ЦАХАЛ сообщил об обстреле Израиля двумя ракетами из Газы
В результате ракетного обстрела с территории Газы израильские военные уничтожили одну цель, вторая ракета упала вне жилых районов, сообщила армейская пресс-служба.
Палестинские радикалы осуществили пуск двух ракет по территории Израиля, одна из которых была перехвачена израильскими военными, сообщает ТАСС. Армейская пресс-служба пояснила, что системы оповещения сработали в районе Ашдода после запуска ракет из северной части сектора Газа.
Израильские военные добавили, что информации о пострадавших в результате обстрела не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. Агентство AFP сообщило о массированных и нескончаемых бомбардировках Газы. Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.