Tекст: Ольга Иванова

Российские подразделения ведут ожесточённые бои сразу в пяти населенных пунктах под Красным Лиманом в Донецкой Народной Республике, передает ТАСС. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, особо интенсивные столкновения идут в районе Родинского и Удачного, а также продолжается охват группировки ВСУ в Красноармейско-димитровской агломерации. Он уточнил, что городские бои идут также в Муравке, Молодецком и Чунишино.

Пушилин сообщил, что командование украинских войск перебрасывает дополнительные резервы к Золотому Колодезю на добропольском направлении. По его словам, в районе населённых пунктов Новый Шахов и Золотой Колодезь продолжаются бои, однако российские бойцы «перемалывают подразделения противника».

На константиновском участке фронта российские части берут в охват группировку ВСУ в районе Клебан-Бык и Александро-Шультино, заявил Пушилин. Он отметил, что противник пытается атаковать малыми штурмовыми группами и применяет дроны, однако эти действия блокируются российскими подразделениями.

Также глава ДНР сообщил об уничтожении двух крупных пунктов управления беспилотниками противника на этом направлении. По его словам, ситуация на фронте остаётся напряженной, российские силы продолжают наступательные действия по нескольким направлениям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска укрепляют позиции на днепропетровском направлении. Подразделения российских сил ведут охват украинских военных в районе красноармейско-дмитровской агломерации. Бои в этих районах сопровождаются городскими столкновениями.