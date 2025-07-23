  • Новость часаПесков заявил о масштабных хищениях западных денег на Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Дело о «вмешательстве России» потрясает США до самых основ
    Эксперт оценила перспективы массовых протестов на Украине
    Сырский попросил Трампа перенести боевые действия на территорию России
    Уничтожена группа боевиков РДК с предателем Павловым
    Делегация России вылетела на переговоры в Стамбул
    Песков заявил о масштабных хищениях западных денег на Украине
    Politico: У Макрона и Мерца возникли споры в военной сфере
    Трамп объявил о соглашении с Японией по экспорту СПГ с Аляски
    Азербайджан и Турция расширили военное сотрудничество
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Для соседей России достаточно одной «красной линии»

    Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?

    0 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Протесты на Украине как важный симптом

    Протест более не табу. Критика властей не воспринимается как «игра на противника». Именно этот эффект позволял офису Зеленского заметать под ковер множество проблем.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинская православная церковь безропотно идет на заклание

    Если система не сопротивляется нигде и никак – а Украинская православная церковь не сопротивляется действиям незаконных украинских властей – то ее можно уничтожать не только с помощью вооруженных бандитов, но и на законодательном уровне.

    5 комментариев
    23 июля 2025, 13:39 • Новости дня

    ВСУ потеряли подразделения двух бригад и полка под Варачино

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе ожесточенных боев за Варачино украинская армия лишилась подразделений элитных бригад и штурмового полка, понеся значительные потери.

    Подразделения группировки войск «Север» освободили Варачино в Сумской области, передает ТАСС. В результате активных действий российской армии украинские войска потеряли подразделения 71-й егерской бригады, 95-й десантно-штурмовой бригады и 78-го десантно-штурмового полка. Попытки ВСУ усилить оборону резервами из 15-го пограничного отряда и 156-й механизированной бригады успеха не принесли.

    Бои за Варачино продолжались больше месяца, украинские военные оказывали ожесточенное сопротивление даже после водружения российского флага. Окончательная зачистка последних домовладений в населенном пункте завершилась только накануне, когда удалось выбить оставшихся украинских военных из подвалов полуразрушенных зданий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группировки войск «Север» ведут ожесточенные бои с противником в районе Кондратовки. Подразделения ВДВ зачистили четыре строения в Юнаковке. Десантники также выбили противника из опорных пунктов в лесных массивах.

    23 июля 2025, 10:03 • Новости дня
    Уничтожена группа боевиков РДК с предателем Павловым
    Уничтожена группа боевиков РДК с предателем Павловым
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На территории Харьковской области была ликвидирована группа боевиков РДК («Русский добровольческий корпус», запрещенная в России террористическая организация), в составе которой находился предатель Михаил Павлов с позывным «Перс».

    Группа боевиков из подразделения «Русского добровольческого корпуса» была уничтожена в районе Купянска в Харьковской области, передает РИА «Новости». Об этом сообщили источники в российских силовых структурах. В числе ликвидированных оказался Михаил Павлов, известный под позывным «Перс».

    Павлов, уроженец Иваново, ранее отбывал наказание по ст. 228 УК РФ, а в 2023 году отправился добровольцем в зону спецоперации.

    Во время боевых действий он добровольно сдался в плен украинским военным и присоединился к РДК, который действует под контролем Главного управления разведки Минобороны Украины. Павлов активно давал интервью иностранным и украинским СМИ, его использовали для пропаганды и вербовки новых участников в РДК.

    Сообщается, что он участвовал в боях на Сватовском направлении, а также в вылазке в село Козинка в Белгородской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участника РДК заочно осудили на пожизненный срок за убийство российских военных. В Петербурге арестовали мужчину, который планировал вступить в РДК. Жителя Крыма осудили за намерение присоединиться к РДК.

    Комментарии (8)
    22 июля 2025, 18:46 • Новости дня
    ВСУ начали оттягивать технику с восточных рубежей на запад
    ВСУ начали оттягивать технику с восточных рубежей на запад
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина начинает отводить технику с востока, понимая, что удерживать эти территории невозможно, и сосредотачивает ее западнее, где накапливает резервы.

    О переброске западной колесной и бронированной техники ВСУ с восточных направлений сообщает Telegram-канал «Военная хроника», передает «Газета.Ru». По данным источника, долгое время было непонятно, где находится большая часть западных машин, используемых украинской армией для транспортировки пехоты на передовой.

    На новых видео сражений за Дачное в Днепропетровской области зафиксировано, что техника перемещена на западные участки. Это, по мнению авторов канала, говорит о том, что украинские военные частично отказываются от позиций на восточном фронте, сосредотачивая оставшиеся резервы на направлениях, где еще возможно удержать оборону.

    «Новые кадры боев за Дачное в Днепропетровской области показывают, что техника перемещается на западные рубежи. Это свидетельствует о том, что ВСУ постепенно отказываются от восточного фронта и сосредотачивают оставшиеся резервы там, где еще есть шанс на оборону», – говорится в сообщении. Также отмечается, что такие действия могут быть признаком серьезных проблем ВСУ на восточных направлениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование усилило позиции под Красноармейском, перебросив туда элитные пехотные части. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о сосредоточении крупной группировки беспилотных летательных аппаратов в этом районе.

    Комментарии (10)
    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    Комментарии (0)
    23 июля 2025, 11:17 • Новости дня
    Сырский попросил Трампа перенести боевые действия на территорию России
    Сырский попросил Трампа перенести боевые действия на территорию России
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает, что новые поставки дальнобойных ракет и разрешение США использовать их по российской территории помогут перенести «войну» на территорию России, сообщает The Washington Post.

    Генерал Александр Сырский заявил, что Украина нуждается в увеличении поставок систем ПВО и ракет дальнего радиуса действия, передает The Washington Post.

    По его словам, современные средства ПВО и ракеты позволят сдержать российские удары по городам и инфраструктуре. Сырский подчеркнул, что поставки американских ATACMS и немецких Taurus без ограничений на их применение дадут возможность бить по военным объектам России и замедлить производство ракет и дронов.

    «Они атакуют практически все – аэродромы, населенные пункты, инфраструктурные объекты. Поэтому нам нужны баллистические ракеты, чтобы дать достойный отпор противнику», – заявил Сырский.

    Он выразил надежду, что благодаря позиции Трампа процесс поставок будет проще и быстрее по сравнению с периодом администрации Байдена. Также он отметил нехватку 155-мм снарядов и бронетехники, необходимых для фронта.

    Ранее Трамп одобрил план, по которому страны Европы смогут закупать американское вооружение для передачи Украине. Это решение стало поворотным моментом, поскольку администрация Байдена ранее запрещала удары по территории России из опасений эскалации. Президент США также угрожал России ужесточением санкций, если не будет достигнута договоренность о прекращении боевых действий в течение 50 дней.

    Сырский напомнил, что возможность применять дальнобойные ракеты по военным целям на территории России якобы позволила изменить ситуацию в Харьковской области весной прошлого года. Он также рассказал о «рейде ВСУ» в Курскую область России, который, по его словам, стал важным «фактором сдерживания» дальнейшего наступления российских войск. В результате этой операции, как заявил Сырский, якобы были выведены из строя не менее 80 тыс. российских военных, а потери ВСУ были меньше.

    Сейчас Украина продолжает испытывать нехватку ресурсов и людей для сдерживания наступления России. Сырский отметил, что новая программа мобилизации молодежи работает слабо, а мотивация потенциальных новобранцев зависит в первую очередь от предлагаемых выплат.

    Ранее Сырский выступил с требованием вернуть утраченные позиции на территории Курской и Белгородской областей России.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал к нанесению дальнобойных ударов по России для разрушения логистики Вооруженных сил России.

    Дональд Трамп подчеркнул, что Зеленский не должен наносить удары по Москве.

    МИД России пообещал решительный ответ в случае использования дальнобойных ракет Taurus на Украине.

    Комментарии (15)
    23 июля 2025, 02:06 • Новости дня
    В Госдепе заявили о возможности досрочных выводов Трампа по Украине
    В Госдепе заявили о возможности досрочных выводов Трампа по Украине
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Госдепартамента США

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп может принять решение по ситуации на Украине до окончания объявленного 50-дневного, заявила глава пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

    «Я бы предупредила, что когда президент обозначает период времени или окно, то речь может идти о любом этапе в рамках этого периода», – сказала Брюс на брифинге.

    Так она ответила на вопрос журналиста, есть у США какие-то комментарии по истечении первой недели с момента объявления Трампом о готовности ввести 100-процентные пошлины в отношении партнеров России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, издание Hill заявило, что Москва продолжает настаивать на своих условиях прекращения огня на Украине, несмотря на угрозы санкциями со стороны президента США Дональда Трампа.

    МИД России заявлял, что Москва считает дипломатический путь урегулирования на Украине приоритетным, но любые попытки выставлять требования России, тем более ультиматумы, неприемлемы.

    Комментарии (2)
    23 июля 2025, 12:27 • Новости дня
    Российские войска освободили Варачино в Сумской области
    Российские войска освободили Варачино в Сумской области
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» освободили Варачино в Сумской области, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад и двух штурмовых полков ВСУ около Ястребиного, Храповщины, Рыжевки, Хотении и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ рядом с Великим Бурлуком и Гарбузами в Харьковской области.

    ВСУ при этом потеряли до 165 военнослужащих, пять артиллерийских орудий и станцию РЭБ. Уничтожен склад с материальными средствами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных и штурмовой бригад ВСУ возле Изюма, Андреевки в Харьковской области, Карповки, Шандриголово и Дробышево в Донецкой народной республике (ДНР).

    При этом потери противника составили более 250 военнослужащих, две бронемашины, РСЗО и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и два склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Звановки, Серебрянки, Александро-Калиново в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 145 военнослужащих, РСЗО и артиллерийское орудие.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Октябрьского, Суворово, Родинского, Степановки, Полтавки, Артема и Красноармейска в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 405 военнослужащих, бронемашина, две РСЗО и четыре артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ вблизи от Искры, Поддубного в ДНР, Великомихайловки в Днепропетровской области и Темировки в Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, четыре бронемашины, три артиллерийских орудия, станцию РЭБ и два склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Славного в Запорожской области и Первомайского в Херсонской области. Уничтожены до 55 военнослужащих, бронемашина, четыре станции РЭБ и четыре склада боеприпасов, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Новоторецкое в ДНР.

    В минувшие выходные Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Белая Гора в ДНР.

    Российские войска за прошлую неделю освободили десять населенных пунктов, в частности, они за один день освободили харьковское Дегтярное, запорожское Каменское и Попов Яр в ДНР.

    Комментарии (3)
    23 июля 2025, 12:39 • Новости дня
    Участнику СВО из Казахстана вручили российский паспорт

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Торжественное вручение российского паспорта прошло в управлении миграции МВД Северной Осетии, документ вручили уроженцу Казахстана, получившему ранение в ходе СВО, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Паспорт гражданина России вручили 24-летнему уроженцу Казахстана, который проявил мужество и отвагу, участвуя в специальной военной операции, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

    Молодой человек добровольно решил служить России и заключил контракт с Министерством обороны. В ходе исполнения воинского долга он получил тяжелое ранение.

    Сотрудники миграционного управления региона оперативно оформили все документы для получения гражданства.

    В феврале в Томске 22-летний уроженец Алжира, участник специальной военной операции, получил российский паспорт.

    Комментарии (0)
    23 июля 2025, 01:51 • Новости дня
    Bloomberg: Посол США в НАТО призвал наказать Китай за содействие России

    Tекст: Ирма Каплан

    Посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Китай необходимо «наказать за субсидирование» российских военных действий на Украине, поскольку администрация президента США Дональда Трампа повышает вероятность введения пошлин, если Москва не согласится на мирное соглашение.

    «Китай считает, что ведет опосредованную войну через Россию, и мы видим в некоторых заявлениях китайского правительства, что оно хочет, чтобы США и наши союзники были вовлечены в эту войну, чтобы мы не могли сосредоточиться на других наших стратегических задачах. Я думаю, Китай просчитался. Их нужно наказать за субсидирование убийств на полях сражений в Украине», – приводит Bloomberg заявление Мэтью Уитакера в эфире Fox Business.

    Комментарий Уитакера появился через неделю после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил России жесткими экономическими санкциями, если она не прекратит в течение 50 дней военные действия на Украине. Трамп заявил, что введет 100-процентные пошлины, которые лягут на плечи покупающих российские экспортные товары, такие как нефть.

    Bloomberg пишет, что импорт российской нефти Китаем значительно вырос после февраля 2022 года. Вашингтон и другие союзники Киева рассматривают такие закупки нефти как форму негласной поддержки России, способствующую укреплению ее экономики и ослаблению санкций.

    Экспорт российской сырой нефти достиг месячного максимума в преддверии угрозы Трампа ввести пошлины для покупателей российской нефти.

    «Вторичные санкции будут значительными. Они ударят по странам, покупающим российскую нефть, будь то Китай, Индия или Бразилия», – сказал Уитакер.

    Трамп и раньше поднимал вопрос об ужесточении экономического давления на Россию, но не реализовал его, и торговые аналитики заявляют, что вторичные пошлины будет сложно реализовать.

    На следующей неделе в Стокгольме министры финансов США и Китая планируют провести переговоры на фоне скорого завершения торгового перемирия между двумя странами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) заявил, что Дональд Трамп планирует обложить тарифами на уровне 100% страны, закупающие российскую нефть. Он также пригрозил Китаю, Индии и Бразилии «кувалдой Трампа» за помощь России.

    МИД России заявил о неприемлемости попыток Трампа выставлять России ультиматумы.

    Комментарии (0)
    23 июля 2025, 01:06 • Новости дня
    Двое военнослужащих России переданы медикам с подконтрольной Киеву территории

    Tекст: Ирма Каплан

    Два российских военнослужащих, нуждавшиеся в срочной медпомощи, переданы врачам с подконтрольной Киеву территории, согласно достигнутым в Стамбуле договоренностям между Россией и Украиной, сообщили в Минобороны России

    «22 июля текущего года в соответствии с достигнутыми второго июня в Стамбуле российско-украинскими договоренностями о бессрочных санитарных обменах, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены двое нуждающихся в срочной медицинской помощи российских военнослужащих», – сказано в

    Telegram-канале ведомства.

    В оборонном ведомстве добавили, что российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Там им оказывается необходимая медицинская помощь.

    Затем их доставят в Россию для последующего лечения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лейтенант полиции Днепровского районного отделения Киева Екатерина Король передала аудиосообщение своему отцу, находящемуся в плену в России, через представителей российских силовых структур.


    Комментарии (0)
    23 июля 2025, 08:08 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударах по ПВО ВСУ в Черниговской области

    Подполье сообщило об ударах по объектам ПВО и наблюдения ВСУ в Черниговской области

    Tекст: Мария Иванова

    В Черниговской области на Украине зафиксированы удары по объектам противовоздушной обороны и системам наблюдения ВСУ, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Удары были нанесены по объектам системы противовоздушной обороны и средствам наблюдения Вооруженных сил Украины в Черниговской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на Лебедева.

    По его словам, подобные атаки на инфраструктуру ПВО уже стали «традиционными» для этого региона. Он уточнил, что удары были нацелены именно на средства наблюдения и элементы противовоздушной обороны украинских войск.

    Другие подробности о характере повреждений не сообщаются. Власти Украины инцидент официально не комментировали.

    Ранее представители подполья заявили об ударах по военным объектам ВСУ в трех городах. Подполье также сообщило о нанесении ударов по полигонам ВСУ во Львовской и Тернопольской областях.

    Комментарии (0)
    23 июля 2025, 07:29 • Новости дня
    Бойцы «Востока» раскрыли детали освобождения Комара в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Морпехи группировки «Восток» поделились историями о зачистке и взятии под контроль населенного пункта Комар на освобожденной территории Донецкой Народной Республики.

    Военнослужащие 336-й отдельной бригады морской пехоты рассказали о ходе освобождения села Комар в ДНР, передает РИА «Новости». Командир взвода с позывным Казбек отметил, что бойцы двигались по труднопроходимой местности, соблюдая осторожность, и преодолели участок быстрее благодаря маскировке от вражеских коптеров.

    Командир штурмовой бригады с позывным Тритор сообщил: «Моя группа зашла после долгого перехода первой в Комар и заняла обусловленную контрольную точку для ведения круговой обороны. После... мы вывесили флаги нашей бригады, нашего подразделения, российский флаг, перед этим скинув вражеский флаг. Дальше мы, когда держали оборону, взяли еще пленного. Добыли информацию, сохранили жизнь».

    Штурмовик с позывным Кинолог рассказал, что его подразделение не открыло огонь по бойцу ВСУ, вышедшему к ним с поднятыми руками, несмотря на обстрел со стороны украинских минометов и FPV-дронов. По словам Кинолога, они подбадривали украинца, завели его в здание и таким образом спасли ему жизнь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Восток» уничтожила четыре пункта управления беспилотниками ВСУ. За сутки военнослужащие «Востока» сбили 11 украинских дронов. Военнослужащие группировки также сорвали инженерные работы ВСУ в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    23 июля 2025, 06:55 • Новости дня
    Десантники и мотострелки «Севера» почти завершили зачистку Варачино

    Tекст: Ирма Каплан

    На Сумском направлении бойцы группировки войск «Север» ведут с противником ожесточенные бои в районе Кондратовки, подразделения ВДВ зачистили четыре строения в Юнаковке и выбили противника из опорпунктов в лесных массивах.

    «Наши десантники и мотострелки завершают зачистку Варачино, выбив врага из пяти домовладений на южной окраине села», сообщил неофициальный Telegram-канал группировки «Северный ветер».

    «За сутки враг предпринял четыре безуспешные контратаки: в окрестностях Яблоновки, села Садки и две в Кондратовке. В четырех контратаках противник задействовал свыше 60 человек, из которых более половины уничтожено, 15 остались ранеными лежать на линии боевого соприкосновения, единицы бежали», – сообщили бойцы.

    На Харьковском направлении суровые бои продолжаются на Волчанском и Великобурлукском направлениях, где ВСУ возобновили тщетные контратаки на позиции ВС России южнее села Мелового.

    «На Великобурлукском направлении в результате успешных наступательных действий штурмовики продвинулись в лесных массивах вдоль госграницы между селами Чугуновка и Меловое <...> уничтожили 11 боевых групп противника», – сказано в сообщении.

    Бойцы добавили, что на Волчанском и Липцовском направлениях они за  сутки разгромили 14 штурмгрупп ВСУ с автомобильной техникой и вражескими пунктами управления БПЛА. В Волчанске «Северяне» зачистили девять строений и продвинулись на более чем 600 метров в лесополосах западнее города.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска за прошлую неделю освободили десять населенных пунктов, в частности, они за один день освободили харьковское Дегтярное, запорожское Каменское и Попов Яр в ДНР.

    Комментарии (0)
    23 июля 2025, 06:47 • Новости дня
    ВС России уничтожили украинскую ДРГ при попытке прорыва в ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооружённые силы России ликвидировали диверсионно-разведывательную группу из семи человек при попытке пересечь реку Жеребец и проникнуть на территорию ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, вооружённые силы России уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, пытавшуюся проникнуть на территорию Луганской Народной Республики, передает РИА «Новости». Марочко сообщил, что противник пытался форсировать реку Жеребец с целью выхода в тыловые районы ЛНР.

    По словам Марочко, «средства объективного контроля выявили четыре диверсионно-разведывательные группы украинских боевиков, которые пытались проникнуть в тыловые районы республики. Одну из таких групп, состоящую из семи боевиков, бойцы РФ ликвидировали при попытке форсировать реку Жеребец».

    Эксперт также отметил, что украинские военные активизировали разведывательную деятельность на окраинах республики. С начала текущей недели в районах населённых пунктов Надия и Сергеевка было зафиксировано более 20 разведывательных дронов противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России отдали под суд офицеров украинской диверсионной группы за подготовку терактов. Оператор беспилотника предотвратил атаку украинской диверсионной группы. Морпехи «Днепра» уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу на Тендровской косе.

    Комментарии (0)
    23 июля 2025, 08:47 • Новости дня
    Огнеметная система поразила укрепрайон ВСУ на Красноармейском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС-1А «Солнцепек») ударил по позициям украинских военных на Красноармейском направлении, сообщило Минобороны России.

    «Солцепек» поразил укрепрайон ВСУ на этом направлении, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В прикрепленном к посту ролике показана работа расчета.

    Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные провели зачистку территории западнее Шипиловки, заняв опорный пункт украинских сил и обеспечив контроль над участком леса.

    Комментарии (0)
    23 июля 2025, 08:19 • Новости дня
    Российские бойцы выбили ВСУ из леса у Кременной в ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные провели зачистку территории западнее Шипиловки, заняв опорный пункт украинских сил и обеспечив контроль над участком леса, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, военнослужащие России выбили подразделения ВСУ из опорного пункта у Кременной, после чего заняли около одного гектара леса, передает ТАСС. Марочко сообщил, что освобождение участка происходило западнее населенного пункта Шипиловка в ЛНР.

    По словам эксперта, украинские солдаты создали в лесу многочисленные укрытия, известные как «лисьи норы», где часть противника продолжает скрываться. Кроме того, ВСУ установили большое количество неизвлекаемых противопехотных мин и самодельных взрывных устройств с кустарными взрывателями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные прошли примерно на километр в оборону ВСУ у населенного пункта Новое в ДНР. Российские войска захватили украинские позиции на реке Жеребец. Вооруженные силы России начали бои за взятие Григоровки в ДНР.

    Комментарии (0)
    23 июля 2025, 07:14 • Новости дня
    Ивановские десантники уничтожили более 60 БПЛА ВСУ за неделю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 60 разведывательных и ударных беспилотников ВСУ были уничтожены за неделю ивановскими десантниками с помощью дронов-перехватчиков над Часовым Яром в ДНР, сообщили в Минобороны России.

    Подразделения Ивановских десантников за неделю уничтожили свыше 60 беспилотников ВСУ в небе над Часовым Яром, передает РИА «Новости». В Министерстве обороны России рассказали, что ВСУ активно использовали разведывательные беспилотники самолетного типа для корректировки огня артиллерии, а также тяжелые коптеры «Баба Яга» для дистанционного минирования и сброса боеприпасов.

    Против вражеских БПЛА российские десантники успешно применяли дроны-перехватчики, которые оснащены специальными устройствами для вывода из строя и уничтожения разведчиков и тяжелых коптеров. Десантные дроны поднимаются на большую высоту, ищут беспилотники противника, после чего FPV-дрон со спецустройством сближается и осуществляет таран цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ивановские десантники сбили за одну ночь три украинских гексакоптера и уничтожили до взвода пехоты на расстоянии 50 метров от противника. Российский десантник раскрыл детали уничтожения украинского самолета «Мрия». Бойцы 247-го полка ВДВ взяли Пятихатки и продвинулись в посадках к Лобковому.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Варачино в Сумской области
    Истребитель Mirage-2000 ВВС Украины разбился в Волынской области
    Участнику СВО из Казахстана вручили российский паспорт
    Карапетян одержал победу над Арменией в арбитраже Стокгольма
    Туск заявил о наступлении для Польши «предвоенных времен»
    Живущий в России брат Сырского отказался от денег главкома ВСУ
    Толпа подростков разгромила кладбище в Челябинской области

    В Европе покупатели бьются за российскую нефть

    ЕС политически настроен против российских энергоресурсов, однако Венгрия и Сербия продолжают строить долгосрочные планы по их закупке. В частности, Белград и Будапешт обсудили с Россией строительство нефтепровода в Сербию. Зачем понадобилось строительство этой трубы? Подробности

    Перейти в раздел

    Опасность Мелании Трампенко для России недооценена

    Первую леди США Меланию Трамп называют самым успешным лоббистом из тех, кто пытался изменить отношение американского президента к конфликту вокруг Украины. Сам Дональд Трамп отрицает, что решение о поставках оружия ВСУ как-то связано с женой, но ее истинная роль может быть значительной. Подробности

    Перейти в раздел

    Мигрантов из Средней Азии начали фильтровать как украинцев

    Приезжим из Средней Азии отказывают во въезде в Россию за подписку в интернете на проукраинские каналы, а также паблики террористов и экстремистов. Как говорят эксперты, эти проверки проводятся выборочно, но подобная работа должна быть системной. При этом особое подозрение должны вызывать приезжие с «чистыми» телефонами без следов переписок в мессенджерах. Подробности

    Перейти в раздел

    Дело о «вмешательстве России» потрясает США до самых основ

    Президент США Дональд Трамп выпустил сгенерированный искусственным интеллектом ролик об аресте своего предшественника Барака Обамы. С одной стороны, ролик выглядит шуткой. С другой – за ним стоят обвинения, способные потрясти конституционные основы существования Соединенных Штатов Америки. При чем здесь миф о «вмешательстве России» и будет ли в итоге арестован Обама? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации