В Красном Лимане на Украине отмечен всплеск мародерства со стороны военнослужащих и полиции, которые, по словам местных жителей, готовятся покинуть город, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, военнослужащие Вооруженных сил Украины мародерствуют в Красном Лимане и окрестностях, сообщает ТАСС.
Марочко добавил, что отмечено увеличение преступлений и мародерства со стороны украинских боевиков вследствие успехов российских войск в районах Торского и Кировска.
Эксперт заявил: «Жители Красного Лимана в ДНР и окрестных населенных пунктов отмечают увеличение бесчинств и мародерства со стороны украинских боевиков на фоне успехов наших войск в районах соседних Торского и Кировска. По словам очевидцев, украинские военнослужащие даже не скрывают, что в скором времени оставят данный район, поэтому будут по максимуму выжимать из населения все ценное для того, чтобы это не досталось российским войскам».
Марочко отметил, что украинские правоохранители не только покрывают мародерство, но и сами участвуют в незаконном обогащении вместо того, чтобы обеспечивать законные права граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили батальон «Азова» на Краснолиманском направлении. Марочко сообщил об окружении подразделений ВСУ на этом участке. Минобороны объявило о продвижении на всех направлениях спецоперации.