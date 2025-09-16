МИД Дании вызвал посла России из-за инцидента с БПЛА в Польше

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе встречи Барбин подчеркнул готовность Министерства обороны России провести консультации с польскими коллегами, сообщили в посольстве, передает ТАСС.

Он отметил, что никаких целей для поражения на территории Польши не планировалось, а максимальная дальность полета используемых в атаке беспилотников не превышает 700 км.

Дипломат также указал, что страны НАТО слишком поспешно обвиняют Россию, а отсутствие конструктивного диалога только способствует росту напряженности. По его словам, подобная позиция свидетельствует о стремлении западных стран продолжать конфликт на Украине и увеличивать военное присутствие в регионе.

После инцидента с беспилотником в Польше Евросоюз вызвал временных поверенных в делах России и Белоруссии при ЕС.

МИД Франции и МИД Нидерландов вызвали российских послов после инцидента с БПЛА в Польше. Кроме того, российского посла вызвала Канада.