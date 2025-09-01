Раненного в Курской области оператора ВГТРК решили транспортировать в Москву

Tекст: Дарья Григоренко

Хинштейн в своем Telegram-канале отметил, что Солдатова встретят в столице федеральные коллеги, чтобы обеспечить продолжение необходимого курса лечения. Ожидается, что в Москве врачи смогут предоставить Солдатову более сложную и специализированную медицинскую помощь.

В четверг Хинштейн сообщил, что оператор ВГТРК Сергей Солдатов, раненный при выполнении профессиональных обязанностей в одном из приграничных населенных пунктов Курской области, был успешно прооперирован и переведен в реанимацию.

Напомним, журналист ВГТРК подорвался на мине в приграничном населенном пункте и был доставлен в больницу.