Путин потребовал минимизировать риски распространения опасных инфекций

Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.3 комментария
Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.13 комментариев
Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?36 комментариев
«Растет волна пророссийских настроений и антипатии к воюющей Украине», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».
Туск обратился к польским политикам с призывом бороться с усилением подобных тенденций. По его словам, задача политиков – «сдерживать нарастающую волну, а не следовать ей».
Также он отметил, что происходящее станет «испытанием патриотизма и зрелости всего польского политического класса».
Ранее поляки выразили недовольство решениями властей по поддержке Украины.
Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что антиукраинская риторика в Польше становится все более важным элементом внутренней политики, и диалог между странами будет ухудшаться.
Минченко: Солодов, Кобзев и Гехт провели наиболее интересные кампании в рамках ЕДГ-2025
«Хотя итоговые результаты еще не подведены, кампанию в Камчатском крае можно оценить как успешную. Команда Владимира Солодова, несмотря на прежние негативные тенденции, проявила себя эффективно – во многом благодаря грамотным действиям во внештатной ситуации, связанной с землетрясением в регионе», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
Также, по словам Минченко, достойно проявил себя глава Иркутской области Игорь Кобзев, который, судя по всему, смог сохранить лидирующую позицию, несмотря на конкуренцию с экс-губернатором Сергеем Левченко.
Еще одним «образцом приверженности своей работе» эксперт назвал врио главы Ненецкого автономного округа Ирину Гехт. Он отметил, что, хотя выборы для нее были непрямыми, она провела полноценную кампанию, как если бы шла борьба за голоса избирателей.
В свою очередь политконсультант Алена Август, оценивая действия оппозиционных партий, обратила внимание на предварительные результаты ЛДПР. «Партия очень активно себя вела, буквально заявляла о себе как о партии №2, оспаривая эту позицию у КПРФ. Посмотрим на итоговые результаты, однако я не уверена, что им удастся занять эти позиции в большинстве регионов», – добавила собеседница.
Она также добавила, что избиратели зачастую голосуют по привычке, и партиям необходимо приложить значительные усилия, чтобы заинтересовать и перетянуть их на свою сторону. По мнению Август, ЛДПР, возможно, удастся добиться этого на выборах в Госдуму в 2026 году.
Ранее в России завершился единый день голосования (ЕДГ). Избирательные участки закрылись по всей стране в 20.00 по местному времени. Последней завершила работу Калининградская область. Выборы разных уровней прошли в 81 из 89 субъектов России. Итоговая явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в рамках единого дня голосования в России составила 90,54%.
По данным ЦИК, после обработки 98,81% протоколов действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов («Единая Россия») одержал победу на выборах главы региона, набрав 63,08% голосов. Второе место заняла Василина Кулиева (ЛДПР) с 13,79%.
Во Свердловской области на выборах губернатора лидирует врио главы региона Денис Паслер («Единая Россия»). После обработки 50,04% протоколов он набирает 62,89% голосов избирателей.
На выборах главы Пермского края лидирует действующий губернатор Дмитрий Махонин («Единая Россия»), получивший 69,11% голосов после обработки 50,67% протоколов. На втором месте – Ксения Айтакова (КПРФ) с 10,63%, на третьем Олег Постников (ЛДПР), у которого 8,27%.
Врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк, представляющая партию «Единая Россия», одерживает убедительную победу на выборах главы региона. По данным Центральной избирательной комиссии России, после обработки 99,4% протоколов она набирает 83,02% голосов.
В Иркутской области действующий губернатор Игорь Кобзев сохраняет лидерство с 60,23% голосов по итогам обработки 50,18% протоколов. За ним следует Сергей Левченко (КПРФ) с 22,76%.
Ирина Гехт избрана губернатором Ненецкого автономного округа на заседании Совета депутатов региона, за нее проголосовали 16 из 19 депутатов. Она исполняла обязанности главы округа последние шесть месяцев.
Политолог Ляховецкий: Россия преуспела в защите своего электорального суверенитета
«Электоральный суверенитет является одной из основ независимости России. Речь идет о защищенности избирательной системы от любых форм внешнего вмешательства, к которым относятся информационные атаки, а также распространение фейков и вбросов, призванных подорвать доверие граждан к выборам», – сказал политолог Никита Ляховецкий.
По его словам, за дни голосования портал ЦИК 290 тыс. раз подвергся хакерским атакам, еще свыше 300 атак пришлись на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). «Особых усилий требует работа избирательных комиссий в приграничных регионах, находящихся под постоянными обстрелами – в Брянской, Курской, Ростовской областях и Краснодарском крае», – продолжил аналитик.
«Мы видим, что ЦИК приходится обеспечивать бесперебойное функционирование системы даже в условиях гибридного – информационного и военного – давления. Эта работа, наряду с высокой активностью избирателей, обеспечивает легитимность избранной власти и укрепляет доверие к государственным институтам. Граждане видят, как избирательная система успешно противостоит новым вызовам», – поясняет политолог.
Еще одним элементом, повышающим доверие граждан к выборам, является институт наблюдения и общественного контроля. «Кроме того, ДЭГ из инновации превращается в стандарт – все больше россиян выбирают этот технологичный способ голосования», – подчеркивает собеседник.
В заключении Ляховецкий указал: «Высокая явка по всей стране демонстрирует, что, несмотря на попытки дестабилизации, россияне свободно определяют вектор развития страны, выбирают власть, формируют модель ее устройства и принимают ключевые решения о будущем своих регионов. А значит, Россия преуспела в защите своего электорального суверенитета».
Ранее в России закончился Единый день голосования (ЕДГ). Избирательные участки закрылись по всей стране в 20.00 по местному времени. Выборы разных уровней прошли в 81 из 89 субъектов России.
Первые данные ЦИК показали уверенное лидерство «Единой России» на выборах в региональные законодательные собрания, проведенных в трех регионах с 12 по 14 сентября.
Врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк, представляющая партию «Единая Россия», одерживает убедительную победу на выборах главы региона. По данным Центральной избирательной комиссии России после обработки 99,4% протоколов, Костюк набирает 83,02% голосов, передает РИА «Новости».
В свою очередь действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов («Единая Россия») набрал 63,08% голосов после подсчета почти всех бюллетеней на региональных выборах.
Между тем, как сообщил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Ленар Габдурахманов, существенных нарушений правопорядка во время голосования, которые могли бы сорвать выборы, не зафиксировано.
Глава ЦИК Элла Памфилова заявляла, что на интернет-ресурсы Центральной избирательной комиссии России осуществляется беспрецедентная хакерская атака, однако это не влияет на проведение голосования.
Таковые переговоры могут пройти «относительно скоро», сказал Трамп, передает РИА «Новости».
Глава Белого дома напомнил, что сам выступал с инициативой организации такой встречи.
Ранее Трамп предполагал, что ужесточение политики Вашингтона в отношении Москвы может замедлить переговорный процесс по украинскому урегулированию. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщал, что киевский режим пока не готов к переговорам с Россией.
Напомним, Путин приглашал Зеленского в Москву. Российский лидер выражал готовность обеспечить безопасность Зеленскому и делегации Киева при визите в российскую столицу.
Политолог Минченко: ЛДПР может обогнать КПРФ на выборах в Госдуму в 2026 году
«Единая Россия» на прошедших выборах в региональные и городские заксобрания показала средний прирост по стране 14%. Это очень хороший результат, продиктованный усилением партии вследствие консолидации общества вокруг флага и президента», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
Также он отметил укрепление позиций ЛДПР и рост представительства фракции «Новых людей» по сравнению с 2020 годом, когда они начали участвовать в региональных выборах. «Кроме того, по итогам ЕДГ-2025 мы видим несколько нисходящую динамику у «Пенсионеров России», но в целом партия демонстрирует устойчивость на протяжении последних кампаний», – продолжил аналитик.
«У КПРФ произошел некоторый откат позиций. Но самая грустная ситуация у «Справедливой России», демонстрирующей понижающую динамику в большинстве регионов. В ряде областей они вообще потеряли фракции по итогам прошедших выборов, например, в Рязанской и Воронежской. Думаю, главная задача эсеров состоит в том, чтобы определиться: это партия социальной справедливости или «ура-патриотов», – детализировал эксперт.
«В Воронежской области результаты вообще оказались удивительными – там чуть не получился двухпартийный парламент, поскольку ЛДПР и «Новые люди» едва преодолели пятипроцентный барьер прохождения в облдуму», – объяснил спикер.
«Таким образом, к выборам в Госдуму 2026 года «Единая Россия» идет с усилением позиций. Скорее всего, она улучшит свой результат 2021 года. ЛДПР имеет все шансы обогнать КПРФ в борьбе за второе место, а «Новые люди» окончательно закрепились в статусе третьей партии, что дает основание ожидать от них улучшения показателей предыдущих парламентских выборов. Эсеры же оказываются на грани вылета», – уверен собеседник.
Ранее секретарь генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев заявил, что «Единая Россия» оценивает итоги ЕДГ-2025 как уверенную победу партии. По предварительным данным, фракция получила 380 мандатов на выборах в законодательные собрания субъектов.
«При высокой явке мы получаем достаточно высокий результат по партийному списку и в Воронежской, и в Белгородской области», – сообщил он. Отметим, на выборах депутатов Белгородской областной думы по итогам обработки 52,68% протоколов «Единая Россия» набрала 71,92%, ЛДПР – 9,24%, КПРФ – 8,18%, «Справедливая Россия – За правду» – 4,78, «Партия пенсионеров» – 3,55%, «Коммунисты России» – 1,39%.
По результатам обработки 39,81% протоколов на выборах в областную думу Воронежской области в лидерах также оказалась «ЕР» с 78,75%, на втором месте – КПРФ (8,04%), следом идут ЛДПР (4,96%), «Новые люди» (4,31%). «СР» и «Родина» набирают менее 2% каждая.
«Единая Россия» побеждают на выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области, набрав 54,48% голосов после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Второе место занимает «Справедливая Россия» с 13,43%, третье место у ЛДПР – 9,79%. Далее идут «Новые люди» с 8,11%, КПРФ с 5,94% и Российская партия пенсионеров за справедливость с 5,69%.
На выборах в Госсовет Республики Коми «Единая Россия» набирает 44,50% голосов после обработки 100% протоколов. На втором месте – КПРФ (14,87%), на третьем – ЛДПР с 14,11% голосов. Партия «Справедливая Россия – За правду» набрала 7,07% голосов, «Новые люди» – 5,96%, передает ТАСС.
На выборах депутатов Костромской облдумы после обработки 100% протоколов единороссы набирают 50,25% голосов. КПРФ получает 11,27% голосов. У ЛДПР 12,11% голосов, у партии «Новые люди» – 6,83%, у «Партии пенсионеров» –7,25%, у «Справедливой России – За правду» – 6,14%.
Кроме того, «Единая Россия» лидирует на выборах депутатов Курганской облдумы после обработки 100% протоколов. Партия набирает 54,91% голосов, КПРФ – 10,69% голосов. У ЛДПР 12,85% голосов, у «Новых людей» – 7,37%, у «Партии пенсионеров» – 6,24%, у «Справедливой России – За правду» – 5,87%.
Партия «Единая Россия» получает более 65% голосов на выборах депутатов Магаданской областной думы по итогам обработки 100% протоколов. На втором месте ЛДПР – 12,83%, на третьем КПРФ – 8,4%. Партия «Новые люди», впервые выдвинувшая кандидатов на этих выборах, получила 5,07%, «Справедливая Россия – За правду» – 5,22%.
«Единая Россия» вернула себе большинство в гордуме Томска. Согласно данным облизбиркома, в 26 из 27 одномандатных округов победу одержали кандидаты от ЕР, в 26-м округе больше всего голосов набрал кандидат от КПРФ Владимир Чолахян, передает «Интерфакс». По единому избирательному округу партия набрала 42,58% голосов, «Справедливая Россия – За правду» – 14,67%, КПРФ – 12,76%, «Новые люди» – 12,66%, ЛДПР – 10,7%.
Также партия власти, предварительно, получила 51 депутатский мандат из 76 на выборах в Законодательное собрание Новосибирской области, выиграв в 29 округах из 38, заявил Якушев. Он подчеркнул, что этот регион является непростым. «Во-первых, он большой. Во-вторых, у нас совпали в этом году выборы в Новосибирской области и в законодательные собрания региона, и в законодательное собрание административного центра, то есть города Новосибирска, и очень много было выборов на муниципальном уровне», – приводит его слова ТАСС.
ЕК: Выдача шенгенских виз россиянам сократилась в семь раз за шесть лет
По его словам, в 2024 году россияне получили 541 тыс. виз, в то время как в 2019 году этот показатель составлял 4 млн, передает ТАСС.
Ламмерт уточнил, что в 2023 году число выданных виз составило 517 тысяч, а в 2024 году показатель немного вырос – до 541 тыс. виз. Однако он подчеркнул, что по сравнению с 2019 годом это «колоссальный спад».
Еврокомиссия занимается разработкой новой стратегии по вопросам выдачи шенгенских виз гражданам России, добавил Ламмерт.
Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Евросоюз использует ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам как инструмент давления на Россию на фоне возможных переговоров с Украиной.
Портал Euractiv писал, что в некоторых государствах Евросоюза обсуждается инициатива о полном прекращении допуска российских туристов, однако согласие большинства стран пока не достигнуто.
Мероприятие прошло в честь Дня образования Государственной санитарно-эпидемиологической службы России, сообщается в Telegram-канале Кремля.
Президент поздравил работников Роспотребнадзора, подчеркнув, что благодаря их труду и вкладу предыдущих поколений специалистов в России создана одна из самых передовых систем санитарного и эпидемиологического контроля в мире.
«Благодаря вам, многим поколениям ваших предшественников – талантливым врачам и ученым – в России создана уникальная система санитарного и эпидемиологического контроля. Сегодня она признана одной из самых передовых в мире и, что принципиально важно, продолжает динамично развиваться», – заявил Путин.
В сентябре прошлого года в ходе встречи с главой Роспотребнадзора Анной Поповой Путин отметил, что ведомство оказалось на высоте, преодолевая испытания, с которыми столкнулось.
Политолог Булгакова: Выборы в приграничных с зоной СВО районах прошли на высоком уровне
«Отличительная черта избирательной системы России – ее способность адаптироваться к вызовам, запросам и потребностям избирателей. Мы увидели, что все новшества, особенно связанные с обеспечением безопасности в приграничных регионах, показали свою эффективность на практике», – отметила Алена Булгакова, председатель комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан.
«На выборах в Курской области проводился подомовой обход избирателей, также избирательные комиссии приезжали к людям в пункты временного размещения. Я воочию наблюдала за тем, как проходит этот процесс, и могу сказать, что все было максимально прозрачно и организованно. Члены комиссии четко понимали алгоритм действий в случае возможной опасности. Были подготовлены к этому и сотрудники полиции», – указала она.
«Общественные наблюдатели находились в Курской области повсеместно, в том числе и при проведении дополнительных форм голосования. Каких-либо жалоб или замечаний на организацию выборов в регионе не поступало. Напротив – жители были благодарны, что комиссия приехала к ним сама. Белгородская и Брянская области подвергались атакам со стороны противника особенно сильно, но и там выборы прошли на высоком уровне», – продолжила аналитик.
«Что касается итогов голосования, мы можем сказать, что они полностью отражают предпочтения избирателей. Кампании были конкурентными, и победили в них те кандидаты, которые своими предложениями и видением будущего, а также готовностью решать самые сложные проблемы смогли получить поддержку людей», – резюмировала политолог.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в России завершился Единый день голосования (ЕДГ), который длился три дня – с 12 по 14 сентября. В ходе выборов были избраны 21 глава региона, 11 региональных парламентов, а также около 46 тыс. депутатов местного уровня.
Победителями в прифронтовых регионах стали: Александр Богомаз в Брянской области (78,78% %), Александр Хинштейн в Курской области (86,92%), Юрий Слюсарь в Ростовской области (81,2%), Михаил Развожаев в Севастополе (81,72%). Вениамин Кондратьев в Краснодарском крае лидирует с 83,41% голосов после обработки 98,02% протоколов. Все они были выдвинуты «Единой Россией».
Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что кампания «прошла довольно спокойно»: на местах были небольшие эксцессы, однако на результаты выборов они не повлияли. Схожей точки зрения придерживаются и в МВД: «Существенных нарушений правопорядка, способных сорвать выборы, не зафиксировано».
Как указал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, выборы проходят фактически в боевых условиях, однако участие граждан в избирательной кампании «укрепляет нашу страну». При этом он отметил как позитивный момент участие в кампании кандидатов, прошедших через СВО.
Политолог Кузнецов: Для победы на выборах организационная компетентность важнее креатива
По словам политолога Глеба Кузнецова, прошедшие выборы показали первостепенную важность партийной структуры, работы с активом и организационной составляющей избирательной кампании. «Креатив тут становится вторичным. Другими словами, побеждает тот, кто более организационно компетентен», – отмечает эксперт.
Важным фактором победы, по его мнению, стало понимание локальной повестки каждого конкретного региона, что также относится к организационным компетенциям. Третьей заметной тенденцией выборов политолог назвал активное использование искусственного интеллекта.
«Речь идет не о прикольных мультипликационных роликах, а о применении ИИ для аналитики, организационной работы, социологии. Можно сделать вывод, что те, кто смогут использовать искусственный интеллект на высоком уровне, получат серьезное преимущество», – полагает Кузнецов.
Отдельно политолог выделил московское нововведение: в столице работала сеть экстерриториальных участков, где избиратели из других регионов могли отдать электронный голос за глав своих субъектов. «Это серьезная инновация в организации избирательных процессов. Полагаю, за этим будущее», – заключил Кузнецов.
Ранее в России завершился единый день голосования (ЕДГ). Избирательные участки закрылись по всей стране в 20.00 по местному времени. Последними закрылись избирательные участки в Калининградской области. Выборы разных уровней прошли в 81 из 89 субъектов России. Итоговая явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в рамках единого дня голосования в России составила 90,54%.
По информации Минцифры, в онлайн-выборах приняли участие свыше 1,5 млн человек. Министерство отметило, что наибольшую активность проявили россияне в возрасте от 35 до 50 лет. Избиратели от 18 до 35 лет составили 29%, а граждане старше 50 лет – 27% от числа проголосовавших онлайн. В числе регионов-лидеров по количеству пользователей платформы ДЭГ оказались Свердловская и Ростовская области, Чувашия, Пермский край и Челябинская область.
По словам председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, выборы в России проходят фактически в боевых условиях практически по всей стране. Он отметил, что участие ветеранов специальной военной операции в выборах является значимым, а их способность вести за собой людей доказана как на фронте, так и в гражданской жизни.
Примечательно, что согласно данным онлайн-табло в информационном центре ЦИК, на выборах губернаторов в приграничных с Украиной регионах России лидируют действующие руководители субъектов.
«Эта продолжающаяся безрассудная эскалация угрожает региональной безопасности», – приводит ее слова РИА «Новости».
Каллас в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) подчеркнула, что выражает поддержку Румынии. Она заявила, что находится в постоянном контакте с румынским правительством.
Как писала газета ВЗГЛЯД, румынское министерство национальной обороны заявило, что воздушное пространство страны было нарушено якобы российским дроном. При этом в Бухаресте не предоставили доказательств российского происхождения беспилотника.
Трамп: Санкции Европы против России являются недостаточно жесткими
Трамп выразил мнение, что санкции «недостаточно жесткие», поскольку страны Европы продолжают закупать российские энергоресурсы. «Я готов ввести санкции, но им придется ужесточить свои санкции соразмерно тому, что делаю я», – приводит его слова РИА «Новости».
«Не стоит ожидать от нас, что мы будем действовать на полную, а Европа будет покупать у России нефть», – приводит слова Трампа ТАСС.
Говоря о диалоге между лидерами России и Украины, Трамп заявил, что президент России Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский «ненавидят друг друга настолько, что почти не могут разговаривать, они неспособны разговаривать друг с другом».
Трамп допускает, что все переговоры об урегулировании конфликта на Украине придется вести ему самому. Он считает, что переговоры Путина и Зеленского в рамках трехсторонней встречи с участием США состоятся относительно скоро.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о готовности к новому этапу санкций против России. Он отметил, что такие меры возможны только при условии, если все страны НАТО согласятся действовать совместно и полностью прекратят закупать российскую нефть.
Судебное решение о заключении под стражу вынес Московский районный суд Петербурга, сообщает ТАСС.
Мера пресечения в виде ареста избрана до 14 ноября для Максима Жмаева, который обвиняется в совершении преступления по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. По данным следствия, Жмаев в апарт-отеле на Витебском проспекте из-за ссоры нанес 15-летней девушке не менее 35 ударов ножом в различные части тела.
После совершения преступления Жмаев пытался покончить с собой. На допросе он полностью признал свою вину. Девушка, погибшая в результате нападения, проживала в садоводческом товариществе «Звездочка» в Павловске, а обвиняемый зарегистрирован в Южно-Сахалинске.
Ранее, как передавал ТАСС, о трагедии сообщил сотрудник апарт-отеля, обнаруживший тело и вызвавший полицию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, учащийся вуза в Петербурге признал вину в убийстве 15-летней школьницы. Тело 15-летней девочки с множественными ножевыми ранениями нашли в апарт-отеле Петербурга, а подозреваемым оказался молодой человек.
Заявления Киева о необходимости срочной встречи лидеров направлены скорее на эмоциональный эффект, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Песков подчеркнул, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского, если она пройдет без тщательной подготовки, будет абсолютно бесполезна.
Кремлевский представитель отметил, что любые контакты на высшем уровне должны быть заранее проработаны экспертами, чтобы в ходе диалога были зафиксированы конкретные наработки. Песков добавил, что без этой предварительной работы такие переговоры теряют смысл.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива проведения саммита с участием России, США и Украины пока не продвинулась.
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Депутат Журова назвала ограничений в выдаче шенгенских виз россиянам провокацией
Она отметила: «Сейчас реально очень сложно получить визу, очень много отказов. Они в данный момент хотят, видимо, поддавить на нас. Но это такая неконструктивная мера», передает ТАСС.
По словам Журовой, ЕС рассчитывает, что затруднения с получением виз вызовут недовольство россиян и их негативную реакцию в адрес властей России. Депутат считает такую практику провокацией и добавляет, что сложности с визами в первую очередь затрагивают граждан, у которых есть жизненная необходимость для поездок, например, семейные или учебные вопросы.
Журова также подчеркнула, что эти ограничения нарушают права человека, однако, по ее мнению, в Европе об этом не думают, а целью мер является давление для возможных уступок на переговорах. Она отметила, что туристы, для которых поездки не критичны, уже перестроили свои планы, а необходимость визы чаще связана с важными жизненными обстоятельствами.
В понедельник портал Euractiv сообщил, что в некоторых государствах Евросоюза обсуждается инициатива о полном прекращении допуска российских туристов, однако согласие большинства стран пока не достигнуто.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Чехии предложил ограничить передвижение российских дипломатов по странам Шенгенской зоны. Евросоюз планирует обсудить новые способы использования доходов от российских активов. Власти Эстонии запретили импорт изобутана из России и Белоруссии.
Президент начал рабочую неделю в Кремле, сообщил Песков, передает ТАСС.
Ожидается насыщенная на события неделя, у главы государства планируется несколько поездок в регионы, добавил Песков.
Представитель Кремля пояснил, что сообщит о подробностях поездок по факту.
Ранее Песков также анонсировал поездку Путина в один из регионов России.