Tекст: Дмитрий Зубарев

Ожесточенные бои продолжаются на Сумском и Харьковском направлениях, передает Telegram-канал «Северный ветер». На Сумском направлении войска «Северян» успешно отразили две атаки ВСУ в районе Алексеевки и Садков, уничтожив бронетранспортер М113. Особо тяжелые потери понесла штурмовая группа ВСУ, участвовавшая в атаке на Садки. Потери этой группы составили до 60% убитыми и ранеными. При этом «Северянам» удалось удержать все позиции. На Теткинском и Глушковском участках существенных изменений не наблюдается.

На Харьковском направлении «Северяне» продвигаются вперед в районе Хатненского участка, в лесу у Синельниково и на левобережье Волчанска. В лесу западнее Синельниково штурмовые группы заняли опорный пункт и огневую точку противника, продвинувшись на 250 м. На левом берегу Волчанска войска прошли 150 м, а на участке Меловое-Хатнее продвижение составило до 500 м. На других рубежах фронта активных действий со стороны ВСУ не было.

В течение суток украинская сторона потеряла свыше 200 человек убитыми и ранеными, из них более 100 – в Сумской области, еще свыше 100 – в Харьковской. Были уничтожены несколько единиц бронетехники, артиллерийские орудия, станции спутниковой связи, склады и пункты управления БпЛА.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группы «Северяне» пресекли попытку вторжения боевиков ВСУ в Брянскую область. Командиры ВСУ в Юнаковке угрожали своим подчиненным обстрелом с помощью FPV-дронов. ВСУ предприняли безуспешную попытку вернуть утраченные позиции в Сумской области.