Делегация «Единой России» возложила венок к Мавзолею Хо Ши Мина в Ханое
В рамках визита во Вьетнам российская делегация «Единой России» посетила Мавзолей Хо Ши Мина и почтила память первого Президента страны.
Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев возглавил делегацию партии, которая прибыла во Вьетнам по случаю празднования 80-летия независимости страны, передает сайт ЕР.
В первый день визита делегация возложила венок к Мавзолею Хо Ши Мина, посетила мемориальный комплекс и почтила память национального героя и великого политического деятеля.
В составе делегации также находятся Владимир Васильев и Андрей Парфенов. Якушев оставил запись в памятной книге в Доме Хо Ши Мина на сваях, выразив пожелание развития российско-вьетнамской дружбы.
В ближайшие дни запланированы встречи с руководством Коммунистической партии Вьетнама и участие гостей в праздничных мероприятиях. Во Вьетнаме также присутствуют делегации из более чем двадцати стран мира.