Американист Дробницкий: Убийство Кирка – акт гражданской войны в США

Tекст: Анастасия Куликова

«Чарли Кирк – один из немногих людей в США, про которых можно сказать, что это и есть MAGA-движение (Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой»). По моему личному рейтингу он входит в пятерку консервативных лидеров страны», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что активист с 18 лет возглавлял организацию Turning Point USA и сделал ее главным голосом молодых консерваторов. В том числе поэтому политик представлял серьезную опасность для либералов.

«Кирк прорвал либеральную несвободу слова. Он был убит во время выступления в кампусе университета, где власть принадлежит либеральному дискурсу», – добавил собеседник. По его мнению, произошедшее – расчетливый удар по будущему американского консерватизма: как если бы Демпартия отправила Терминатора в прошлое, чтобы убить лидера будущего сопротивления.

Вопрос теперь состоит в том, что будет делать находящийся формально у власти Дональд Трамп, сказал Дробницкий. «Если бы у главы Белого дома в руках было сильное государство, которым он полностью управляет, то политик мог бы успокоить общественность, навести порядок и наказать виновных. Но это прерогатива сильных лидеров», – рассуждает аналитик.

MAGA-движение «жаждет крови», указал эксперт, сославшись на сообщения в американском сегменте соцсетей. Однако есть и те, кто призывает не отвечать на убийство Кирка и остановить политическое насилие в Штатах. На этом фоне у американского президента есть два варианта действий, полагает собеседник.

«Первый – позорно проиграть, вызвав растерянность и злость у сторонников MAGA. Второй – начать репрессии, броситься в атаку, будучи к ней неготовым. Поэтому события в Юте – это точный расчет либералов: Трамп может потерпеть новое поражение – и это для них хорошо, он может броситься во всякие нервные и непродуманные реакции – и это им на руку», – пояснил американист.

«У главы Белого дома очень узкая дорожка для того, чтобы что-то развернуть в свою сторону. Как показывает практика, ни один из сильных выпадов он в должной мере не отразил. Таким образом, убийство Кирка – это акт вялотекущей гражданской войны, в которой Трамп – как лидер революционных MAGA -патриотов – пока показывает себя слабо», – заключил Дробницкий.

Ранее в США был убит Чарли Кирк, американский консервативный активист, сторонник президента Дональда Трампа. В него выстрелили во время выступления на сцене кампуса университета долины Юты в Ореме на мероприятии в рамках тура «Американское возвращение» на глазах трех тысяч присутствующих.

Выстрел произошел в тот момент, когда Кирк отвечал на вопрос о трансгендерах, устраивающих стрельбу в школах. На любительских кадрах видно, как он резко наклоняется во время речи, а из шеи начинает течь кровь. Он был доставлен в региональную больницу Тимпаногоса в критическом состоянии, где и скончался. У 31-летнего активиста остались жена и двое детей.

По данным Департамента общественной безопасности штата Юта, который ведет расследование совместно с ФБР, преступник, предположительно, выстрелил один раз с близлежащей крыши, сообщает CNN. Местные правоохранительные органы разыскивают злоумышленника. Личность его пока не установлена. На этом фоне в Вашингтоне службы безопасности оцепили территорию вокруг Белого дома.

Трамп посчитал смерть Кирка «черным днем для Америки» и обвинил риторику «радикальных левых» в разжигании политического насилия. Он также пообещал найти «всех и каждого», причастных к преступлению. Губернатор Юты Спенсер Кокс назвал произошедшее «политическим убийством».

В Демократической партии также осудили произошедшее. «Такому отвратительному насилию нет места в нашей демократии», – заявил бывший президент США Барак Обама. «В нашей стране нет места такому насилию. Оно должно прекратиться немедленно», – подчеркнул другой экс-главы Белого дома Джо Байден.

Мировые политики выразили скорбь в связи с трагедией. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Кирка «другом Израиля с львиным сердцем». Премьер Канады Марк Карни заявил: «Политическое насилие не имеет оправдания». Премьер Италии Джорджия Мелони назвала произошедшее «глубокой раной для демократии». «Мы все должны иметь возможность открыто и свободно вести дискуссии без страха», – заявил премьер Британии Кир Стармер.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что первопричина трагедии – поддержка Украины «командой MAGA». По его словам, «политические преступления и убийства» осуществляют «леволиберальные отбросы, поддерживающие бандеровский Киев». Журнал Time опубликовал обложку, посвященную Кирку, призвав положить конец эпидемии политического насилия в США.

В 2021 году Кирк совместно с пастором из Калифорнии Робом Маккоем основал организацию Turning Point USA Faith, призванную мобилизовать консервативных христиан голосовать за республиканцев. Он выступал за право американцев на владение огнестрельным оружием. На его соцсети суммарно подписаны более 20 млн человек. Наибольшей популярностью пользуются видео, на которых активист спорит со сторонниками Демократической партии.

На публичных выступлениях он также не раз критиковал нынешние власти Украины, называл Владимира Зеленского марионеткой ЦРУ и препятствием для мира, выступал против предоставления военной помощи Украине, признавал Крым частью России и призывал к восстановлению дипотношений с Москвой, пишет РИА «Новости».