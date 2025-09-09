Мадуро назвал развертывание ВМС США агрессией против Венесуэлы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Развертывание военно-морских сил США в Карибском море было расценено президентом Венесуэлы Николасом Мадуро как акт агрессии против республики, передает ТАСС. Мадуро подчеркнул, что международные агентства ошибочно говорят о напряженности между странами, в то время как, по его словам, речь идет именно об агрессии.

В эфире программы «С Мадуро плюс» глава государства заявил, что США разместили у берегов Венесуэлы восемь военных кораблей, одну тысячу двести ракет и атомную подводную лодку, направленную против мирного населения. Мадуро добавил: «Действительно, этот народ дрожит, но от негодования, гнева, национализма и патриотизма».

Венесуэльский лидер отметил, что народ страны и Национальные боливарианские вооруженные силы готовы защитить территориальную целостность и мир. Он также положительно оценил заявление Сообщества латиноамериканских и карибских государств, выразивших обеспокоенность действиями США, которые нарушают установленную в 2014 году Зону мира в регионе.

