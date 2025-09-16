На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.0 комментариев
Эксперты обсудили проекты исторического форума «Моя страна Моя Победа»
В Москве собрались 150 финалистов форума «Моя страна Моя история Моя Победа»
Российский государственный гуманитарный университет принял участников Всероссийского форума «Моя страна Моя Победа», посвященного сохранению исторической памяти и развитию молодежных проектов.
Пленарное заседание Всероссийского молодежного исторического форума «Моя страна. Моя история. Моя Победа» прошло в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ), говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Форум был приурочен к Году Защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, объединив 150 финалистов и победителей из 43 регионов России. Мероприятие стало частью программы поддержки молодых лидеров и инициаторов, которые представили проекты о сохранении исторической памяти и гражданской идентичности.
В дискуссии приняли участие представители молодежных организаций, органов власти, эксперты и партнеры, такие как Центр знаний «Машук» и Центр всестороннего развития детей «Прогресс». Проректор РГГУ Андрей Ефремов отметил: «80-летие Победы – это знаковая дата для каждого из нас. Сохранение исторической памяти и передача ее молодому поколению – миссия РГГУ».
Особое внимание уделялось поддержке партнерских организаций конкурса «Моя страна – моя Россия», которые помогают молодым авторам развивать свои проекты. Генеральный директор Центра знаний «Машук» Антон Сериков подчеркнул значение наставничества и образовательных программ для финалистов.
На площадке форума выпускники конкурса представили собственные успешные проекты, показав, как идеи молодых участников вырастают в масштабные инициативы федерального уровня. Руководитель федеральной просветительской программы «Знаю Россию» Евгений Тюриков поделился: «История должна жить в современных форматах. Форум показывает, что у каждого есть шанс превратить замысел в дело на благо страны и сохранение нашей общей памяти».
Форум завершится церемонией закрытия в Музее Победы, где финалисты представят лучшие проекты, почтят память героев минутой молчания и возложением цветов к мемориалу «Скорбящая мать».