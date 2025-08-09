ВС России получили контакты командира 156-й бригады ВСУ Гупалюка

Tекст: Вера Басилая

Российские силовики сообщили о получении личных данных и номера телефона полковника Юрия Гупалюка, который командует 156-й отдельной механизированной бригадой ВСУ. По данным силовых структур, Гупалюк занимался тем, что прикомандировывал своих солдат к другим подразделениям Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

Ранее силовики отмечали, что подразделения 156-й бригады действовали почти по всей Сумской области и понесли значительные потери на приграничных территориях.

Силовики рассказали, что родственники погибших сообщают: их близкие оказались прикомандированы к 95-й, 82-й и 79-й отдельным десантно-штурмовым бригадам. По их словам, Гупалюк фактически «раздает» бойцов другим командирам под видом командировок, а руководство ВСУ ограничило его полномочия, позволив только направлять личный состав «в командировку» на передовую. Таким образом, отправляемые на фронт солдаты часто оказываются на самой опасной линии боевого соприкосновения.

Причины такого решения, отмечают в силовых структурах, неизвестны. Источники предполагают, что с первых дней на позиции в Сумской области Гупалюк проявил себя не лучшим образом, потерял значительную часть личного состава или не устроил командование оперативно-тактической группой «Сумы».

В феврале 2025 года Гупалюк уже был отстранен от командования 33-й бригадой ВСУ. Силовики сообщили, что для родственников военнослужащих 156-й бригады теперь доступны контакты Гупалюка, и желающие могут обратиться к нему через специальный бот обратной связи «Сохрани себе жизнь», чтобы узнать судьбу своих близких.

Ранее российские силовые структуры ликвидировали более 30 бойцов 156-й бригады ВСУ и наемников под Сумами.

Украинские военные в районе Юнаковки на Сумском направлении отказались участвовать в штурме позиций российских войск из-за низкого морального духа и проблем в командовании.

В ходе ожесточенных боев за Варачино украинская армия потеряла подразделения элитных бригад и штурмового полка, понеся значительные потери.