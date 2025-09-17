Швейцария удвоила импорт золота из России за шесть месяцев

Tекст: Алексей Дегтярев

Несмотря на присоединение к европейскому эмбарго на российское золото в августе 2022 года, Швейцария за первое полугодие 2025 года удвоила импорт российского золота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает РИА «Новости» со ссылкой на Comtrade.

В физическом выражении импорт вырос наполовину – до 10,2 тонны, а в денежном эквиваленте вдвое – до 934,7 млн долларов.

Швейцарские власти ранее разъясняли, что под санкции не подпадает металл, выведенный из России до момента введения эмбарго. Это позволило швейцарским компаниям продолжить закупки, используя поставки через третьи страны.

В целом за шесть месяцев Швейцария приобрела на мировых рынках золота на 95,1 млрд долларов, что на 80% больше, чем за тот же период прошлого года. Крупнейшим поставщиком золота в страну стали США с объемом поставок на 19,2 млрд долларов, второе место заняли ОАЭ с 17,6 млрд, а третье – Канада с 4,5 млрд. В пятерку крупнейших поставщиков также вошли Австралия и Узбекистан.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия может избавиться от зависимости цен на золото от Лондонской биржи.