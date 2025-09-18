Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.2 комментария
Мax внедрил двухфакторную аутентификацию
В Мax теперь доступна двухфакторная аутентификация – функция введена для повышения уровня безопасности пользователей.
Для активации необходимо обновить приложение, выбрать раздел «Приватность» и добавить пароль, который должен содержать цифры и хотя бы одну букву, сообщает VK.
Пользователи могут оставить подсказку для пароля и указать электронную почту для его восстановления. При первой регистрации или входе с нового устройства система автоматически предлагает подключить двухфакторную защиту, при этом отключение второго фактора возможно в настройках.
В мессенджере зарегистрировано свыше 35 млн человек. Для формирования безопасной среды создали Центр безопасности, который блокирует пользователей при попытках мошенничества. В сервисе также можно включить Безопасный режим для ограничения звонков, сообщений и приглашений в чаты.
Ранее Max открыл тестирование каналов для блогеров категории А+.