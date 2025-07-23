Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?0 комментариев
ВСУ потеряли подразделения двух бригад и полка под Варачино
В ходе ожесточенных боев за Варачино украинская армия лишилась подразделений элитных бригад и штурмового полка, понеся значительные потери.
Подразделения группировки войск «Север» освободили Варачино в Сумской области, передает ТАСС. В результате активных действий российской армии украинские войска потеряли подразделения 71-й егерской бригады, 95-й десантно-штурмовой бригады и 78-го десантно-штурмового полка. Попытки ВСУ усилить оборону резервами из 15-го пограничного отряда и 156-й механизированной бригады успеха не принесли.
Бои за Варачино продолжались больше месяца, украинские военные оказывали ожесточенное сопротивление даже после водружения российского флага. Окончательная зачистка последних домовладений в населенном пункте завершилась только накануне, когда удалось выбить оставшихся украинских военных из подвалов полуразрушенных зданий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группировки войск «Север» ведут ожесточенные бои с противником в районе Кондратовки. Подразделения ВДВ зачистили четыре строения в Юнаковке. Десантники также выбили противника из опорных пунктов в лесных массивах.