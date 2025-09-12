  • Новость часаПравые в США призвали к мести за убийство Кирка
    Украина прощается с мечтой о нероссийском газе
    Politico: НАТО не готов отражать атаки беспилотников
    Армения отказалась быть «младшим братом» России
    Экс-президент Бразилии Болсонару получил 27 лет тюрьмы
    Трамп не исключил «ошибки» с беспилотниками в Польше
    Правые в США призвали к мести за убийство Кирка
    В Сенате США предложили объявить Россию и Белоруссию «спонсорами терроризма»
    Фон дер Ляйен спровоцировала раскол среди политиков Германии
    В российских регионах начался Единый день голосования
    Борис Акимов Как стать социальным архитектором

    Гуляет новость о том, что в МГУ и Финансовой академии появляется специальность «Социальный архитектор». Вот вам очень конкретная история из жизни социальной архитектуры – в том виде, в котором она нам всем действительно очень нужна.

    Дмитрий Самойлов Что нас ждет в финале технического прогресса

    В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.

    Максим Сучков В США убит американский Данила Багров

    Трамп выиграл выборы, но его «революция здравого смысла» пока не победила. В Америке все еще много сил и людей, которые хотят иного для нее (и мира) пути развития. И пока они есть, а таких парней, как Чарли Кирк, будут убивать, никакой «нормальности» в США не будет.

    12 сентября 2025, 10:57 • Новости дня

    Российские войска выбили ВСУ из села Колодези на краснолиманском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска заняли село Колодези на краснолиманском направлении, где украинские подразделения понесли новые потери и не смогли удержать позиции.

    Российские войска выбили украинскую группировку из села Колодези на краснолиманском направлении, передает ТАСС.

    В силовых структурах отметили: «Противник выбит из Колодезей». Также сообщается, что подразделения ВСУ продолжают безуспешные контратаки, неся потери в личном составе и технике.

    Кроме того, российские подразделения предпринимают тактические действия, чтобы усилить охват Красного Лимана в ДНР. В силовых структурах пояснили, что такие меры позволяют улучшить оперативное положение на данном участке фронта.

    Также российские войска практически выбили украинскую группировку из населенного пункта Новониколаевка в Днепропетровской области. В российских силовых структурах сообщили, что в самом населенном пункте остались лишь точечные очаги сопротивления, а попытки контратак со стороны ВСУ продолжаются, но не приносят успеха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Марочко сообщил о продвижении армии России у населенного пункта Колодези в ДНР. Российские военные ранее заняли часть Колодезей. Вооруженные силы России отразили атаки ВСУ у Зеленой Долины и Колодезей в ДНР.

    12 сентября 2025, 06:58 • Новости дня
    Комбригом 115-й бригады ВСУ назначили сдавшегося в Мариуполе подполковника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новым командиром 115-й бригады ВСУ стал подполковник Сейдамет Османов, ранее сдавшийся в Мариуполе вместе с 36-й бригадой, рассказали в российских силовых структурах.

    Подполковник Сейдамет Османов назначен новым командиром 115-й бригады вооружённых сил Украины, сообщает ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры. Османов ранее служил в 36-й бригаде морской пехоты, которая в 2022 году сдалась в плен российским войскам в Мариуполе и фактически прекратила существование.

    Источник агентства заявил: «По нашим данным, заменит [Дениса] Билыка во главе остатков 115-й бригады подполковник Османов Сейдамет Османович, выходец из плачевной 36-й бригады морской пехоты ВСУ, которая массово сдавалась в плен в Мариуполе в 2022 году, с того момента в принципе переставшая существовать».

    До этого командир 115-й бригады Денис Билык был отстранён от службы. Его сняли из-за высоких потерь личного состава и обрушения обороны на участке Боровская Андреевка – Зеленый Гай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Соболевка в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские подразделения начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Военные также освободили Предтечино в ДНР.

    12 сентября 2025, 00:45 • Новости дня
    Трамп не исключил «ошибки» в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Инцидент с беспилотниками в Польше мог стать результатом ошибки, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Это могло быть ошибкой», – приводит слова Трампа ТАСС

    Глава Белого дома также отметил свое недовольство «всей этой ситуацией». При этом он выразил надежду, что «все это прекратится», говоря о возможном урегулировании конфликта на Украине.

    «Как я слышал, произошло то, что, когда их сбивали, они немного вышли из-под контроля. Но несмотря на это, да, я бы осудил даже то, что они были рядом с границей (Польши)», – заявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша заявила, что ее воздушное пространство было нарушено якобы российскими беспилотниками. Минобороны России заявило, что не планировало поражать объекты на территории Польши. Российское ведомство отметило, что максимальная дальность полета применявшихся для атаки на украинские цели беспилотников составляет не более 700 км.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    11 сентября 2025, 23:59 • Новости дня
    Россия отвергла голословные обвинения по инциденту с беспилотниками над Польшей
    @ Dariusz Stefaniuk/REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Бельгия предприняла демарш из-за инцидента с БПЛА в Польше, посол Денис Гончар отверг голословные обвинения по этому поводу, сообщила пресс-служба посольства России в Бельгии.

    МИД Бельгии пригласил нового посла России, а также временного поверенного в делах России в Брюсселе, передает ТАСС.

    Belga со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства пишет, что бельгийская сторона на встрече заявила о якобы «умышленном нарушении» воздушного пространства страны – члена Евросоюза и НАТО, что, по мнению Брюсселя, представляет собой «серьезную эскалацию со стороны России».

    В пресс-службе российского посольства в Брюсселе подтвердили проведение двух встреч в МИД Бельгии 11 сентября.

    «У посла 11 сентября у состоялось две встречи в МИДе. Первая носила плановый характер. Поздне действительно посол был вызван в МИД из-за инцидента в Польше, в связи с чем бельгийская сторона предприняла демарш», – приводит сообщение посольства РИА «Новости».

    Российская сторона, как подчеркнули в пресс-службе, «отвергла все голословные обвинения», ссылаясь на позицию, изложенную ранее в заявлениях Министерства обороны и МИД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша заявила о нарушении воздушного пространства страны якобы российскими беспилотниками и подняло в воздух военные самолеты НАТО.

    В Минобороны России отметили, что не планировали поражать объекты на территории Польши. Российское ведомство также указало, что максимальная дальность полета российских беспилотников, участвовавших в атаке на цели на Украине, составляет не более 700 км.

    12 сентября 2025, 04:59 • Новости дня
    Украинский истребитель уронил ракету на жилой дом в Волынской области

    Tекст: Антон Антонов

    В селе Копылье в Волынской области Украины на жилой дом упала ракета, которую нес украинский истребитель, сообщили местные СМИ.

    В момент инцидента в доме никто не находился, обошлось без жертв и пострадавших. Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом из-за критической неисправности электроники в Волынской области упал и утонул в болоте французский истребитель Mirage 2000.

    11 сентября 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Сосновку в Днепропетровской области
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» в результате наступления освободили населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны около Червоного Запорожской области, Ивановки, Вербового, Калиновского и Вишневого Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли более 265 военнослужащих, две бронемашины и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Алексеевки, Садков, Юнаковки и Могрицы Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Дергачами и Меловым.

    Противник потерял до 175 военнослужащих, танк, две бронемашины и 155-мм американскую гаубицу М777. Уничтожены две станции РЭБ и склад боеприпасов.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Купянска, Изюмского Харьковской области, Красного Лимана и Кировска Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 230 военнослужащих, две бронемашины, боевая машина РСЗО «Град» и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и шесть складов с боеприпасами.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны у Северска, Дружковки, Берестока, Степановки и Константиновки ДНР.

    Противник потерял более 200 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции РЭБ и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, пехотной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны поблизости от Родинского, Муравки, Димитрова и Красноармейска ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 520 военнослужащих, немецкий танк Leopard, бронемашина и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригадам береговой обороны ВСУ и нацгвардии около Степногорска, Малой Токмачки Запорожской области, Ольговки и Антоновки Херсонской области.

    Потери противника при этом составили до 50 военнослужащих, бронетранспортер. Уничтожены три станции РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее российские войска освободили Хорошее в Днепропетровской области. До этого они освободили Марково в ДНР, а также освободили Новоселовку в Днепропетровской области.

    12 сентября 2025, 04:30 • Новости дня
    ПВО сбила над территорией Ленинградской области более 20 беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией Ленинградской области, по предварительным данным, сбито свыше 20 БПЛА, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

    «В Тосно на улицах Промышленная и Чехова зафиксировано падение обломков. Места падения оцеплены, возгораний и пострадавших нет», – сообщил Дрозденко в Telegram.

    Он отметил, что отражение атаки беспилотников продолжается.

    Кроме того, Дрозденко уточнил, что ПВО отражает атаку беспилотников над территорией шести районов Ленинградской области, а не четырех: Волосовского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Всеволожского и Выборгского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО отражают атаку беспилотников в четырех районах Ленинградской области и над Пушкинским районом Санкт-Петербурга. Кроме того, атаке беспилотников подвергся Московский регион.

    12 сентября 2025, 06:28 • Новости дня
    Дрозденко сообщил об уничтожении более 30 БПЛА над Ленинградской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Над Ленинградской областью силами и средствами ПВО сбито более 30 беспилотников, в порту Приморск ликвидируется пожар, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    «В порту Приморск ликвидируется возгорание на одном из судов. Сработала система пожаротушения», – сообщил Дрозденко в Telegram.

    Никто не пострадал. Зафиксированы случаи падения обломков беспилотников во Всеволожске, Тосно, а также в деревнях Покровское и Узмино. Кроме того, фрагменты БПЛА упали в Ломоносовском районе, вне жилых территорий.

    «Отражение атаки БПЛА продолжается», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее он сообщал, что над территорией Ленинградской области, по предварительным данным, сбили свыше 20 БПЛА. Средства ПВО отражали атаку беспилотников над Пушкинским районом Петербурга. Временные ограничения на рейсы действуют в аэропорту Пулково.

    11 сентября 2025, 22:31 • Новости дня
    В Италии «коалицию желающих» обвинили в планах раздела Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Хакерская группировка KillNet опубликовала карту, полученную в результате взлома локальной сети канцелярии французской армии и свидетельствующую о том, что «коалиция желающих» планирует фактический раздел Украины, передает L'Antidiplomatico.

    Как пишет L'Antidiplomatico, карта датирована 16 апреля 2025 года. Документ отражает схему размещения иностранных военных контингентов на территории Украины, передает РИА «Новости».

    В соответствии с картой и протоколами заседаний «коалиции желающих», в разделе Украины будут участвовать по меньшей мере четыре страны: Франция, Великобритания, Польша и Румыния.

    Франция претендует на контроль над Житомирской, Харьковской и Сумской областями, богатыми полезными ископаемыми, в частности нефтью, газом, углем, золотом, ураном, титаном, литием и никелем.

    Великобритания, по имеющимся сведениям, стремится взять под контроль все логистические хабы, чтобы обеспечить транспортировку и перекачку энергоресурсов. Польша и Румыния, согласно тем же данным, претендуют на приграничные территории, а также на Одесскую область с выходом к морю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что любые вооруженные контингенты на территории Украины будут рассматриваться как законные военные цели. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины. Макрон также заявил о готовности ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине в случае прекращения огня.

    12 сентября 2025, 03:53 • Новости дня
    Дрозденко сообщил о работе ПВО по беспилотникам над районом Петербурга
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средства ПВО отражают атаку беспилотников в четырех районах Ленинградской области и над Пушкинским районом Санкт-Петербурга, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    «Силы ПВО работаю по БПЛА над территорией Волососвского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского районов Ленобласти и Пушкинского района Петербурга», – сообщил Дрозденко в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дрозденко предупредил об опасности беспилотников в регионе. Он сообщил о введении режима «Ковер» над Пулково. Кроме того, на подлете к Москве сбили девять БПЛА.

    11 сентября 2025, 16:42 • Новости дня
    Марочко сообщил о взятии Сосновки и прорыве обороны ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска заняли населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области и продвинулись на 10 километров вглубь украинской обороны.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил об этом агентству ТАСС, уточнив, что освобождение Сосновки позволило российским силам вклиниться в оборону Вооруженных сил Украины на глубину 10 километров.

    По его словам, «расстояние от Донецкой народной республики до населенного пункта Сосновка составляет порядка 10 км. Это уже неплохой результат для формирования буферной зоны, но его нужно развивать».

    Марочко ранее отмечал, что контроль над Сосновкой позволяет создать буферную зону на стыке с Донецкой народной республикой. О взятии населенного пункта бойцами подразделения «Восток» Министерство обороны России заявило 11 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области. Российские военные освободили населенный пункт Хорошее в Днепропетровской области.

    12 сентября 2025, 02:40 • Новости дня
    Губернатор Дрозденко: Военные отражают атаку БПЛА на Ленинградскую область
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО уничтожают беспилотники в небе над юго-западной частью Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    Дрозденко сообщил в Telegram о введении режима «Ковер» над Пулково в радиусе 100 км. «Шестая армия работает по БПЛА в небе над территорией юго-западной части ЛО, количество уточняется», – говорится в сообщении.

    Аэропорт Пулково сообщил о возможных корректировках расписания из-за ограничений а прием и выпуск воздушных судов, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дрозденко предупредил об опасности беспилотников в регионе. Кроме того, силы ПВО Минобороны сбили семь беспилотников, летевших на Москву.

    11 сентября 2025, 22:58 • Новости дня
    Польша обнаружила 17-й беспилотник на своей территории

    Tекст: Антон Антонов

    На юго-востоке Польши нашли очередной беспилотник, который, как заявляют власти страны, нарушил воздушное пространство в ночь на 10 сентября, сообщила пресс-секретарь МВД республики Каролина Галецкая.

    Галецкая сообщила в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России), что 17-й БПЛА был обнаружен в населенном пункте Примярки в волости Ксенжополь, район Билгорай.

    Прежде сообщалось о 16 найденных БПЛА на востоке, юго-востоке, центре и севере страны, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду командование ВС Польши заявило о нарушении воздушного пространства неизвестными беспилотниками и подняло в воздух военные самолеты НАТО.

    В Минобороны России заявили, что не планировали поражать объекты на территории Польши. В ведомстве также отметили, что максимальная дальность полета российских беспилотников, участвовавших в атаке на цели на Украине, составляет не более 700 км.

    11 сентября 2025, 12:42 • Новости дня
    ВС России поразили израильскую радиолокационную станцию RADA ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение израильской многофункциональной радиолокационной станции RADA израильского производства, складам ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты три управляемые авиа бомбы, четыре снаряда американской РСЗО HIMARS, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 166 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 83 066 беспилотников, 628 ЗРК, 25 047 танков и других бронемашин, 1 591 боевая машина РСЗО, 29 471 орудие полевой артиллерии и минометов,  41 520 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, на этой неделе российские войска уничтожили пусковую установку и кабину управления ЗРК С-300 ВСУ.

    До этого ВС России поразили обеспечивавший работу предприятий ВПК Украины объект энергетики.

    ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и четыре групповых удара по объектам ВСУ.

    11 сентября 2025, 18:57 • Новости дня
    Трое жителей получили ранения при атаках беспилотников ВСУ на Белгородчине

    Tекст: Денис Тельманов

    В поселках Комсомольский и Красная Яруга были ранены трое, включая девушку восемнадцати лет и двух взрослых, вследствие атак беспилотников.

    Три человека пострадали при ударах беспилотников ВСУ по поселкам Комсомольский и Красная Яруга в Белгородской области, передает ТАСС. В Комсомольском осколочные ранения и баротравмы получили восемнадцатилетняя девушка и мужчина, их доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода. В результате взрывов были повреждены четыре автомобиля.

    В Красной Яруге женщина получила слепое осколочное ранение спины от детонации беспилотника. Ее также направили в городскую больницу № 2. Губернатор региона сообщил о происшествии в своем Telegram-канале и отметил, что медицинские бригады оказывают пострадавшим необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате новой атаки беспилотников в Белгороде пострадал мужчина, а в городе и районе сохраняется тяжелая обстановка. ВСУ с помощью беспилотника нанесли удар по двум школьным автобусам и учебному заведению в Васильевке в Запорожской области. В Белгородской области силы ПВО уничтожили пять беспилотников самолетного типа.

    11 сентября 2025, 12:39 • Новости дня
    Командира бригады ВСУ сняли за провал под Боровой

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Командира 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дениса Билыка лишили должности на фоне провалов в боях у Боровой и Зеленого Гая.

    О причинах отстранения Дениса Билыка сообщил собеседник агентства ТАСС.

    По его словам, бывшего комбрига сняли за «огромные потери, низкое морально-психологическое состояние личного состава бригады и обвал фронта на рубеже Боровская Андреевка – Зеленый Гай». Российские силовики отмечают, что на этом участке ВСУ терпят серию поражений, а боевой дух солдат крайне низок.

    Собеседник уточнил, что 115-я механизированная бригада ВСУ давно нуждается в глубокой ротации и восполнении техники. Также, по его словам, усиление 43-й мехбригадой не дало результата – управление нарушено, отмечается рост числа пленных и отказников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в район населенных пунктов Малый Бурлук и Ольховатка в Харьковской области дополнительно направили батальонно-тактическую группу вооруженных формирований Украины.

    Российские войска заняли населенный пункт Глущенково в Харьковской области. Украинские подразделения были вытеснены на вторую линию обороны.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
  • О газете
