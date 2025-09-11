  • Новость часаДробницкий: Убийство Кирка – акт гражданской войны в США
    Мнения
    Максим Сучков Максим Сучков В США убит американский Данила Багров

    Трамп выиграл выборы, но его «революция здравого смысла» пока не победила. В Америке все еще много сил и людей, которые хотят иного для нее (и мира) пути развития. И пока они есть, а таких парней, как Чарли Кирк, будут убивать, никакой «нормальности» в США не будет.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Удары по Катару заставили задуматься всех союзников США

    Атака на Катар стала атакой не только на авторитет США на Ближнем Востоке и в исламском мире, но и вообще везде. Ведь теперь никто, абсолютно никто не может чувствовать себя в безопасности.

    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Набеговая экономика Запада

    Возможно, мы должны выстраивать свои отношения с американцами и с Западом в целом не как с вероятным противником, а как с варварскими племенами – республиканцами, демократами, которые постоянно что-то пытаются стырить возле наших границ.

    11 сентября 2025, 13:14 • Новости дня

    Песков сообщил об отсутствии даты нового разговора Путина и Трампа

    Песков: Договоренности о новом телефонном разговоре Путина и Трампа нет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Возможность оперативной организации телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом сохраняется, но на данный момент конкретная дата не определена, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на данный момент договоренности о проведении нового телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом нет, передает ТАСС.

    Песков пояснил: «Нет, пока нет никаких конкретных договоренностей о дате проведения телефонного контакта. Но при необходимости такой разговор может быть весьма и весьма оперативно согласован, все каналы для этого имеются».

    Он подчеркнул, что возможность для экстренной связи между лидерами двух стран существует, если это потребуется в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни планирует провести телефонный разговор с Владимиром Путиным.

    Дмитрий Песков сообщил, что очередная встреча президентов России и США может быть организована оперативно.

    Владимир Путин отметил, что с Дональдом Трампом достигнута договоренность связываться по телефону при необходимости.

    11 сентября 2025, 00:50 • Новости дня
    Глава РФПИ указал на «мировое значение» убийства Чарли Кирка

    Дмитриев: Убийство Кирка показывает глубину раскола в США

    Глава РФПИ указал на «мировое значение» убийства Чарли Кирка
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Убийство одного из известных американских консерваторов Чарли Кирка подчеркнуло остроту внутренних противоречий в США, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев в Telegram отметил, что Кирк являлся одним из самых ярких консервативных лидеров США, известным своими положительными высказываниями о России и поддержкой диалога между странами.

    «Это событие имеет значение не только для американской политики, но и для всего мира», – заявил Дмитриев. Он подчеркнул, что стреляли в «человека, выступающего за здравый смысл и против истерии». По его словам, это демонстрирует «глубину раскола в США».

    Он также напомнил слова Кирка, который критиковал военную помощь Украине. Кирк говорил, что ему «не нравится идея поставок оружия на Украину».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, консервативный политический активист и радиоведущий Чарли Кирк скончался после огнестрельного ранения, полученного во время публичного мероприятия в Университете долины Юта в США.

    11 сентября 2025, 04:15 • Новости дня
    Трамп заявил о «темном моменте» в истории США

    Трамп пообещал найти всех виновных в убийстве Кирка

    Трамп заявил о «темном моменте» в истории США
    @ Brandon Bell/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заверил, что администрация США «найдет всех и каждого», кто причастен к убийству его соратника Чарли Кирка.

    «Моя администрация найдет всех и каждого, кто участвовал в этом злодеянии и других актах политического насилия», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он отметил, что речь идет в том числе об «организациях, которые финансируют и поддерживают» такое насилие. По его словам, сейчас страна переживает «темный момент» своей истории.

    Трамп обвинил «радикальных левых» в демонизации политических оппонентов, назвав их ответственными за проявление терроризма в США. «Годами радикальные левые сравнивали таких замечательных американцев, как Чарли, с нацистами и самыми страшными массовыми убийцами и преступниками в мире», – заявил президент США. Трамп потребовал немедленно прекратить распространение в США подобной риторики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил, что консервативный активист и радиоведущий Кирк скончался после того, как в него стреляли во время публичного мероприятия в Университете долины Юта. CNN заявлял, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Дональда Трампа на ноябрьских выборах.

    Американский предприниматель Илон Маск возложил ответственность за смерть Кирка, сторонника Трампа, на левых. Комментируя убийство Кирка, политолог Федор Лукьянов заявил, что появилась «сакральная жертва» для «идеологической войны».

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    11 сентября 2025, 00:22 • Новости дня
    Убитый соратник Трампа Кирк критиковал помощь Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Консервативный политический активист и радиоведущий Чарли Кирк, скончавшийся после покушения, которое произошло во время публичного мероприятия в Университете долины Юта в США, критиковал киевский режим.

    Кирк заявлял, что выступает против предоставления военной помощи Украине. Он призывал восстановить дипломатические отношения с Россией. Кирк был сторонником политики нынешней администрации США «Америка прежде всего», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в штате Юта во время публичного мероприятия Кирк получил огнестрельное ранение. Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель Кирка после покушения.

    10 сентября 2025, 23:50 • Новости дня
    Трамп подтвердил гибель активиста Кирка после покушения

    Tекст: Антон Антонов

    Консервативный политический активист и радиоведущий Чарли Кирк, в которого стреляли во время публичного мероприятия в Университете долины Юта, скончался, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Великий и даже легендарный Чарли Кирк мертв», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп заявил, что никто не понимал и не сопереживал американской молодежи лучше, чем Кирк, а также выразил соболезнования его семье.

    Трамп заявил, что распорядился приспустить флаги в связи со смертью своего соратника.

    CNN считает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на ноябрьских выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стрельба произошла во время публичного мероприятия в американском штате Юта. После покушения СМИ сообщали как о гибели Кирка, так и о том, что он находится в больнице. Также сообщалось о задержании подозреваемого, но позднее эта информация была опровергнута.

    10 сентября 2025, 19:07 • Новости дня
    WSJ: ЕС отвергнет требования Трампа по тарифам и отказу от российской нефти
    WSJ: ЕС отвергнет требования Трампа по тарифам и отказу от российской нефти
    @ Pool/ABACA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз не станет вводить значительные пошлины на товары из Китая и Индии, а также отказываться от закупок российских энергоносителей для усиления давления на Россию, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

    Энергопоставки и тарифы являются крайне чувствительными вопросами для ЕС, отметил источник WSJ, передает РБК.

    Один из европейских чиновников в разговоре с изданием заявил, что ЕС не использует тарифы как инструмент внешней политики.

    Ранее издание Financial Times сообщало, президент США Дональд Трамп попросил Евросоюз ввести пошлины в размере до 100% на товары из Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию с целью прекращения конфликта на Украине.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявлял о необходимости усилить санкционное давление на страны, которые продолжают закупать у России газ и нефть.

    11 сентября 2025, 03:59 • Новости дня
    В Конгресс США внесли предложение восстановить поправку «Джексона-Вэника»

    Конгрессмен США Уилсон предложил восстановить поправку «Джексона-Вэника»

    В Конгресс США внесли предложение восстановить поправку «Джексона-Вэника»
    @ Alex Edelman/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Проект закона о восстановлении поправки «Джексона-Вэника», направленный на запрет торговли с Россией, внесен в американский Конгресс, сообщил член Палаты представителей США Джо Уилсон.

    «После атаки на Польшу я благодарен за возможность внести этот законопроект о восстановлении поправки «Джексона-Вэника» в отношении России, прекращающей любую торговлю… Президенты Обама и Джон Керри неправомерно отменили этот закон во время ошибочной «перезагрузки» отношений с Россией», – приводит слова Уилсона РИА «Новости».

    В 1974 году Конгресс США принял поправку «Джексона-Вэника» о торговых рестрикциях против СССР, которую президент США Джеральд Форд подписал. После распада СССР действие нормы на словах приостановили, но на практике ее продолжали использовать. Почти через полвека, в период президентства Барака Обамы, поправка была отменена.

    Кроме того, лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн заявил, что обсуждения по поводу законопроекта о новых санкциях против России активизировались после последних сообщений о действиях российских Вооруженных сил. Он отметил, что вопрос требует дополнительных обсуждений и технических уточнений, но интерес к законопроекту среди сенаторов высок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Польши Дональд Туск заявил, что над территорией страны были сбиты якобы «опасные российские дроны». Министерство обороны России уточнило, что в ходе удара по предприятиям ВПК на Украине объекты на территории Польши не планировались для поражения. Российское ведомство выразило готовность провести консультации с польской стороной по инциденту с пересечением границы дронами.

    11 сентября 2025, 01:25 • Новости дня
    Медведев связал гибель Кирка с поддержкой Украины властями США

    Медведев: Поддержкой Украины MAGA поддерживает убийц

    Медведев связал гибель Кирка с поддержкой Украины властями США
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя убийство консервативного активиста Чарли Кирка, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что поддержка Украины «командой MAGA» является поддержкой убийств.

    Медведев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявил, что «политические преступления и убийства» осуществляют «леволиберальные отбросы, поддерживающие бандеровский Киев».

    В качестве примеров он привел покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и убийство американского активиста Чарли Кирка, передает РИА «Новости».

    «Кто следующий? Возможно, команде MAGA пора осознать, что, поддерживая Украину, они поддерживают убийц», – заявил Медведев.

    MAGA – сторонники главы американского государства Дональда Трампа, который использовал лозунг «Make America Great Again» («Сделаем Америку снова великой»).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель Илон Маск также возложил ответственность за смерть Чарли Кирка, сторонника Трампа, на левых. Сам Кирк, скончавшийся после покушения, которое произошло во время публичного мероприятия в Университете долины Юта в США, критиковал киевский режим.

    11 сентября 2025, 06:30 • Новости дня
    США завили о согласии Европы полностью отказаться от газа из России

    Глава Минэнерго США Райт: Европа обещала прекратить импорт газа из России

    США завили о согласии Европы полностью отказаться от газа из России
    @ Евгений Софронеев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны пообещали полностью отказаться от российского газа до конца 2026 года, заявил глава американского минэнерго Кристофер Райт.

    «Они категорически заявили, что к концу следующего, 2026 года, полностью прекратят импорт российского газа в любом виде. До конца этого года по-прежнему можно покупать российский газ по спотовым контрактам. Можно покупать газ по контракту в 2026 году из России. Но как только наступит первое января 2027-го, российского газа больше не будет», – приводит слова Райта РИА «Новости» со ссылкой на CNBC.

    Райт отметил, что около 15% поставок газа в Европу до сих пор приходится на Россию. По его словам, сейчас наблюдается значительный рост спроса на газ в Европе, и Соединенные Штаты намерены завершить замещение российского топлива на рынке региона. Вашингтон планирует увеличить экспорт американского СПГ в Европу, а также расширить поставки нефти и нефтепродуктов. США намерены занять место на рынке атомной энергетики Европы.

    Глава американского минэнерго подчеркнул, что США ожидают от европейских партнеров реформы в сфере регулирования энергетического рынка, чтобы облегчить доступ американских энергоносителей на европейские рынки. Брюссель, по его словам, готов к серьезному диалогу с Вашингтоном по вопросам энергетики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп, по данным Reuters, потребовал от лидеров европейских стран прекратить закупки нефти российского происхождения. Администрация президента США настаивает, чтобы Европа присоединилась к санкциям против главных импортеров российских энергоносителей – Китая, Индии и Турции.

    11 сентября 2025, 12:04 • Новости дня
    Американист: Убийство Кирка демонстрирует раскол и поляризацию в США

    Американист Дудаков: США превращаются в перманентную горячую точку планеты

    Американист: Убийство Кирка демонстрирует раскол и поляризацию в США
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Политическое насилие в США становится нормой. Демократы воспринимают республиканцев буквально фашистами и врагами демократии. Ситуация в стране будет лишь усугубляться, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал убийство соратника Дональда Трампа – Чарли Кирка.

    «США переживают крупнейший всплеск политического насилия со времен турбулентного периода 1960-х – 1970-х годов. Тогда убили многих политиков и активистов, среди которых – Мартин Лютер Кинг, Джон Кеннеди и его брат Роберт (Бобби). Сейчас ситуация схожа. Так, на Дональда Трампа было совершено два покушения, а теперь застрелен соратник главы Белого дома», – напомнил американист Малек Дудаков.

    По его словам, Чарли Кирк был очень популярным республиканским деятелем. Он возглавлял Turning Point USA – крупнейшую в стране консервативную молодежную организацию и активно работал с молодыми людьми, в частности проводил лекции и дебаты в университетах. Кирк сыграл не последнюю роль в победе Трампа на выборах, добавил собеседник, отметив, что за республиканца проголосовала рекордная для партии доля молодежи.

    «Активист олицетворяет новую волну республиканцев, которые поднаторели в нынешних культурных войнах, связанных с феминизмом, расово-гендерной повесткой. Они отличаются от «старой школы» взглядами на внешнюю политику: молодые представители Республиканской партии негативно относятся к Украине и критикуют Израиль, в то время как старшие зачастую были ястребам», – сказал Дудаков.

    Аналитик допускает, что убийство активиста – это попытка запугать всех, кто продвигает его повестку, и вынудить их свернуть свою деятельность. «Сомневаюсь, что преступники достигнут эту цель. Я думаю, сторонники Кирка продолжат его работу: организация Turning Point USA не развалится, а его многомиллионные соцсети будут все так же выпускать контент», – считает эксперт.

    Убийство Кирка демонстрирует раскол США, поляризацию Америки, продолжил собеседник. «На этом фоне политическое насилие считается в стране нормой. Демократы воспринимают республиканцев буквально фашистами и врагами демократии, и у Республиканской партии примерно такая же позиция в отношении Демпартии», – отметил Дудаков, подчеркнув при этом, что произвол исходит чаще со стороны демократического либерального лагеря, который никак не ограничивает себя в методах.

    Американист допускает, что виновные в убийстве Кирка так и не будут пойманы. «Полиция сработала скверно. Им не удалось по горячим следам найти человека, который стрелял в активиста. Есть вероятность, что общественность не узнает о личности преступника и его мотивах. Тем более, что не все в правоохранительной системе лояльны команде Трампа и поддерживают его взгляды. Поэтому возможен прецедент прямого саботажа», – рассуждает спикер.

    По его прогнозам, взлет политического насилия в Штатах будет проявляться и дальше. «Та система сдержек и противовесов, которая действовала раньше в американской политике, постепенно уходит в прошлое. Глава Белого дома попытается закрутить гайки, побороться с наиболее радикальными демократическими организациями, но едва ли у него получится достичь прогресса», – считает Дудаков.

    Он указал на результаты одного из опросов, согласно которому половина общества в США опасается, что рано или поздно ситуация раскола может вылиться в сценарий полномасштабной гражданской войны. «В среднесрочной и долгосрочной перспективе этого исключать нельзя. А любая нестабильность в Америке будет становиться фактором нестабильности для всего остального мира. Таким образом, страна превращается в перманентную горячую точку на планете Земля», – заключил аналитик.

    Ранее в США был убит Чарли Кирк, американский консервативный активист, сторонник президента Дональда Трампа. В него выстрелили во время выступления на сцене кампуса университета долины Юты в Ореме на мероприятии в рамках тура «Американское возвращение» на глазах трех тысяч присутствующих.

    Выстрел произошел в тот момент, когда Кирк отвечал на вопрос о трансгендерах, устраивающих стрельбу в школах. На любительских кадрах видно, как он резко наклоняется во время речи, а из шеи начинает течь кровь. Он был доставлен в региональную больницу Тимпаногоса в критическом состоянии, где и скончался. У 31-летнего активиста остались жена и двое детей.

    По данным Департамента общественной безопасности штата Юта, который ведет расследование совместно с ФБР, преступник, предположительно, выстрелил один раз с близлежащей крыши, сообщает CNN. Местные правоохранительные органы разыскивают злоумышленника. Личность его пока не установлена. На этом фоне в Вашингтоне службы безопасности оцепили территорию вокруг Белого дома.

    Трамп посчитал смерть Кирка «черным днем для Америки» и обвинил риторику «радикальных левых» в разжигании политического насилия. Он также пообещал найти «всех и каждого», причастных к преступлению. Губернатор Юты Спенсер Кокс назвал произошедшее «политическим убийством».

    В Демократической партии также осудили произошедшее. «Такому отвратительному насилию нет места в нашей демократии», – заявил бывший президент США Барак Обама. «В нашей стране нет места такому насилию. Оно должно прекратиться немедленно», – подчеркнул другой экс-главы Белого дома Джо Байден.

    Мировые политики выразили скорбь в связи с трагедией. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Кирка «другом Израиля с львиным сердцем». Премьер Канады Марк Карни заявил: «Политическое насилие не имеет оправдания». Премьер Италии Джорджия Мелони назвала произошедшее «глубокой раной для демократии». «Мы все должны иметь возможность открыто и свободно вести дискуссии без страха», – заявил премьер Британии Кир Стармер.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что первопричина трагедии – поддержка Украины «командой MAGA». По его словам, «политические преступления и убийства» осуществляют «леволиберальные отбросы, поддерживающие бандеровский Киев». Журнал Time опубликовал обложку, посвященную Кирку, призвав положить конец эпидемии политического насилия в США.

    В 2021 году Кирк совместно с пастором из Калифорнии Робом Маккоем основал организацию Turning Point USA Faith, призванную мобилизовать консервативных христиан голосовать за республиканцев. Он выступал за право американцев на владение огнестрельным оружием. На его соцсети суммарно подписаны более 20 млн человек. Наибольшей популярностью пользуются видео, на которых активист спорит со сторонниками Демократической партии.

    На публичных выступлениях он также не раз критиковал нынешние власти Украины, называл Владимира Зеленского марионеткой ЦРУ и препятствием для мира, выступал против предоставления военной помощи Украине, признавал Крым частью России и призывал к восстановлению дипотношений с Москвой, пишет РИА «Новости».

    11 сентября 2025, 13:06 • Новости дня
    Дробницкий: Убийство Кирка – акт гражданской войны в США

    Американист Дробницкий: Убийство Кирка – акт гражданской войны в США

    Дробницкий: Убийство Кирка – акт гражданской войны в США
    @ Ross D. Franklin/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    MAGA-движение «жаждет крови» после гибели Чарли Кирка. На этом фоне у Дональда Трампа есть два варианта действий. Первый – позорно проиграть, вызвав растерянность и злость у своих сторонников. Второй – начать репрессии и броситься в атаку, будучи к ней неготовым. Любой из сценариев окажется проигрышным для президента США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Чарли Кирк – один из немногих людей в США, про которых можно сказать, что это и есть MAGA-движение (Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой»). По моему личному рейтингу он входит в пятерку консервативных лидеров страны», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что активист с 18 лет возглавлял организацию Turning Point USA и сделал ее главным голосом молодых консерваторов. В том числе поэтому политик представлял серьезную опасность для либералов.

    «Кирк прорвал либеральную несвободу слова. Он был убит во время выступления в кампусе университета, где власть принадлежит либеральному дискурсу», – добавил собеседник. По его мнению, произошедшее – расчетливый удар по будущему американского консерватизма: как если бы Демпартия отправила Терминатора в прошлое, чтобы убить лидера будущего сопротивления.

    Вопрос теперь состоит в том, что будет делать находящийся формально у власти Дональд Трамп, сказал Дробницкий. «Если бы у главы Белого дома в руках было сильное государство, которым он полностью управляет, то политик мог бы успокоить общественность, навести порядок и наказать виновных. Но это прерогатива сильных лидеров», – рассуждает аналитик.

    MAGA-движение «жаждет крови», указал эксперт, сославшись на сообщения в американском сегменте соцсетей. Однако есть и те, кто призывает не отвечать на убийство Кирка и остановить политическое насилие в Штатах. На этом фоне у американского президента есть два варианта действий, полагает собеседник.

    «Первый – позорно проиграть, вызвав растерянность и злость у сторонников MAGA. Второй – начать репрессии, броситься в атаку, будучи к ней неготовым. Поэтому события в Юте – это точный расчет либералов: Трамп может потерпеть новое поражение – и это для них хорошо, он может броситься во всякие нервные и непродуманные реакции – и это им на руку», – пояснил американист.

    «У главы Белого дома очень узкая дорожка для того, чтобы что-то развернуть в свою сторону. Как показывает практика, ни один из сильных выпадов он в должной мере не отразил. Таким образом, убийство Кирка – это акт вялотекущей гражданской войны, в которой Трамп – как лидер революционных MAGA -патриотов – пока показывает себя слабо», – заключил Дробницкий.

    Ранее в США был убит Чарли Кирк, американский консервативный активист, сторонник президента Дональда Трампа. В него выстрелили во время выступления на сцене кампуса университета долины Юты в Ореме на мероприятии в рамках тура «Американское возвращение» на глазах трех тысяч присутствующих.

    Выстрел произошел в тот момент, когда Кирк отвечал на вопрос о трансгендерах, устраивающих стрельбу в школах. На любительских кадрах видно, как он резко наклоняется во время речи, а из шеи начинает течь кровь. Он был доставлен в региональную больницу Тимпаногоса в критическом состоянии, где и скончался. У 31-летнего активиста остались жена и двое детей.

    По данным Департамента общественной безопасности штата Юта, который ведет расследование совместно с ФБР, преступник, предположительно, выстрелил один раз с близлежащей крыши, сообщает CNN. Местные правоохранительные органы разыскивают злоумышленника. Личность его пока не установлена. На этом фоне в Вашингтоне службы безопасности оцепили территорию вокруг Белого дома.

    Трамп посчитал смерть Кирка «черным днем для Америки» и обвинил риторику «радикальных левых» в разжигании политического насилия. Он также пообещал найти «всех и каждого», причастных к преступлению. Губернатор Юты Спенсер Кокс назвал произошедшее «политическим убийством».

    В Демократической партии также осудили произошедшее. «Такому отвратительному насилию нет места в нашей демократии», – заявил бывший президент США Барак Обама. «В нашей стране нет места такому насилию. Оно должно прекратиться немедленно», – подчеркнул другой экс-главы Белого дома Джо Байден.

    Мировые политики выразили скорбь в связи с трагедией. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Кирка «другом Израиля с львиным сердцем». Премьер Канады Марк Карни заявил: «Политическое насилие не имеет оправдания». Премьер Италии Джорджия Мелони назвала произошедшее «глубокой раной для демократии». «Мы все должны иметь возможность открыто и свободно вести дискуссии без страха», – заявил премьер Британии Кир Стармер.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что первопричина трагедии – поддержка Украины «командой MAGA». По его словам, «политические преступления и убийства» осуществляют «леволиберальные отбросы, поддерживающие бандеровский Киев». Журнал Time опубликовал обложку, посвященную Кирку, призвав положить конец эпидемии политического насилия в США.

    В 2021 году Кирк совместно с пастором из Калифорнии Робом Маккоем основал организацию Turning Point USA Faith, призванную мобилизовать консервативных христиан голосовать за республиканцев. Он выступал за право американцев на владение огнестрельным оружием. На его соцсети суммарно подписаны более 20 млн человек. Наибольшей популярностью пользуются видео, на которых активист спорит со сторонниками Демократической партии.

    На публичных выступлениях он также не раз критиковал нынешние власти Украины, называл Владимира Зеленского марионеткой ЦРУ и препятствием для мира, выступал против предоставления военной помощи Украине, признавал Крым частью России и призывал к восстановлению дипотношений с Москвой, пишет РИА «Новости».

    10 сентября 2025, 20:12 • Новости дня
    Капризов отказался от рекордного контракта с «Миннесотой»

    Российский хоккеист Капризов отказался от восьмилетнего контракта в США на 16 млн в год

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов не принял предложение клуба о новом контракте, который мог бы сделать его самым высокооплачиваемым игроком НХЛ.

    Журналист Фрэнк Серавалли сообщил на своей странице в соцсети X, что хоккеист «Миннесоты» Кирилл Капризов отказался от предложения клуба о новом контракте на сумму 16 млн долларов в год, передает ТАСС. По данным источника, речь шла о соглашении сроком на восемь лет.

    В случае подписания этого контракта Капризов стал бы самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ по среднегодовой зарплате. Сейчас этот рекорд принадлежит Леону Драйзайтлю, который в сентябре 2024 года заключил с «Эдмонтоном» соглашение на восемь лет на 112 млн долларов, что обеспечивает ему среднегодовой доход в 14 млн долларов. Новый контракт Драйзайтля вступит в силу с сезона-2025/26.

    Капризов сейчас 28 лет. Действующий контракт нападающего с «Миннесотой» рассчитан до конца сезона-2025/26, а в оставшийся год он заработает 9 млн долларов. Клуб сможет начать новые переговоры о продлении соглашения с 1 июля этого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве прошел «Матч года 2025. Все звезды хоккея», где российские звезды НХЛ одержали победу над звездами КХЛ со счетом 15:3. Российские хоккеисты не допущены к участию в Турнире четырех наций 2025 года. Финский хоккейный клуб второго дивизиона лишился спонсорской поддержки после приглашения экс-игрока КХЛ Тему Пулккинена.

    11 сентября 2025, 10:38 • Новости дня
    Axios: Кирк играл решающую роль в привлечении молодых американцев в консервативную политику
    Axios: Кирк играл решающую роль в привлечении молодых американцев в консервативную политику
    @ EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский консервативный активист Чарли Кирк был одной из ключевых фигур в продвижении молодых американцев к консервативной политике, он сыграл заметную роль в избирательных кампаниях Дональда Трампа, пишет Axios.

    Кирк был известен как ведущий подкаста The Charlie Kirk Show, в соцсети X (бывший Twitter) он набрал более 5 млн подписчиков, пишет Axios.

    Свою медиакарьеру Кирк начал в 2012 году с появления на Fox News, а в этом году стал со-ведущим Fox & Friends Weekend.

    «Никто не понимал сердце американской молодежи лучше, чем Чарли», – заявил президент США Дональд Трамп. Он указал, что Кирка любили и уважали все.

    На момент гибели Кирк находился в туре American Comeback Tour, он проводил дебаты с молодежью в университетских кампусах. В организации отметили, что его влияние выходило далеко за пределы студенческих дискуссий: он был близок к Трампу и его сыну, а движение Turning Point USA охватило свыше 3,5 тыс. кампусов. Оно поддерживает республиканских кандидатов.

    Кирк был известен отстаиванием традиционных христианских ценностей и критикой исламской культуры. Активист выступал за экономические перемены в интересах молодого поколения.

    У него остались жена и двое детей.

    Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил гибель активиста Кирка после покушения. Кирк выступал в поддержку права на ношение оружия в США и оправдывал жертвы ради его сохранения. Трамп пообещал «найти всех виновных» в убийстве активиста.

    11 сентября 2025, 07:21 • Новости дня
    NYT: Путин пригрозил серьезным ответом в случае отправки войск на Украину

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подал сигнал, что любые попытки отправки европейских военных на Украину встретят жесткий ответ со стороны Москвы, пишет New York Times.

    Путин выступил с предупреждением в адрес Киева и западных стран, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

    Российский лидер дал понять, что любые действия по отправке европейских войск на Украину станут причиной серьезного ответа со стороны России.

    Отмечается, что Путин «не сомневается в своем военном превосходстве».

    Напомним, Италия, Румыния и Польша заявили, что направлять своих военных на украинскую территорию не собираются, но поддержат мир как-то иначе.

    До этого президент Франции Эммануэль Макрон сообщал о скором согласовании участия США в предоставлении гарантий безопасности для Украины. Французский лидер указывал на готовность нескольких стран обеспечить военное присутствие на Украине в случае прекращения огня.

    10 сентября 2025, 14:58 • Новости дня
    Путин указал на спад сельского хозяйства Смоленской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече с губернатором Смоленской области Василием Анохиным президент России Владимир Путин обратил внимание на небольшое снижение результатов в аграрном секторе региона.

    «Сельское хозяйство у вас немножко припало в прошлом году», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Путин также напомнил, что в Смоленской области созданы условия для инвестиционного развития: действуют территория опережающего развития и особая экономическая зона. Президент поинтересовался у губернатора, насколько успешно функционируют эти экономические инструменты.

    В среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о возвращении президента из Сочи в Москву и анонсировал встречу с губернатором Смоленской области.

    В ходе встречи с Анохиным Путин назвал помощь бойцам СВО обязанностью государства и одобрил идею провести форум России и Белоруссии в Смоленской области.

    10 сентября 2025, 15:20 • Новости дня
    Путин похвалил Смоленскую область за успехи в образовании

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Смоленской области Василием Анохиным особо выделил положительную динамику в количестве вторых и третьих смен в школах региона.

    Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Смоленской области Василием Анохиным обсудил ситуацию в образовании, передает РИА «Новости».

    Глава государства заявил: «Хорошо, что у вас в школах меньше, чем в среднем по стране, вторых, третьих смен». В ходе беседы руководители региона и страны уделили особое внимание состоянию социальной сферы, в частности вопросам образования и строительства социальных объектов.

    Анохин доложил президенту, что в области продолжается реализация ряда поручений главы государства.

    В частности, по его словам, новый корпус клинической психиатрической больницы в регионе, который строится по поручению Путина, будет завершен в 2025 году. Как уточнил губернатор, полностью ввести в эксплуатацию здание планируется в 2026 году, его мощность составит 600 коек. Ранее корпус больницы был построен еще в начале XX века.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил небольшое снижение показателей в аграрном секторе Смоленской области.

    Путин поддержал инициативу проведения одного из следующих форумов регионов России и Белоруссии в Смоленской области.

    Президент также заявил, что забота о бойцах спецоперации и их семьях должна быть постоянной и приоритетной задачей.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации