Никитин: Помощь авиакомпаниям из-за ограничений не планируется

Министр транспорта: Помощь авиакомпаниям из-за ограничений пока не планируется

Tекст: Евгения Караваева

Министр транспорта России Андрей Никитин заявил журналистам, что перевозчики пока справляются с ситуацией самостоятельно и активно оценивают возможные потери, передает ТАСС.

Он подчеркнул: «Сегодня так вопрос не стоит, потому что мы и без этого всячески помогаем российским компаниям, максимально тесное взаимодействие с ними. Сегодня компании, безусловно, оценивают свои потери. Пока справляются. Если будет нужна помощь, будем, естественно, помогать».

По словам Никитина, министерство поддерживает постоянный контакт с авиаперевозчиками, чтобы оперативно реагировать на любые изменения в ситуации. Решение о предоставлении дополнительной поддержки будет приниматься только при необходимости, после анализа фактических убытков компаний.

Первого сентября в ряде городов введены временные ограничения полетов, например, в нижегородском аэропорту Стригино. Воздушные гавани Казани и Самары уже возобновили работу в штатном режиме.