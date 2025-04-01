Российские борцы Сергей Семенов и Артур Саргсян заявлены на Чемпионат Европы 2025

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские борцы греко-римского стиля Сергей Семенов и Артур Саргсян выступят на чемпионате Европы 2025 года, сообщает ТАСС.

Чемпионат пройдет в Братиславе с 7 по 14 апреля. Семенов будет бороться в весовой категории до 130 кг, а Саргсян в категории до 97 кг.

Главный тренер сборной России Гоги Когуашвили подтвердил участие этих спортсменов. Помимо них, в составе команды будут выступать другие именитые борцы. Среди них чемпион Европы и призер чемпионатов мира Эмин Сефершаев (до 55 кг), призер чемпионатов мира и Европы Садык Лалаев (до 60 кг), Динислам Бамматов (до 63 кг), призер чемпионата Европы Руслан Бичурин (до 67 кг), а также Ален Мирзоян (до 72 кг) и Сергей Степанов (до 77 кг).

В состав команды вошли также призеры чемпионатов Европы Ислам Алиев (до 82 кг) и Милад Алирзаев (до 87 кг). Эти борцы будут представлять Россию на престижном турнире, где они будут бороться за звание лучших на континенте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дзюдоисты завоевали золото на турнире в Ташкенте, ранее сообщалось об их участии на турнирах под флагом UWW, а также они победили в медальном зачете чемпионата мира среди военнослужащих.