В Новороссийске задержали подозреваемого в тройном убийстве
Мужчину в Новороссийске задержан за убийство жены, ее сожителя и племянницы
Житель Новороссийска признался в убийстве троих человек, среди которых оказалась его супруга, ее сожитель и 16-летняя племянница, после чего попытался скрыть следы преступления.
Как сообщает ТАСС, по данным следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, 61-летний мужчина был задержан по подозрению в убийстве своей жены, ее сожителя и племянницы. Преступление произошло вечером 10 сентября на почве ревности, когда между супругами, находившимися в процессе развода, и сожителем женщины возник конфликт.
Следствие установило, что подозреваемый использовал топор для убийства всех троих. Тела он спрятал сначала в гараже, затем вывез на автомобиле в лесополосу, где попытался их сжечь, засыпав покрышками, землей и ветками. Следы крови в доме мужчина пытался уничтожить, избавился и от орудия преступления.
В ходе допроса мужчина признался в содеянном, подробно рассказал об обстоятельствах убийства и указал место, где спрятал тела. Следователи возбудили уголовное дело по статье убийства двух и более лиц. В настоящий момент подозреваемый заключен под стражу.
