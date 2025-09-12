Гуляет новость о том, что в МГУ и Финансовой академии появляется специальность «Социальный архитектор». Вот вам очень конкретная история из жизни социальной архитектуры – в том виде, в котором она нам всем действительно очень нужна.0 комментариев
Российские войска выбили ВСУ из села Колодези на краснолиманском направлении
Российские войска заняли село Колодези на краснолиманском направлении, где украинские подразделения понесли новые потери и не смогли удержать позиции.
Российские войска выбили украинскую группировку из села Колодези на краснолиманском направлении, передает ТАСС.
В силовых структурах отметили: «Противник выбит из Колодезей». Также сообщается, что подразделения ВСУ продолжают безуспешные контратаки, неся потери в личном составе и технике.
Кроме того, российские подразделения предпринимают тактические действия, чтобы усилить охват Красного Лимана в ДНР. В силовых структурах пояснили, что такие меры позволяют улучшить оперативное положение на данном участке фронта.
Также российские войска практически выбили украинскую группировку из населенного пункта Новониколаевка в Днепропетровской области. В российских силовых структурах сообщили, что в самом населенном пункте остались лишь точечные очаги сопротивления, а попытки контратак со стороны ВСУ продолжаются, но не приносят успеха.
