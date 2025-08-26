Трамп подписал указ о готовности нацгвардии всех штатов подавлять беспорядки

Трамп подписал указ об обеспечении готовности нацгвардии всех штатов подавлять беспорядки

Tекст: Мария Иванова

Президент США Дональд Трамп подписал указ, обязывающий министра обороны Пита Хегсета провести подготовку Национальной гвардии всех штатов к реагированию на массовые беспорядки, передает РИА «Новости».

В документе говорится, что глава Пентагона должен обеспечить, чтобы сухопутные и воздушные подразделения Национальной гвардии каждого штата были снабжены ресурсами, прошли необходимую подготовку и могли поддерживать федеральные и местные правоохранительные органы при обеспечении общественного порядка.

В тексте указа подчеркивается: «Министр обороны должен незамедлительно начать работу по обеспечению того, чтобы Национальная гвардия сухопутных войск и Национальная гвардия ВВС каждого штата имели ресурсы, были обучены, организованы и готовы оказывать помощь федеральным, региональным и местным правоохранительным органам в подавлении гражданских беспорядков и обеспечении общественной безопасности и порядка, когда того требуют обстоятельства и в соответствии с законом».

Кроме того, Трамп поручил создать постоянные силы быстрого реагирования из числа военнослужащих Национальной гвардии, которые смогут быть оперативно переброшены в любой регион страны. Силы должны быть полностью обеспечены, обучены и находиться в постоянной боевой готовности для немедленного развертывания.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что Белый дом изучает планы формирования таких подразделений численностью около 600 человек, готовых к отправке в течение часа. Эти меры принимаются на фоне обострения ситуации с массовыми беспорядками и роста преступности в столице США.

На фоне последних событий Трамп также перевел вашингтонскую полицию под прямое управление федеральных властей и не исключил, что при необходимости в город могут быть введены вооруженные силы для стабилизации ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп сравнил усиленные меры охраны в Вашингтоне с необходимостью защиты границы США от потока мигрантов.

США решили создать специальные силы быстрого реагирования для подавления возможных массовых беспорядков.

Ранее войска Нацгвардии развернули в центре Вашингтона для усиления безопасности.