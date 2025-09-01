Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Профессия благородная, но не то чтобы прибыльная. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!4 комментария
Раненного в Курской области оператора ВГТРК решили транспортировать в Москву
Вертолет санитарной авиации с оператором ВГТРК Сергеем Солдатовым, который получил ранения в приграничном районе Курской области, направился в Москву, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Хинштейн в своем Telegram-канале отметил, что Солдатова встретят в столице федеральные коллеги, чтобы обеспечить продолжение необходимого курса лечения. Ожидается, что в Москве врачи смогут предоставить Солдатову более сложную и специализированную медицинскую помощь.
В четверг Хинштейн сообщил, что оператор ВГТРК Сергей Солдатов, раненный при выполнении профессиональных обязанностей в одном из приграничных населенных пунктов Курской области, был успешно прооперирован и переведен в реанимацию.
Напомним, журналист ВГТРК подорвался на мине в приграничном населенном пункте и был доставлен в больницу.