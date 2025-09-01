Якушев провел переговоры с генсеком Компартии Вьетнама в Ханое

Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.0 комментариев
Во время визита в Ханой, приуроченного к 80-летию независимости Вьетнама, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев встретился с То Ламом и вручил поздравительное послание от председателя ЕР Дмитрия Медведева.
Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев встретился с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, передает ИА «Регнум».
В ходе встречи Якушев вручил поздравительное послание от председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. В письме отмечался героизм первого президента Вьетнама Хо Ши Мина и всего вьетнамского народа в борьбе с колониализмом, а также подчеркивалась важность укрепления межпартийных отношений. «Регулярные делегационные обмены, последовательное взаимодействие по линии молодежных организаций и участие в совместных инициативах убедительно свидетельствуют о подлинно дружественном характере наших отношений», – написал Медведев лидеру вьетнамских коммунистов.
Якушев также выразил благодарность То Ламу за участие в торжествах в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он напомнил, что на рубеже 1941 и 1942 годов вьетнамские добровольцы сражались в битве за Москву вместе с советскими солдатами, а опыт этого сотрудничества после способствовал успеху Вьетнама в борьбе за независимость.