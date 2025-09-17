СМИ сообщили о планах воскресить птицу додо

Американский стартап Colossal Biosciences запланировал воскресить птицу додо за семь лет

Tекст: Денис Тельманов

Ожидается, что биотехнологическая компания Colossal Biosciences сможет восстановить додо в течение пяти-семи лет, передает Блумберг. Глава компании Бен Ламм заявил, что Colossal уже вырастила первичные зародышевые клетки голубей, которые являются близким видом к додо.

По информации агентства, Colossal привлекла 120 млн долларов инвестиций, в том числе средства от режиссера Питера Джексона. Общий объем вложений в этот стартап достиг 555 млн долларов.

Ранее, как передавал Блумберг, Colossal Biosciences уже «воскресила» вид ужасных волков, известных под названием лютоволки, ставших популярными после появления в сериале «Игра престолов».

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители компании уточнили, что речь идет о серых волках с генными модификациями, а не полном возрождении лютоволка.

Джордж Мартин признался, что был глубоко тронут встречей с «лютоволками», которых ученые из Colossal Biosciences «воскресили» спустя более 12 тыс. лет. Профессор Константин Крутовский объяснил, что воссоздание древних мамонтов невозможно из-за отсутствия качественных образцов ДНК.