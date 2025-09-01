Делегация «Единой России» возложила венок к Мавзолею Хо Ши Мина в Ханое

Tекст: Елизавета Шишкова

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев возглавил делегацию партии, которая прибыла во Вьетнам по случаю празднования 80-летия независимости страны, передает сайт ЕР.

В первый день визита делегация возложила венок к Мавзолею Хо Ши Мина, посетила мемориальный комплекс и почтила память национального героя и великого политического деятеля.

В составе делегации также находятся Владимир Васильев и Андрей Парфенов. Якушев оставил запись в памятной книге в Доме Хо Ши Мина на сваях, выразив пожелание развития российско-вьетнамской дружбы.

В ближайшие дни запланированы встречи с руководством Коммунистической партии Вьетнама и участие гостей в праздничных мероприятиях. Во Вьетнаме также присутствуют делегации из более чем двадцати стран мира.