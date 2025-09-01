В США решили списать последний научный ледокол

NBC узнал о намерении США избавиться от единственного научного ледокола

Tекст: Ирма Каплан

Национальный научный фонд США планирует вывести из эксплуатации свой единственный исследовательский ледокол Nathaniel B. Palmer., а также отложить планы по строительству нового ледокола, передает телеканал NBC News.

Это предпринято в связи с тем, что администрация американского президента Дональда Трампа с подозрением смотрит на науку о климате, сокращая рабочие места в науке, урезая гранты и прекращая публикацию докладов о климате? заявляют представители фонда.

Ученые говорят, что эти шаги еще больше угрожают подорвать исследовательское превосходство страны, на этот раз в Антарктике, одном из наиболее важных регионов для изучения быстрых изменений и климатических рисков, таких как повышение уровня моря, отмечается в материале телеканала.

Тем временем другие страны, включая Китай и Россию, наращивают полярную науку и исследования, и ученые говорят, что они обеспокоены стремлением США ослабить свое присутствие в регионе, где военная мощь запрещена международным договором, а научное сотрудничество является средством дипломатии.

«Это отказ от науки и образования, но это также отказ от нашего места на мировой арене и от лидерства», – сказала Джулия Веллнер, профессор морской геологии Хьюстонского университета.

