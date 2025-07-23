Tекст: Ирма Каплан

«Наши десантники и мотострелки завершают зачистку Варачино, выбив врага из пяти домовладений на южной окраине села», сообщил неофициальный Telegram-канал группировки «Северный ветер».

«За сутки враг предпринял четыре безуспешные контратаки: в окрестностях Яблоновки, села Садки и две в Кондратовке. В четырех контратаках противник задействовал свыше 60 человек, из которых более половины уничтожено, 15 остались ранеными лежать на линии боевого соприкосновения, единицы бежали», – сообщили бойцы.

На Харьковском направлении суровые бои продолжаются на Волчанском и Великобурлукском направлениях, где ВСУ возобновили тщетные контратаки на позиции ВС России южнее села Мелового.

«На Великобурлукском направлении в результате успешных наступательных действий штурмовики продвинулись в лесных массивах вдоль госграницы между селами Чугуновка и Меловое <...> уничтожили 11 боевых групп противника», – сказано в сообщении.

Бойцы добавили, что на Волчанском и Липцовском направлениях они за сутки разгромили 14 штурмгрупп ВСУ с автомобильной техникой и вражескими пунктами управления БПЛА. В Волчанске «Северяне» зачистили девять строений и продвинулись на более чем 600 метров в лесополосах западнее города.

«За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – сказано в сводке.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска за прошлую неделю освободили десять населенных пунктов, в частности, они за один день освободили харьковское Дегтярное, запорожское Каменское и Попов Яр в ДНР.