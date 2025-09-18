Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.0 комментариев
Колокольцев назвал Россию центром мирового миграционного притяжения
Российская Федерация является одним из центров мирового притяжения миграционного движения, заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
В стране ведется последовательная модернизация отраслевого законодательства в связи с массовой миграцией, новые законы должны учитывать национальные интересы и вопросы безопасности, указал министр, передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Колокольцев заявил об образовании специальной Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан в структуре МВД. Миграционные потоки способны давать импульс экономическому и социальному развитию, однако связаны с существенными рисками.
«Противодействие незаконной миграции является одной из ключевых задач в деятельности правоохранительных органов. Она требует комплексного подхода, направленного на выявление и устранение обстоятельств, способствующих данному негативному явлению», – сказал глава ведомства.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как МВД собирается отбирать для России полезных мигрантов.