Германии Бербок проявила себя «воинственными, циничными, подчас оскорбительными» высказываниями.

    Он напомнил о ее фразе про «разворот на 360 градусов», и отметил, что ей приписывают попытки ограничить время выступлений стран в Генассамблее ООН.

    Небензя рассказал, что представители Евросоюза делились с ним впечатлениями о встрече с Бербок, на которой она заявила о своих приоритетах в ООН – сократить длительность речей делегаций до трех минут.

    80-я сессия Генассамблеи ООН началась 9 сентября. В ходе недели высокого уровня с 23 по 27 сентября ожидаются выступления 195 делегаций. Главу российской делегации Сергея Лаврова планируют услышать в зале Генассамблеи 27 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова выступила с резкой критикой в адрес Анналены Бербок, назвав ее «антисимволом».

    Анналена Бербок заявила, что в случае достижения мирных соглашений на Украине появление миротворческой миссии ООН может стать ключевым инструментом для обеспечения стабильности и соблюдения договоренностей.

    Председатель 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналена Бербок подтвердила, что ООН продолжит работу над разрешением конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке.

    Комментарии (3)
    19 сентября 2025, 21:05 • Новости дня
    Десять мышей не пережили полет на космическом аппарате «Бион-М»

    Ученые рассказали о гибели десяти из 75 мышей на спутнике «Бион-М» №2

    Десять мышей не пережили полет на космическом аппарате «Бион-М»
    @ Роскосмос Медиа/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе космического эксперимента на борту «Бион-М» №2 десять из семидесяти пяти запущенных мышей погибли, несмотря на положительную оценку итогов учеными.

    Как сообщает Интерфакс, директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов рассказал, что из 75 самцов мышей, отправленных на орбиту на аппарате «Бион-М» №2, десять не вернулись живыми.

    По его словам, специалисты готовы к таким потерям, так как исследования на животных всегда сопряжены с определенными рисками. Орлов отметил: «При таком результате мы все удовлетворены, и в первую очередь ученые и организаторы полета».

    Причины гибели грызунов были разными и связаны, в том числе, с агрессивным поведением самцов и внутригрупповыми конфликтами. По словам Орлова, все научные данные, полученные в ходе эксперимента, были сохранены и будут проанализированы для выяснения деталей произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский биоспутник с экспериментальными животными, растениями и биоматериалами был доставлен на околоземную орбиту. Спускаемый аппарат биоспутника «Бион-М» № 2 с живыми организмами на борту вернулся на Землю после месячного полета по орбите.

    Комментарии (2)
    Взрывы прогремели в городах Днепропетровской области Украины
    За сутки на Камчатке произошло более 120 землетрясений
    Трамп объявил о планах направить нацгвардию в Нью-Йорк
    Россия осудила резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС
    Эстония запросила консультации НАТО после инцидента с истребителями
    В Подмосковье нашли тело гендиректора «Химпроминжиниринга»
    ФАС решила проверить новые правила Ozon по возврату товаров

    Каких автомобилей коснется новый утилизационный сбор

    Рост утилизационного сбора с 1 ноября напугал автомобилистов ростом цен. Это вылилось в ажиотажный спрос на иномарки, которые везут из третьих стран, в том числе из Китая и Южной Кореи. Однако новый сбор коснется только определенных автомобилей и не затронет массовый сегмент. К чему готовиться автомобилистам?

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе.

    Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда

    «Это не просто тренировка – это демонстрация Западу готовности к обороне Калининграда». Такими словами военные эксперты оценивают только что завершившиеся масштабные учения «Запад-2025». Как опыт спецоперации сказался и на технике, и на сценарии учений – и каким образом отрабатывалась защита Калининградской области?

    «Исламский ядерный зонтик» сыграет на руку Китаю

    Удар Израиля по Катару привел к крупным политическим последствиям – военной консолидации исламских стран. Саудовская Аравия (самое богатое государство Ближнего Востока) и Пакистан (обладатель ядерного оружия) подписали соглашение, согласно которому «нападение на одну сторону считается нападением на другую». Можно ли сказать, что перед нами начало создания «исламского НАТО»?

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

    Илья Ухов Илья Ухов
      Государство повернулось лицом к проблеме миграции

      Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

      11 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов
      Нужно вернуться к русской жизни

      Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

      7 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов
      В ЕС лучше не вступать, чем вступать

      Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать водопроводчиком в Марсели или сиделкой в Милан.

      18 комментариев
    • США отказали Британии по русскому вопросу

      Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти – плохо, а с точки зрения самого Трампа – невыносимо. Переговоры получились душные.

    • Канцлер Мерц долго не протянет

      Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    • Зеленскому предстоят «трудные решения»

      «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации