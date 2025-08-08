Тайвань заявил об обнаружении 57 китайских военных самолетов

Ростех сообщил о возможностях комбинированных ударов «Искандерами»

Ростех: Ракетами «Искандера» можно наносить комбинированные удары по объекту

Tекст: Валерия Городецкая

В зоне спецоперации на Украине «Искандер», разработанный холдингом «Высокоточные комплексы», считается одним из самых опасных вооружений для противника, особенно для объектов, расположенных в глубоком тылу, отметили в корпорации, передает ТАСС.

«Один из вариантов его применения – комбинированные удары ракетами с разными боевыми частями по одному объекту. Это обеспечивает эффект мультифакторного поражения. С учетом высокой точности и идеальной синхронизации ударов, у противника не остается никаких шансов», – сообщили в Ростехе.

Ранее Минобороны показало удар «Искандером» по лагерю ВСУ в Черниговской области. ВС России поразили «Искандером» пункт морпехов ВСУ в Николаевской области, а в Сумской области «Искандером» был уничтожен украинский пункт управления БПЛА.