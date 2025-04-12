Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.13 комментариев
Россиянин Сефершаев стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе
Российский борец Эмин Сефершаев победил на чемпионате Европы в весе до 55 кг
Эмин Сефершаев одержал победу на чемпионате Европы по греко-римской борьбе в Братиславе, выиграв в финале у азербайджанца Эльданиза Азизли в категории до 55 кг.
Российский борец греко-римского стиля Эмин Сефершаев завоевал титул чемпиона Европы, передает ТАСС. Он выиграл в весовой категории до 55 кг на турнире, который проходит в Братиславе. В решающей схватке россиянин одолел азербайджанца Эльданиза Азизли.
«Победа на чемпионате Европы – это результат долгой и упорной работы», – сказал Сефершаев после победы.
Ранее победителями турнира становились и другие российские борцы. В соревнованиях по вольной борьбе они завоевали пять золотых медалей, две серебряные и одну бронзовую. В категории женской борьбы россиянки также добились успеха, выиграв три золотые и две бронзовые награды.
Турнир завершится 13 апреля, российские спортсмены продолжают выступать под флагом Объединенного мира борьбы.
Ранее сообщалось, что российские борцы Сергей Семенов и Артур Саргсян выступят на чемпионате Европы по борьбе 2025 года, который пройдет в Братиславе с 7 по 14 апреля.