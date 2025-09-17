Прощальная роль законспирированного нациста в «Мстителях» – это шутка того же рода, как если бы Лия Ахеджакова сыграла Ильзу Кох.0 комментариев
Кремлю ничего не известно о ситуации с российским борцом греко-римского стиля Эмином Сефершаевым, который был вынужден покинуть Хорватию из-за визовых проблем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле не располагают информацией по данному вопросу. Песков добавил, что если Сефершаев обращался в посольство, то дипломаты обеспечивают защиту его интересов в возможных пределах.
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, что Сефершаев с улыбкой покидал Хорватию. По его словам, спортсмен без проблем прошел аккредитацию, заселился в гостиницу, но спустя час ему предложили пройти дальнейшие процедуры.
Мамиашвили заявил: «Абсурд, но ему предъявили, что это вообще не он. Также была попытка предъявить ему претензию, что загранпаспорт был им получен на территории Крымского полуострова, что вообще не соответствует действительности – паспорт был получен на территории Краснодарского края».
По информации штаба сборной, после вмешательства оргкомитета чемпионата и предоставления необходимых документов, Сефершаева вывезли в Сербию, откуда он должен вернуться в Россию. Мамиашвили отметил, что произошедшее создало определенный прецедент, поскольку шенгенская зона под давлением общественных организаций принимает российских и белорусских спортсменов, однако инциденты с визами случаются.
Ранее борец Эмин Сефершаев был задержан в Хорватии.
Напомним, на прошлой неделе Хорватия без объяснения причин отозвала визу борца Сефершаева.
В апреле Сефершаев стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе.