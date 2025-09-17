Прощальная роль законспирированного нациста в «Мстителях» – это шутка того же рода, как если бы Лия Ахеджакова сыграла Ильзу Кох.0 комментариев
Колокольцев: Запад стремится вернуть доминирование в мире контролируемым хаосом
Западные страны используют региональные конфликты для восстановления утраченного влияния на мировой арене, заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в ходе выступления на Глобальном форуме по сотрудничеству в области общественной безопасности в Ляньюньгане.
По его словам, страны коллективного Запада стремятся вернуть доминирование и препятствуют естественному развитию межгосударственных отношений, прибегая к созданию управляемого хаоса, передает ТАСС.
Колокольцев подчеркнул, что западные государства разжигают национальные конфликты, эксплуатируя страновые, межэтнические и межрелигиозные противоречия. Он отметил: «Для этого они пытаются поддержать уже ставший традиционным инструментом их внешней политики контролируемый хаос в отдельных регионах мира, делая это за счет разжигания национальных конфликтов».
Министр также заявил, что западные страны политизируют международное контртеррористическое и антинаркотическое сотрудничество, что, по его словам, ослабляет международную борьбу с преступностью. По словам Колокольцева, западные государства разбавляют сотрудничество и пересматривают систему контроля над наркотиками, а также сокращают потенциал антикриминального взаимодействия с неугодными партнерами.
Он добавил, что такие действия Запада в рамках ООН, Интерпола и других международных платформ играют на руку террористическим и экстремистским структурам, а также организованной преступности. В форуме, где выступал Колокольцев, участвуют около 800 представителей силовых структур и экспертов по безопасности из разных стран.
Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что в ближайшие десятилетия глобальный миропорядок будет формироваться на принципах многополярности.