Путин потребовал минимизировать риски распространения опасных инфекций

Минченко: Солодов, Кобзев и Гехт провели наиболее интересные кампании в рамках ЕДГ-2025

Tекст: Олег Исайченко

«Хотя итоговые результаты еще не подведены, кампанию в Камчатском крае можно оценить как успешную. Команда Владимира Солодова, несмотря на прежние негативные тенденции, проявила себя эффективно – во многом благодаря грамотным действиям во внештатной ситуации, связанной с землетрясением в регионе», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

Также, по словам Минченко, достойно проявил себя глава Иркутской области Игорь Кобзев, который, судя по всему, смог сохранить лидирующую позицию, несмотря на конкуренцию с экс-губернатором Сергеем Левченко.

Еще одним «образцом приверженности своей работе» эксперт назвал врио главы Ненецкого автономного округа Ирину Гехт. Он отметил, что, хотя выборы для нее были непрямыми, она провела полноценную кампанию, как если бы шла борьба за голоса избирателей.

В свою очередь политконсультант Алена Август, оценивая действия оппозиционных партий, обратила внимание на предварительные результаты ЛДПР. «Партия очень активно себя вела, буквально заявляла о себе как о партии №2, оспаривая эту позицию у КПРФ. Посмотрим на итоговые результаты, однако я не уверена, что им удастся занять эти позиции в большинстве регионов», – добавила собеседница.

Она также добавила, что избиратели зачастую голосуют по привычке, и партиям необходимо приложить значительные усилия, чтобы заинтересовать и перетянуть их на свою сторону. По мнению Август, ЛДПР, возможно, удастся добиться этого на выборах в Госдуму в 2026 году.

Ранее в России завершился единый день голосования (ЕДГ). Избирательные участки закрылись по всей стране в 20.00 по местному времени. Последней завершила работу Калининградская область. Выборы разных уровней прошли в 81 из 89 субъектов России. Итоговая явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в рамках единого дня голосования в России составила 90,54%.

По данным ЦИК, после обработки 98,81% протоколов действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов («Единая Россия») одержал победу на выборах главы региона, набрав 63,08% голосов. Второе место заняла Василина Кулиева (ЛДПР) с 13,79%.

Во Свердловской области на выборах губернатора лидирует врио главы региона Денис Паслер («Единая Россия»). После обработки 50,04% протоколов он набирает 62,89% голосов избирателей.

На выборах главы Пермского края лидирует действующий губернатор Дмитрий Махонин («Единая Россия»), получивший 69,11% голосов после обработки 50,67% протоколов. На втором месте – Ксения Айтакова (КПРФ) с 10,63%, на третьем Олег Постников (ЛДПР), у которого 8,27%.

Врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк, представляющая партию «Единая Россия», одерживает убедительную победу на выборах главы региона. По данным Центральной избирательной комиссии России, после обработки 99,4% протоколов она набирает 83,02% голосов.

В Иркутской области действующий губернатор Игорь Кобзев сохраняет лидерство с 60,23% голосов по итогам обработки 50,18% протоколов. За ним следует Сергей Левченко (КПРФ) с 22,76%.

Ирина Гехт избрана губернатором Ненецкого автономного округа на заседании Совета депутатов региона, за нее проголосовали 16 из 19 депутатов. Она исполняла обязанности главы округа последние шесть месяцев.