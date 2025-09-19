Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.3 комментария
Полиция Нью-Йорка задержала нескольких политиков на акции против миграционных мер
Несколько сенаторов и членов Ассамблеи штата Нью-Йорк были задержаны на Манхэттене после попытки пройти в здание Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), чтобы проверить условия содержания мигрантов.
В Нью-Йорке полиция задержала 71 человека, среди которых оказались политики, протестовавшие против миграционных мер, сообщает ТАСС.
Акция проходила в правительственном здании на Манхэттене, где расположен офис Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE). Министерство внутренней безопасности отметило, что демонстранты и «подстрекатели» мешали работе правоохранителей и «устраивали сцены».
По данным ведомства, участники протеста требовали освободить задержанных мигрантов и допустить их на десятый этаж здания, чтобы проверить условия содержания людей под стражей ICE. Протестующие заявили: «Мы не уйдём», пока их требования не будут выполнены.
В числе задержанных оказались два сенатора и девять членов Ассамблеи штата Нью-Йорк. Часть из них уже были задержаны летом за аналогичные акции протеста. После оформления документов полиция отпустила всех задержанных, вручив им повестки в суд.
Здание было временно оцеплено из-за анонимного звонка о заложенной бомбе, который оказался ложным. Протесты у здания ICE на Манхэттене проходят регулярно на фоне ужесточения миграционной политики администрации президента Дональда Трампа.
Напомним, накануне президент США Дональд Трамп предложил премьеру Британии Киру Стармеру рассмотреть применение армии для борьбы с нелегальной миграцией.
Ранее Трамп пригрозил ввести чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за ситуации с мигрантами.
Президент США также поручил подготовить национальную гвардию всех штатов к оперативному реагированию на гражданские беспорядки и создать силы быстрого реагирования.