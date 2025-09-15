Военный эксперт объяснил отсутствие боевой части у беспилотников над Польшей

Военный эксперт Кнутов: Польша расписалась в том, что инцидент с БПЛА – провокация

Tекст: Олег Исайченко

«То, что упавшие в Польше беспилотники оказались без боевой части, служит дополнительным аргументом, подтверждающим: инцидент – провокация украинских властей и евробюрократов», – считает Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО. По его словам, взрывчатка могла бы стать прямой уликой против организаторов операции, который потенциально вылился бы в скандал, похожий на то, что происходит вокруг «Северных потоков».

На этом фоне собеседник напомнил о предложении Минобороны России провести с польскими коллегами консультации по поводу дронов, но Варшава отказалась. «Ведь другого повода раскрутить антироссийскую истерию может в ближайшее время и не подвернуться», – иронично отметил аналитик.

Между тем европейские лидеры активно используют произошедшее в своих целях. Так, звучат идеи по милитаризации ЕС: а именно усилению ПВО, закупке вооружений и боевой техники. «Для политиков это очень доходный бизнес. Уровень истерии и в Варшаве, и в Брюсселе будет поддерживаться, поскольку в противном случае многие программы по раскрутке военно-промышленного комплекса Евросоюза провалятся», – пояснил Кнутов.

Происходящее на руку и Киеву, ведь на повестке возникает идея о вводе бесполетной зоны, продолжил он. Эксперт напомнил, что украинское руководство ранее выдвигало требование «срочно закрыть небо» самолетам стран НАТО и системным ПВО. Сейчас эту риторику подхватил и польский министр Радослав Сикорский.

«В Польше прекрасно понимают, что они разоружены, их система противовоздушной обороны существует только на словах, поскольку основные зенитно-ракетные комплексы были подарены Украине. При этом Варшава и другие страны Североатлантического альянса регулярно совершают действия, которые можно считать агрессией против Россией и casus belli. Чтобы себя обезопасить, поляки пытаются вынести зону противовоздушной обороны со своей территории на украинскую за счет создания бесполетной зоны», – рассуждает спикер.

Такой шаг станет прямым вмешательством в конфликт, подчеркнул аналитик. По его мнению, реализация сценария создания бесполетной зоны приведет сначала к ударам по аэродромам, откуда будут взлетать самолеты, а затем к применению более серьезного оружия. «То есть спираль будет лишь раскручиваться. Здравомыслящие люди на Западе это понимают, но, к сожалению, не все», – заключил Кнутов.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил, что беспилотники, которые в ночь на 10 сентября оказались в воздушном пространстве Польши, не несли взрывчатку. «Что интересно, все они были «пустышками», что наводит меня на мысль, что Россия пыталась испытать нас», – сказал он в интервью The Guardian. Министр сообщил, что после инцидента поляки пройдут обучение у украинцев по борьбе с дронами. По его словам, это, вероятно, будет проходить в учебном центре НАТО в Польше.

Сикорский в разговоре уже с немецкими СМИ также заявил, что Польше и союзникам стоит рассмотреть вопрос о создании бесполетной зоны над территорией Украины. «Это не решение, которое Польша может принять в одиночку, а только совместно с союзниками. Если Украина попросит нас сбивать их (дроны) над своей территорией, это будет для нас выгодно», – считает он.

Примечательно, что с таким предложением ранее уже выступали украинские власти. Так, сразу после инцидента с БПЛА в Польше министр иностранных дел Андрей Сибига попросил западные страны сбивать ракеты и дроны над Украиной и потребовал от них усилить противовоздушную защиту страны.

Инициативу прокомментировал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. «Реализация провокационной идеи киевских и прочих придурков о создании «бесполетной зоны над «Украиной» и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно – войну НАТО с Россией», – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, в среду польский премьер Дональд Туск сообщил, что над Польшей были сбиты «представлявшие опасность» дроны, и назвал их «российскими», однако никаких доказательств этому не привел. Минобороны России подчеркивало, что объекты для поражения на польской территории не планировались, а максимальная дальность полета российских беспилотников, применяемых для ударов, не превышает 700 км.

Тем не менее некоторые европейские страны, в том числе Бельгия, Швеция, Чехия, Нидерланды, Испания, после падения БПЛА вызвали послов России. Российская сторона отвергла все голословные обвинения, ссылаясь на позицию, изложенную ранее в заявлениях Министерства обороны и МИД России.

