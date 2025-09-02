Рассуждая о темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства после саммита ШОС, следует помнить, что мирный путь не может быть быстрым, но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий.0 комментариев
Путин выразил соболезнования Пакистану из-за разрушительного наводнения
Президент России Владимир Путин принес соболезнования народу Пакистана в связи с наводнением в стране.
Владимир Путин выразил соболезнования народу Пакистана по поводу масштабного наводнения, передает РИА «Новости».
«Но, к сожалению, Пакистан сталкивается с новыми и с новыми катаклизмами. Мы с вами рядом работали, сидели за столом в ходе сессии ШОС, вы об этом рассказывали. Мы очень надеемся, что ваша страна под вашим руководством справится со всеми этими трудностями и проблемами. Мы приносим самые искренние соболезнования всему народу Пакистана в связи с тяжелыми событиями, с наводнениями», – сказал Путин во время встречи с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом.
