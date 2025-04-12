Россиянин Сефершаев стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе

Российский борец Эмин Сефершаев победил на чемпионате Европы в весе до 55 кг

Tекст: Мария Иванова

Российский борец греко-римского стиля Эмин Сефершаев завоевал титул чемпиона Европы, передает ТАСС. Он выиграл в весовой категории до 55 кг на турнире, который проходит в Братиславе. В решающей схватке россиянин одолел азербайджанца Эльданиза Азизли.

«Победа на чемпионате Европы – это результат долгой и упорной работы», – сказал Сефершаев после победы.

Ранее победителями турнира становились и другие российские борцы. В соревнованиях по вольной борьбе они завоевали пять золотых медалей, две серебряные и одну бронзовую. В категории женской борьбы россиянки также добились успеха, выиграв три золотые и две бронзовые награды.

Турнир завершится 13 апреля, российские спортсмены продолжают выступать под флагом Объединенного мира борьбы.

Ранее сообщалось, что российские борцы Сергей Семенов и Артур Саргсян выступят на чемпионате Европы по борьбе 2025 года, который пройдет в Братиславе с 7 по 14 апреля.