  • Новость часаПутин покинул Тяньцзинь и направился в Пекин
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ШОС приведет миропорядок к глобальной справедливости
    Военные Таиланда перехватили российское судно у берегов Пхукета
    Самолету Урсулы фон дер Ляйен помешали украинские и румынские средства РЭБ
    Юрист разъяснила правила сдачи дачи в аренду по новому закону
    Ушаков раскрыл договоренности Путина и Трампа по Украине
    В Госдуме объяснили карту Генштаба с отсутствием Одессы и Николаева в составе Украины
    Bloomberg узнал о виртуальном саммите лидеров БРИКС по тарифам Трампа
    Кассир из «Крокуса» лично проводила террориста в зал
    Мигранты избили сотрудника ДПС около ТЦ в Подмосковье
    Мнения
    Никита Комаров Никита Комаров Чем может отличаться Банк развития ШОС от МВФ

    Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Надо оградить учителей от «общественников»

    Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Профессия благородная, но не то чтобы прибыльная. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!

    17 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России следует усвоить уроки миграционного кризиса в Европе

    Десять лет европейскому миграционному кризису. Он преподал несколько уроков и обнажил сразу несколько провалов в миграционной и интеграционной политике Евросоюза и отдельных его государств. Именно сочетание разного рода недоработок, наложенных друг на друга, и привели к столь тяжелым последствиям. Которые Европе не разгребла до сих пор.

    14 комментариев
    1 сентября 2025, 21:20 • Новости дня

    В США решили списать последний научный ледокол

    NBC узнал о намерении США избавиться от единственного научного ледокола

    Tекст: Ирма Каплан

    Ученые США могут вскоре лишиться ключевого инструмента для изучения тающих ледников Антарктиды, так как власти запланировали вывод из эксплуатации ледокола Nathaniel B. Palmer.

    Национальный научный фонд США планирует вывести из эксплуатации свой единственный исследовательский ледокол Nathaniel B. Palmer., а также отложить планы по строительству нового ледокола, передает телеканал NBC News.

    Это предпринято в связи с тем, что администрация американского президента Дональда Трампа с подозрением смотрит на науку о климате, сокращая рабочие места в науке, урезая гранты и прекращая публикацию докладов о климате? заявляют представители фонда.

    Ученые говорят, что эти шаги еще больше угрожают подорвать исследовательское превосходство страны, на этот раз в Антарктике, одном из наиболее важных регионов для изучения быстрых изменений и климатических рисков, таких как повышение уровня моря, отмечается в материале телеканала.

    Тем временем другие страны, включая Китай и Россию, наращивают полярную науку и исследования, и ученые говорят, что они обеспокоены стремлением США  ослабить свое присутствие в регионе, где военная мощь запрещена международным договором, а научное сотрудничество является средством дипломатии.

    «Это отказ от науки и образования, но это также отказ от нашего места на мировой арене и от лидерства», – сказала Джулия Веллнер, профессор морской геологии Хьюстонского университета.

    Напомним, администрация президента США Дональда Трампа ранее предложила  существенно сократить бюджеты ряда ключевых ведомств, включая Госдепартамент и USAID.Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, ледоколы способны

    пробить лед в отношениях России и Америки. Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала о том, что США начали ледокольную гонку с Россией.

    31 августа 2025, 10:59 • Новости дня
    Трамп разместил загадочный пост с фразой о грядущем событии

    Трамп опубликовал фото с символикой QAnon и интригующей надписью

    Трамп разместил загадочный пост с фразой о грядущем событии
    @ Brian Cahn/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Truth Social появилось изображение Дональда Трампа с фразой «никто не сможет остановить то, что грядет» и символикой QAnon.

    Дональд Трамп распространил в своей социальной сети Truth Social картинку, на которой он изображен с поднятыми руками и знаком Q+ на ладони, пишет gazeta.ru. Фраза на изображении гласит: «Мир скоро поймет. Ничто не может остановить то, что грядет». Картинка, по всей видимости, сгенерирована с помощью нейросети и содержит визуальные элементы QAnon.

    Символ Q+ на руке Трампа активно используется сторонниками движения QAnon, которые считают, что президент ведет тайную борьбу с врагами в «глубинном государстве».

    QAnon возникло во время первого срока Трампа. Последователи движения убеждены в существовании могущественной тайной группы, управляющей США и миром, и ожидают решительных шагов Трампа в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского проявить гибкость на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Украина и европейские страны оказались в сложной ситуации после инициатив Трампа. Европейские лидеры применили новый подход в переговорах с бывшим президентом США.

    Комментарии (28)
    1 сентября 2025, 18:10 • Новости дня
    Ушаков раскрыл договоренности Путина и Трампа по Украине

    Ушаков: Путин и Трамп на Аляске договорились о новых шагах по Украине

    Ушаков раскрыл договоренности Путина и Трампа по Украине
    @ Benjamin Applebaum/Dod/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли договоренностей о дальнейших шагах по урегулированию украинского кризиса на саммите, который прошел на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков уточнил, что разговор на высшем уровне стал логическим продолжением диалога, который ранее российская сторона вела со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, передает ТАСС.

    «Эти договоренности – это продолжение контактов, которые мы и, в частности, президент проводили со спецпосланником президента Трампа господином Уиткоффом», – сказал Ушаков. Он добавил, что именно накопленный опыт пяти визитов Уиткоффа, а особенно последний, стал основой для переговоров между российским и американским лидерами.

    В результате встречи президенты определили, каким образом будут осуществлять дальнейшие действия по урегулированию кризиса на Украине.

    Ранее Путин на совещании по итогам российско-американского саммита отметил, что разговор на Аляске приближает к нужным решениям.

    Трамп отмечал наличие множества договоренностей с Путиным.

    Комментарии (7)
    1 сентября 2025, 20:20 • Видео
    Историческое примирение КНР и Индии назло США

    Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    Комментарии (0)
    30 августа 2025, 22:14 • Новости дня
    Трамп и Моди разозлились друг на друга из-за Нобелевской премии мира

    NYT: Трамп и Моди разозлились друг на друга из-за Нобелевской премии мира

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп обиделся из-за того, что премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался поддержать его выдвижение на Нобелевскую премию мира, пишет New York Times.

    В июне Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Индии намекнул, что Нью-Дели следовало бы выдвинуть его кандидатуру на Нобелевскую премию мира за урегулирование конфликта с Пакистаном, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

    «Он упомянул, что Пакистан собирается выдвинуть его на Нобелевскую премию мира – награду, за которую он открыто боролся», – пишет издание, отметив, что Трамп выразил гордость за прекращение конфликта.

    По данным издания, Моди резко отреагировал на этот намек. Он заявил Трампу, что США не имели отношения к прекращению огня между Индией и Пакистаном, подчеркнув, что соглашение было достигнуто напрямую между двумя странами. Такое поведение Моди вызвало у Трампа раздражение.

    В субботу New York Times сообщила, что Трамп отказался от намерения посетить Индию осенью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США ввели 50-процентные тарифы на товары из Индии. МИД Индии назвал эти меры несправедливыми. Правительство Индии не рассчитывает на скорое смягчение пошлин и готово поддерживать пострадавших экспортеров и помогать им перенаправлять поставки на рынки Китая, Латинской Америки и Ближнего Востока.

    Комментарии (25)
    30 августа 2025, 17:37 • Новости дня
    В Белом доме опровергли слухи о смерти Дональда Трампа
    В Белом доме опровергли слухи о смерти Дональда Трампа
    @ Will Oliver-Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    После появления в американских соцсетях слухов о смерти Дональда Трампа в Белом доме заверили, что здоровье президента не вызывает опасений и он готов играть в гольф, сообщает Axios.

    Белый дом опроверг появившиеся в американских соцсетях слухи о смерти президента США Дональда Трампа, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на издание Axios.

    Высокопоставленный представитель администрации заявил, что у Трампа нет проблем со здоровьем. «Он в полном порядке и сегодня утром выйдет поиграть в гольф», – приводит издание его слова.

    Слухи начали распространяться после публикаций в соцсетях, где сообщалось, что президент давно не появлялся на публике, а также пользователи обратили внимание на синяк на его руке. В некоторых сообщениях отмечалось, что похожий след был у королевы Елизаветы II перед ее кончиной, а рост «заказов пиццы» в районе Пентагона якобы связан с началом международных кризисов.

    Накануне вице-президент Джей Ди Вэнс прокомментировал ситуацию, заявив, что готов занять место президента в случае трагедии. Он добавил, что за время работы вице-президентом накопил необходимый опыт для этого.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Дональд Трамп находится в отличном состоянии здоровья. Левитт объяснила появление синяка на руке Трампа частыми рукопожатиями.

    Комментарии (16)
    30 августа 2025, 19:18 • Новости дня
    Трамп не исключил патрулирования неба Украины самолетами НАТО
    Трамп не исключил патрулирования неба Украины самолетами НАТО
    @ Al Drago/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты готовы оказать поддержку в воздухе, но не планируют размещать военных на украинской территории, сообщил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что гарантии безопасности для Киева могут предусматривать присутствие военных самолетов США и Европы в небе над Украиной, однако исключил отправку американских солдат на украинскую территорию, передает РИА «Новости».

    В интервью порталу Daily Caller Трамп сказал: «Наших солдат там не будет или чего-то другого» в ответ на вопрос о военном присутствии США на Украине. Трамп также отметил, что кризис на Украине не разрешится без предоставления гарантий безопасности «какого-либо рода».

    Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими странами о возможной отправке сотрудников американских частных военных компаний на Украину.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не рассматривают возможность отправки своих войск на Украину.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине военного контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    Комментарии (24)
    1 сентября 2025, 06:03 • Новости дня
    Трамп назвал свой главный страх в случае отмены пошлин

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп признался в Truth Social в своем главном страхе в случае отмены его пошлин судами – он опасается, что США станут страной третьего мира.

    В одном из постов Трамп заявил, что его тарифная политика привнесет в американскую экономику более 15 трлн долларов, «в основном за счет тарифов». Если же тарифы по решению суда будут сняты, «почти все эти инвестиции и многое другое будут немедленно аннулированы».

    «Во многих отношениях мы станем страной третьего мира без надежды когда-либо снова стать великими», – написал он.

    В другом посте он отметил, что цены, даже на энергоносители, снижаются, а «инфляции почти нет».

    «И все это на фоне великолепных тарифов, которые приносят нам триллионы долларов из стран, которые используют нас десятилетиями», – подчеркнул президент США.

    Как ранее заявила Fox News пресс-секретарь Белого дома Тейлор Роджерс, Трамп считает, что американские рабочие являются сердцем и душой экономики, и поэтому он отстаивает программу, в которой они всегда стоят на первом месте, пишет Times of India.

    В соцсети Truth Social Трамп повторил этот посыл, выразив надежду на то, что тарифы останутся в силе на фоне юридических проблем.

    «Наслаждайтесь выходными в честь Дня труда (1 сентября – прим. ВЗГЛЯД). Впереди у США важный год, возможно, лучший за всю историю, если тарифы, наконец, будут одобрены судами!!!» – написал он.

    Напомним, экономический крах США без его тарифов Трамп предсказывал еще в июне, пеняя судам попытками навредить стране своими приговорами против пошлин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, суд по международной торговле США 29 мая заявил, что президент Трамп превысил полномочия, устанавливая высокие тарифы, поэтому их большая часть должна быть отменена в срок до 10 дней.

    Позднее Politico узнала, что в США рассматривают вариант оперативного введения новых импортных пошлин без предварительного одобрения конгресса, если суд снова заблокирует действующие тарифы.


    Комментарии (6)
    1 сентября 2025, 17:46 • Новости дня
    Ушаков опроверг договоренность Путина и Трампа о встрече с Зеленским

    Ушаков: Путин и Трамп не договаривались о встрече с Зеленским

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Возможность проведения встречи между президентами России и США Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским пока не обсуждалась на официальном уровне, конкретных договоренностей нет, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    Официальную позицию российского руководства озвучил помощник президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что на данный момент между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не существует никаких договоренностей о проведении как трехсторонней, так и отдельной двухсторонней встречи с Владимиром Зеленским.

    Ушаков добавил, что конкретных предложений о повышении уровня представителей на российско-украинских переговорах также не поступало. «Пока то, что транслируется в прессе, – это не совсем то, о чем мы договаривались. Сейчас говорят, там, о трехсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским. Но конкретно, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договоренности не было», – отметил он.

    Он также пояснил, что информация, распространяемая в СМИ относительно формата возможных переговоров, не соответствует официальным договоренностям между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что трехсторонний саммит России, США и Украины состоится в будущем.

    Трамп предпринимает шаги для организации переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    При этом, по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Путин допускает переговоры с главой киевского режима при условии предварительного согласования повестки и подготовки договоренностей на экспертном уровне.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2025, 18:48 • Новости дня
    Трамп заявил о предложении Индии снизить пошлины почти до нуля

    Трамп: Индия предложила снизить пошлины на американские товары почти до нуля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Индия предложила практически полностью отменить пошлины на американские товары, заявил президент США Дональд Трамп.

    По его словам, ранее индийские пошлины были настолько высокими, что американские компании не могли конкурировать на местном рынке, передает РИА «Новости».

    «До сих пор Индия взимала с нас такие высокие пошлины, что наши предприятия не могли продавать свою продукцию в Индию. Теперь они предложили полностью снизить пошлины, но уже поздно. Им следовало сделать это много лет назад», – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

    Трамп также отметил, что в торговых отношениях между странами сохраняется дисбаланс. Он напомнил, что Индия активно поставляет свои товары в США, однако закупает у Вашингтона гораздо меньше продукции.

    Ранее власти США ввели 50-процентные тарифы на индийские товары.

    Индийский премьер Нарендра Моди в ответ на пошлины США призвал индусов покупать индийские товары с гордостью.

    Издание Politico писало, что напряженность между Вашингтоном и Нью-Дели усилится из-за решения США ввести дополнительные пошлины на индийские товары.

    Комментарии (2)
    31 августа 2025, 06:30 • Новости дня
    Трамп сказал, что не против арестов бывших руководителей ФБР и ЦРУ

    Трамп: Должны быть аресты причастных к созданию лжи о российском вмешательстве

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности арестов лиц, причастных к созданию и распространению опровергнутой теории о «российском следе», он также не возражает против ареста бывших руководителей ФБР и ЦРУ.

    «Я не знаю, будут ли (аресты), но должны быть», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Daily Caller.

    Он назвал действия этих людей «позором», заявив, что они «мошенничали и врали, сделали столько плохого, злого, вредного для страны». Трамп также подчеркнул, что не увидел бы проблемы в аресте бывших руководителей ФБР и ЦРУ Джеймса Коми и Джона Бреннана.

    «В зависимости от того, что выяснится, если они виновны, то виновны, – приводит слова Трампа ТАСС. – Они плохие люди. И они очень-очень больные люди».

    Трамп также заявил, что «не хотел бы» ареста экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, хотя «она в полной мере виновна».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор Национальной разведки Тулси Габбард представила рассекреченные данные о возможной фальсификации сведений в администрации экс-президента Барака Обамы о якобы «вмешательстве» России в президентские выборы 2016 года. Администрация Обамы, по ее словам, злоупотребляла разведданными, использовала правоохранительные органы в качестве инструмента давления и проводила кампанию по подрыву легитимности Трампа.

    Комментарии (2)
    30 августа 2025, 21:15 • Новости дня
    Трамп допустил проведение саммита России, США и Украины

    Трам выразил уверенность, что саммит России, США и Украины состоится

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что трехсторонний саммит России, США и Украины состоится в будущем, отметив хорошие рабочие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

    Дональд Трамп сообщил в интервью порталу The Daily Caller о своей уверенности в проведении саммита с участием России, США и Украины, передает ТАСС. По его словам, трехсторонний формат возможен, однако о встрече Путина и Зеленского он ничего не знает. Трамп отметил, что у него хорошие отношения с российским президентом и высказал надежду на успешное урегулирование конфликта на Украине.

    Президент США сравнил ситуацию с конфликтом на Украине с поведением детей, которые не сразу готовы прекратить ссору. Он подчеркнул, что иногда сторонам «нужно еще немного подраться», чтобы прийти к миру, и добавил, что конфликт продолжается уже долгое время.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Москва сохраняет настрой на политико-дипломатическое урегулирование конфликта, но для этого необходима взаимность со стороны Украины. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова к переговорам по Украине в любых форматах, если они будут честными и не будут втягивать США в военные действия Европы. Также он отметил, что встреча Путина и Зеленского пока не запланирована, но российский лидер открыт к ней при наличии повестки.

    Ранее Дональд Трамп допустил, что встреча между российским и украинским президентами может не состояться.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин допускает возможность переговоров с Владимиром Зеленским при условии предварительной подготовки повестки и согласования договоренностей на экспертном уровне.

    Комментарии (2)
    1 сентября 2025, 18:25 • Новости дня
    Трамп лично прокомментировал слухи о своей смерти

    Президент США лично прокомментировал слухи о своей смерти и здоровье

    Tекст: Евгения Караваева

    Американский лидер публично ответил на распространяющиеся в соцсетях домыслы о его смерти, отметив отличное самочувствие и готовность к новым активностям.

    Президент США Дональд Трамп через соцсеть Truth Social впервые прокомментировал слухи о своей смерти, передает «Газета.ру». Глава Белого дома написал: «Никогда не ощущал себя так хорошо в своей жизни».

    В последнее время в соцсетях распространились теории о якобы произошедшей кончине президента Америки. Пользователи указывали на отсутствие публичных выступлений у Трампа, а также на синяк на правой руке, что сравнивали с признаками незадолго до смерти королевы Елизаветы II. Отмечался также так называемый «индекс пиццы» – рост заказов еды в районе Пентагона, который связывали с возможными международными кризисами.

    На фоне слухов о здоровье президента вице-президент Джей Ди Вэнс заявил о готовности занять место главы государства в случае трагических событий, отметив, что за время работы получил необходимый опыт.

    Официальный представитель Белого дома вскоре опроверг слухи о смерти Трампа, подчеркнув, что с президентом все в порядке и утром он планирует сыграть в гольф. Ранее администрация уже объясняла появление синяков у американского лидера.

    Комментарии (0)
    29 августа 2025, 23:58 • Новости дня
    В Белом доме заявили о работе Трампа над возможной встречей Путина и Зеленского

    AFP: Трамп продолжает работу по организации встречи Путина и Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп предпринимает шаги для организации переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским, заявило Agence France-Presse со ссылкой на чиновника Белого дома.

    По заявлению чиновника Белого дома, Трамп и его команда по национальной безопасности поддерживают контакты с российскими и украинскими официальными лицами. Сообщается, что США пытаются «договориться о двусторонней встрече с целью остановить кровопролитие и положить конец войне», передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча Путина и Зеленского не состоится. Дипломат Константин Долгов назвал это заявление Мерца о том, что Путин отказался от якобы планировавшейся встречи с Зеленским, ложным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин допускает возможность переговоров с Зеленским при условии предварительной подготовки повестки и согласования договоренностей на экспертном уровне.

    Комментарии (0)
    31 августа 2025, 23:31 • Новости дня
    Трамп высказался о важности дружбы со странами с развитой ядерной энергетикой

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп высказался о решении позволить в течение двух лет учиться в американских университетах 600 тыс. студентам из Китая, отметив, что США совсем ничего не нужно взамен.

    «Я, знаете ли, думаю, это хорошо для нас, но, знаете ли, у нас с Китаем все хорошо», – заявил Трамп в интервью Daily Caller.

    На вопрос журналиста, на что надеется президент США в качестве платы за позволение китайским студентам продолжать обучение в американских вузах, глава Белого дома заверил, что совершенно ничего не требует взамен.

    «Нет-нет, мне ничего не нужно взамен. У нас все хорошо. Они платят нам сотни миллиардов долларов. <...> Я думаю, то, что мы делаем, правильно. Хорошо ладить со странами, особенно, знаете ли, со странами, обладающими развитой ядерной энергетикой. Я думаю, что хорошо ладить со странами», – ответил президент США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после нескольких дней отсутствия в Truth Social появилось изображение Дональда Трампа с фразой «никто не сможет остановить то, что грядет» и символикой QAnon.

    Днем ранее после появления в американских соцсетях слухов о смерти Дональда Трампа в Белом доме заверили, что здоровье президента не вызывает опасений и он готов играть в гольф.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2025, 21:33 • Новости дня
    Трамп призвал фармпроизводителей «обосновать успех» их средств от COVID-19

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп призвал фармацевтические компании «доказать эффективность» их препаратов от COVID-19 через несколько дней после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) ввело новые ограничения на вакцинацию от вируса, передает CNBC.

    На прошлой неделе Трамп уволил Сьюзан Монарес, директора Центров по контролю и профилактике заболеваний (СDC), после того как она отказалась уйти в отставку.

    Смена руководства в СDC последовала за рядом мер, принятых министром здравоохранения и социальных служб Робертом Ф. Кеннеди-младшим, известным скептиком в отношении вакцинации, в связи с пересмотром федеральных агентств здравоохранения и изменением политики вакцинации в США, сообщил телеканал CNBC.

    Президент Трамп в понедельник призвал фармацевтические компании «обосновать успех» своих препаратов от COVID-19 спустя несколько дней после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) установило новые ограничения на количество зараженных вирусом.

    «Очень важно, чтобы фармацевтические компании обосновывали успех любых своих препаратов от COVID-19. Многие считают, что это чудо спасло миллионы жизней. Другие не согласны!» – написал Трамп в Truth Social.

    В среду Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило последнюю серию вакцин от COVID-19, но только для людей с повышенным риском тяжелого течения болезни.

    «Учитывая, что CDC распадается из-за этого вопроса, я хочу получить ответ, и немедленно. Мне показали информацию от Pfizer и других компаний, это невероятно, но они, похоже, никогда не демонстрируют эти результаты общественности. Почему бы и нет???» – написал президент США.

    Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, американская администрация уволила сотни сотрудников Центра по контролю и профилактике заболеваний США, включая специалистов по подготовке к эпидемиям, в рамках усилий по сокращению числа правительственных служащих.

    В августе издание Daily Beast заявило о готовящихся шагах по изъятию мРНК-вакцин от COVID с американского рынка, что может привести к юридическим последствиям.

    Внутренние перестановки и массовые увольнения стали причиной забастовки сотрудников и руководителей в Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2025, 21:48 • Новости дня
    Bloomberg узнал о виртуальном саммите лидеров БРИКС по тарифам Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва созывает виртуальную встречу с участием лидеров стран БРИКС, чтобы обсудить торговую политику американского лидера Дональда Трампа.

    Президент Бразилии хочет обсудить торговые тарифы, введенные правительством США, и заручиться многосторонней поддержкой среди коллег – глав крупнейших стран с формирующимся рынком, передает Bloomberg.

    «Луис Инасиу Лула да Силва созывает виртуальную встречу лидеров стран БРИКС в следующий понедельник, 8 сентября, чтобы обсудить торговую политику Дональда Трампа, сообщили четыре человека, знакомые с ситуацией. По словам двух бразильских правительственных чиновников, президент страны хочет обсудить не только торговые тарифы, введенные правительством США, но и сплотить коллег из стран с формирующимся рынком в поддержку многосторонности», – говорится в материале.

    В июле Трамп втянул Бразилию в глобальную торговую войну, пригрозив ввести более высокие тарифы, если Верховный суд страны немедленно не прекратит судебный процесс над бывшим президентом Жаиром Болсонару по обвинению в попытке государственного переворота.

    Напомним, крупнейшая экономика Латинской Америки в настоящее время облагается 50-процентными пошлинами, хотя США освободили от них сотни товаров, таких как самолеты и апельсиновый сок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лула да Силва резко раскритиковал президента США за призыв прекратить судебное расследование против бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару. Да Силва назвал неприемлемым вмешательство США в дела Бразилии.

    Страны БРИКС готовят видеоконференцию для обсуждения мер против американских пошлин. Соединенные Штаты оказывают  давление на ключевых торговых партнеров России санкциями и ограничениями.

    Комментарии (0)
    Главное
    Марочко сообщил о тяжелых боях на востоке Константиновки
    Индия заблокировала вступление Азербайджана в ШОС
    Афганистан обратился к России за помощью после землетрясения
    Операторы запустили безлимитный доступ к мессенджеру Max
    Эксперт назвал подозрительные для банков операции клиентов
    Семья пропавшего в Босфоре пловца решила подать иск к организаторам заплыва
    Защитник «Зенита» Сантос сменил российское на бразильское спортивное гражданство

    Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха

    Урожай зерновых и пшеницы радует в этом году аграриев. В прошлом году засуха привела к провальному сбору. Однако в этом году урожай ожидается высоким, даже несмотря на засуху. Ситуация на рынке интересная: урожай вытягивают не традиционные зерновые регионы на юге страны, а совершенно другие. Благодаря чему удается не упасть в зерно лицом? Подробности

    Перейти в раздел

    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «оккупацией» и «вторжением русской армии». Это слом того исторического подхода, которого прежде придерживались в Баку, не желая портить отношения с Москвой. Видимо, Алиев считает, что портить больше нечего – и можно пойти по пути Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Перейти в раздел

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Историческое примирение КНР и Индии назло США

      Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    • Битва титанов: Трамп против Сороса

      «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации