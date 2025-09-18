Минфин предложил Бахрейну возобновить переговоры по налоговому соглашению

Минфин России инициировал второй раунд переговоров с Бахрейном по налогам

Tекст: Денис Тельманов

Министерство финансов России предложило Бахрейну продолжить переговоры по соглашению об избежании двойного налогообложения, сообщил замминистра финансов России Алексей Сазанов.

«Коллегам из Бахрейна мы предложили провести второй раунд переговоров, ждем от них ответа», – заявил Сазанов журналистам. Он не уточнил возможные сроки проведения встреч и дальнейших консультаций, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сочи состоялись переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой МИД Бахрейна Абдель Латифом аз-Заяни.

Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа подтвердили обоюдный настрой на развитие сотрудничества между двумя странами в телефонном разговоре.

Советник по национальной безопасности Бахрейна шейх Насер бен Хамад Аль Халиф на пленарном заседании ПМЭФ сравнил политику России по отношению к народу со строчками из стихотворения Александра Пушкина.