В США решили списать последний научный ледокол
NBC узнал о намерении США избавиться от единственного научного ледокола
Ученые США могут вскоре лишиться ключевого инструмента для изучения тающих ледников Антарктиды, так как власти запланировали вывод из эксплуатации ледокола Nathaniel B. Palmer.
Национальный научный фонд США планирует вывести из эксплуатации свой единственный исследовательский ледокол Nathaniel B. Palmer., а также отложить планы по строительству нового ледокола, передает телеканал NBC News.
Это предпринято в связи с тем, что администрация американского президента Дональда Трампа с подозрением смотрит на науку о климате, сокращая рабочие места в науке, урезая гранты и прекращая публикацию докладов о климате? заявляют представители фонда.
Ученые говорят, что эти шаги еще больше угрожают подорвать исследовательское превосходство страны, на этот раз в Антарктике, одном из наиболее важных регионов для изучения быстрых изменений и климатических рисков, таких как повышение уровня моря, отмечается в материале телеканала.
Тем временем другие страны, включая Китай и Россию, наращивают полярную науку и исследования, и ученые говорят, что они обеспокоены стремлением США ослабить свое присутствие в регионе, где военная мощь запрещена международным договором, а научное сотрудничество является средством дипломатии.
«Это отказ от науки и образования, но это также отказ от нашего места на мировой арене и от лидерства», – сказала Джулия Веллнер, профессор морской геологии Хьюстонского университета.
Напомним, администрация президента США Дональда Трампа ранее предложила существенно сократить бюджеты ряда ключевых ведомств, включая Госдепартамент и USAID.
пробить лед в отношениях России и Америки. Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала о том, что США начали ледокольную гонку с Россией.