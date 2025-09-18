Нефть подешевела на фоне снижения ключевой ставки ФРС США

Мировые цены на нефть снизились на фоне снижения ставки ФРС США

Tекст: Мария Иванова

Цена ноябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.47 снижалась на 0,28% – до 67,76 доллара за баррель, а октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,86%, до 63,5 доллара, передает РИА «Новости».

Отметим, что ФРС накануне впервые с конца прошлого года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4-4,25% годовых. Решение совпало с прогнозом аналитиков.

Решения регулятора по денежно-кредитной политике влияют на курс доллара и котировки нефти. Традиционно при жесткой денежно-кредитной политике стоимость национальной валюты растет, а при мягкой снижается.

При этом замедлению снижения нефтяных цен могут способствовать опубликованные в среду данные минэнерго США. Коммерческие запасы нефти в Штатах (кроме стратрезерва) за неделю, завершившуюся 12 сентября, сократились на 9,3 млн баррелей (2,2%) – до 415,4 млн баррелей. Аналитики ждали снижения только на 1,5 млн баррелей.