Суд отправил в СИЗО экс-замначальника тыла внутренних войск Панова за взятку
Военный суд постановил заключить под стражу экс-заместителя начальника тыла ВВ МВД Владимира Панова, подозреваемого в получении взятки за контракты с министерством.
Военный суд заключил под стражу экс-заместителя начальника тыла Главного командования внутренних войск МВД России генерал-лейтенанта Владимира Панова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС. Мера пресечения в виде заключения в СИЗО избрана сроком на 60 суток.
Как уточняется в материалах суда, «235-й Гарнизонный военный суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Панова Владимира Михайловича сроком на 60 суток». Следствие полагает, что с 2012 по 2014 год Панов получил взятку в размере 37 млн рублей от Сергея Чечко и Антона Сибиля за заключение и исполнение госконтрактов, а также за покровительство и невмешательство при нарушениях обязательств компанией «Ремстройторг».
Ранее, в 2020 году, Ростовский гарнизонный военный суд уже признавал Панова виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Тогда ему был назначен штраф 400 тыс. рублей и наложен запрет на полтора года занимать различные должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с административно-хозяйственными полномочиями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, против заместителя начальника тыла главкомата внутренних войск МВД генерала Владимира Панова возбудили уголовное дело по подозрению в незаконном получении двух гидроциклов и моторной лодки общей стоимостью 2,6 млн рублей.