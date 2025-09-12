Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские войска выбили украинскую группировку из села Колодези на краснолиманском направлении, передает ТАСС.

В силовых структурах отметили: «Противник выбит из Колодезей». Также сообщается, что подразделения ВСУ продолжают безуспешные контратаки, неся потери в личном составе и технике.

Кроме того, российские подразделения предпринимают тактические действия, чтобы усилить охват Красного Лимана в ДНР. В силовых структурах пояснили, что такие меры позволяют улучшить оперативное положение на данном участке фронта.

Также российские войска практически выбили украинскую группировку из населенного пункта Новониколаевка в Днепропетровской области. В российских силовых структурах сообщили, что в самом населенном пункте остались лишь точечные очаги сопротивления, а попытки контратак со стороны ВСУ продолжаются, но не приносят успеха.

