Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил Пушилин, российские войска продолжают продвижение на днепропетровском и краснолиманском направлениях, передает ТАСС. Он отметил, что группировка войск «Восток» полностью освободила южную часть республики и теперь укрепляет позиции на территории Днепропетровской области, освобождая населенные пункты и создавая зоны безопасности.

Пушилин подчеркнул, что взаимодействие между соединениями позволяет оказывать поддержку на соседних направлениях, что способствует более эффективному наступлению. По его словам, на краснолиманском направлении идут городские бои, и здесь быстро добиться успеха не получится, однако наблюдается постепенный охват ВСУ в красноармейско-дмитровской агломерации.

«Кроме городских боев мы видим постепенный охват, причем красноармейско-дмитровской агломерации», – заявил Пушилин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин рассказал о том, что ВСУ готовятся к уличным боям в Красноармейске. ВС России взяли под контроль последнюю трассу снабжения ВСУ в этом городе. Пушилин сообщил о переброске дополнительных сил ВСУ под Красноармейск.