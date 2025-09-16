На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.0 комментариев
Американское шоу показало карту Украины без Крыма
Карта Украины без Крыма появилась в юбилейном выпуске американского шоу
В эпизоде, посвященном десятилетию программы, на экране появилась карта Украины без Крыма на фоне изображения танков.
Карта Украины без Крыма была показана в одном из недавних выпусков «Позднего шоу» с ведущим Стивеном Кольбером, передает РИА «Новости».
В выпуске, приуроченном к десятилетнему юбилею передачи, Кольбер вспоминал ключевые события прошедших лет, среди которых назвал запуск Airpods компанией Apple, вручение Пулитцеровской премии Кендрику Ламару, разработку вакцин против Covid-19 и начало спецоперации на Украине.
На экране была показана карта Украины без Крыма, в сопровождении изображения танков. Кольбер иронично прокомментировал одну из тем: «Сразу видно, чего можно добиться, когда бывший комик с телешоу баллотируется в президенты».
Украинские СМИ, включая «Зеркало недели» и агентство УНИАН, также обратили внимание на отсутствие Крыма на показанной карте. Ранее телеканал CBS объявил о закрытии «Позднего шоу» в мае 2026 года после более чем тридцатилетней истории программы. Стивен Кольбер был последним ведущим передачи и неоднократно критиковал экс-президента США Дональда Трампа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский эксперт считает, что Дональд Трамп будет готов к возобновлению деловых и дипломатических переговоров с Россией без учета украинского вопроса.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов отметил, что отказ Киева обсуждать территориальные уступки России приведет к затяжному политическому кризису на Украине.
Дипломат Константин Долгов заявил, что инициатива Киева включить части ДНР и ЛНР в состав Харьковской и Днепропетровской областей является попыткой сорвать процесс поиска решений украинского кризиса между Россией и США.