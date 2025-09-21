NYT назвала цель наращивания мощи США в Карибском бассейне

Tекст: Ирма Каплан

Военные удары США в сентябре по трем лодкам, которые, по утверждению представителей администрации Трампа, занимались контрабандой наркотиков в Карибском море, привлекли внимание ко многочисленной военно-морской армаде и воздушному флоту самолетов-шпионов, которые Пентагон направил в регион в рамках миссии по борьбе с наркотиками и терроризмом, пишет New York Times (NYT).

«Военные чиновники, дипломаты и аналитики говорят, что главная цель этих сил – усилить давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, поскольку высокопоставленные лица в администрации Трампа называют его нелегитимным лидером и обвиняют в руководстве действиями преступных группировок и наркокартелей», – говорится в материале.

«Мы не хотим, чтобы картель, действующий или маскирующийся под правительство, действовал в нашем полушарии», – заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала Fox News, добавив, что Мадуро были предъявлены обвинения в США и что он «скрывается от американского правосудия».

«За его поимку назначена награда», – напомнил Рубио.

NYT пишет, что несколько нынешних и бывших военных чиновников, дипломатов и сотрудников разведки говорят, что борьба с наркотиками и является предлогом для недавних нападений США, реальная цель состоит в том, чтобы так или иначе отстранить господина Мадуро от власти.

Адмирал Джеймс Г. Ставридис, бывший глава Южного командования Пентагона, заметил, что военно-морская флотилия у берегов Венесуэлы и переброска истребителей пятого поколения F-35 в Пуэрто-Рико имеют мало общего с фактической борьбой с наркотиками.

«Скорее, это четкий сигнал Николасу Мадуро о том, что нынешняя администрация США более серьезно относится к изменению режима или поведения Каракаса. Дипломатия канонерок возвращается, и она вполне может сработать», – сказал Ставридис.

Пентагон направил десять истребителей-невидимок F-35 в Пуэрто-Рико для предотвращения пролетов венесуэльских самолетов вблизи американских кораблей и размещения их на случай, если президент США отдаст приказ о нанесении авиаударов по целям в Венесуэле.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп пообещал сбивать военные самолеты Венесуэлы в случае угрозы американским объектам. США заявили о ликвидации 11 членов банды, якобы подконтрольной Мадуро. США развернули у побережья Венесуэлы три эсминца с 4 тыс. моряков и морпехов для борьбы с наркокартелем.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро раскритиковал появление восьми военных кораблей США рядом со страной и назвал эти действия агрессией. Мадуро также заявил на съезде ЕСПВ о готовности перейти к вооруженной борьбе в случае нападения США.

