Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.9 комментариев
В Москве прошла VI конференция по развитию гражданского общества
На площадке Общественной палаты состоялась VI конференция «Единение», где эксперты уделили внимание укреплению гражданского общества и вопросам национальной цифровой безопасности.
Организаторами выступили Общероссийское общественное движение «Гражданский комитет России» совместно с комиссией ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Вступительное слово произнес председатель «Гражданского комитета России» Артур Шлыков. «Мы делаем все возможное для гармонизации отношений внутри нашего общества, для сотрудничества со всеми здравыми силами нашего общества», – отметил он, подчеркнув важность сплочения различных гражданских групп.
Заместитель председателя комиссии ОП РФ по безопасности Георгий Волков акцентировал внимание на необходимости общественного контроля и защите прав человека, особенно в текущей ситуации. Первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов напомнил, что понятие традиционных ценностей часто не имеет четкого системного понимания даже у активных граждан.
Первый зампред комиссии по просвещению Армен Гаспарян отметил резкий рост количества фейков, подчеркивая важность национальных платформ. «Должна ли наша страна этому противодействовать? Безусловно должна», – заявил он, отмечая роль российского мессенджера MAX и проблематику кибермошенничества через иностранные сервисы.
Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель координационного Совета по интеграции новых субъектов России при ОП РФ, депутат Законодательного Собрания Петербурга Александр Малькевич обратил внимание на деятельность модераторов «Википедии» за рубежом, а также на парадоксальное отношение общества к иностранным цифровым сервисам, несмотря на угрозу цифровой безопасности и цензуру российских ресурсов.