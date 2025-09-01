Никитин: Помощь авиакомпаниям из-за ограничений не планируется

Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.0 комментариев
Министр транспорта: Помощь авиакомпаниям из-за ограничений пока не планируется
Российским авиакомпаниям не планируется дополнительная финансовая поддержка из-за временных ограничений в аэропортах.
Министр транспорта России Андрей Никитин заявил журналистам, что перевозчики пока справляются с ситуацией самостоятельно и активно оценивают возможные потери, передает ТАСС.
Он подчеркнул: «Сегодня так вопрос не стоит, потому что мы и без этого всячески помогаем российским компаниям, максимально тесное взаимодействие с ними. Сегодня компании, безусловно, оценивают свои потери. Пока справляются. Если будет нужна помощь, будем, естественно, помогать».
По словам Никитина, министерство поддерживает постоянный контакт с авиаперевозчиками, чтобы оперативно реагировать на любые изменения в ситуации. Решение о предоставлении дополнительной поддержки будет приниматься только при необходимости, после анализа фактических убытков компаний.
Первого сентября в ряде городов введены временные ограничения полетов, например, в нижегородском аэропорту Стригино. Воздушные гавани Казани и Самары уже возобновили работу в штатном режиме.