Тайвань заявил об обнаружении 57 китайских военных самолетов
Тайваньские военные зафиксировали перемещение десятков самолетов и кораблей КНР вблизи острова, при этом часть авиации пересекла срединную линию пролива.
Вооруженные силы Тайваня зафиксировали появление 57 воздушных судов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая вблизи острова, передает РИА «Новости». События происходили с шести утра четверга до шести утра пятницы по местному времени.
По данным оборонного ведомства Тайваня, 38 из зафиксированных китайских самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива. Они также вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны Тайваня.
