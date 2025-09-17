Колокольцев: Запад стремится вернуть доминирование в мире контролируемым хаосом

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, страны коллективного Запада стремятся вернуть доминирование и препятствуют естественному развитию межгосударственных отношений, прибегая к созданию управляемого хаоса, передает ТАСС.

Колокольцев подчеркнул, что западные государства разжигают национальные конфликты, эксплуатируя страновые, межэтнические и межрелигиозные противоречия. Он отметил: «Для этого они пытаются поддержать уже ставший традиционным инструментом их внешней политики контролируемый хаос в отдельных регионах мира, делая это за счет разжигания национальных конфликтов».

Министр также заявил, что западные страны политизируют международное контртеррористическое и антинаркотическое сотрудничество, что, по его словам, ослабляет международную борьбу с преступностью. По словам Колокольцева, западные государства разбавляют сотрудничество и пересматривают систему контроля над наркотиками, а также сокращают потенциал антикриминального взаимодействия с неугодными партнерами.

Он добавил, что такие действия Запада в рамках ООН, Интерпола и других международных платформ играют на руку террористическим и экстремистским структурам, а также организованной преступности. В форуме, где выступал Колокольцев, участвуют около 800 представителей силовых структур и экспертов по безопасности из разных стран.

Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что в ближайшие десятилетия глобальный миропорядок будет формироваться на принципах многополярности.