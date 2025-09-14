The Guardian: Украинцы будут учить поляков сбивать дроны в Польше

Tекст: Ольга Иванова

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что украинские военные, по всей вероятности, будут обучать польских военнослужащих методам борьбы с беспилотниками в учебном центре НАТО в Польше, пишет РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету The Guardian. По словам министра, обучение пройдет в Польше, поскольку там «более безопасно», чем на Украине.

В интервью The Guardian Сикорский подчеркнул, что именно украинские специалисты передадут свой опыт странам Запада по противодействию России, а не наоборот. Министр отметил, что обмен знаниями важен для повышения уровня противодействия беспилотникам и для укрепления безопасности.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал сбитые над территорией страны беспилотники российскими.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша не рассматривает разрыв дипломатических отношений с Россией. На заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя указал на бездоказательные обвинения России в инциденте с БПЛА в Польше.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам, что после появления новых данных по инциденту с дронами в Польше Вашингтон проведет консультации с партнерами по НАТО, прежде чем принимать конкретные решения.



Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как «Спектакль беспилотниками» надломил отношения Польши и США.